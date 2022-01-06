https://tr.sputniknews.com/20220106/turkiyede-ilk-kez-bir-kamu-kurumuna-harika-is-yeri-sertifikasi-verildi-1052471602.html
Türkiye'de ilk kez bir kamu kurumuna 'Harika İş Yeri Sertifikası' verildi
Türkiye'de ilk kez bir kamu kurumuna 'Harika İş Yeri Sertifikası' verildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Great Place to Work Enstitüsünün kriterlerini sağlayarak 'Great Place to Work (Harika İş Yeri)... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T16:00+0300
2022-01-06T16:00+0300
2022-01-06T16:00+0300
ekonomi
türkiye
bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu
ödül
hazine ve maliye bakanlığı
bilgi teknolojileri (bt)
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Kurum kültürü ve çalışan deneyimi konusunda bağımsız ve global bir otorite olan Great Place to Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen analizler sonucu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (BTGM), 'Harika İş Yeri Sertifikası'na sahip Türkiye’deki ilk kamu kurumu oldu.Çalışan deneyimine yaptığı yatırım ve insan kaynakları alanındaki öncü uygulamalarla dikkati çeken BTGM, çalışanlarını merkeze aldığı aksiyonlarla çalışan bağlılığını ve memnuniyetini sağladığını bu sertifikayla tescilledi.Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın, hem çalışanlarına hem de hizmet sundukları Bakanlık birimlerine mutlu ve iyi hissettiren deneyimler yaşatmayı amaçlayan bir kurum olduklarını söyledi.Taşkın, "BTGM olarak ortak amacımız, kurumumuzu Türkiye’deki en iyi bilgi teknolojileri kurumu/şirketi yapmaktır. Bu amaçla çalışan memnuniyetini en önemli stratejik önceliklerimizden biri olarak belirledik ve bu doğrultuda önemli yatırımlar yapıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın mutluluğuna, geleceğine ve kariyer gelişimlerine yatırım yaparak, deneyimlerini iyileştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.Great Place to Work Sertifikası'nı yüksek bir memnuniyet skoruyla aldıklarını belirten Taşkın, bu başarının yürüdükleri yolun doğruluğunun en güvenilir kanıtı ve yaptıkları çalışmaların çalışma arkadaşları tarafından takdir edildiğinin en önemli göstergesi olduğunu bildirdi.Taşkın, sonucun büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:'Great Place to Work' ekosistemine 100 milyondan fazla çalışan dahilGreat Place to Work, merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan iş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda uzman, küresel bir otorite konumunda bulunuyor. 1992 yılından bu yana dünya çapında 60'dan fazla ülkede 100 milyondan fazla çalışanın dahil olduğu Trust Index anketinden elde ettiği analizleri "Harika Bir İş Yeri" deneyimini neyin oluşturduğunu tanımlamak için uyguluyor.Great Place to Work Enstitüsü, 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirleyerek sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Enstitünün analizlerinin, kurum kültürü ve çalışan deneyimi alanında dünyada gerçekleştirilen, en çok tercih edilen ve en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşıdığı belirtiliyor.
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türkiye, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, ödül, hazine ve maliye bakanlığı, bilgi teknolojileri (bt)
Türkiye'de ilk kez bir kamu kurumuna 'Harika İş Yeri Sertifikası' verildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Great Place to Work Enstitüsünün kriterlerini sağlayarak 'Great Place to Work (Harika İş Yeri) Sertifikası'nı almaya hak kazandı.
Kurum kültürü ve çalışan deneyimi konusunda bağımsız ve global bir otorite olan Great Place to Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen analizler sonucu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (BTGM), 'Harika İş Yeri Sertifikası'na sahip Türkiye’deki ilk kamu kurumu oldu.
Çalışan deneyimine yaptığı yatırım ve insan kaynakları alanındaki öncü uygulamalarla dikkati çeken BTGM, çalışanlarını merkeze aldığı aksiyonlarla çalışan bağlılığını ve memnuniyetini sağladığını bu sertifikayla tescilledi.
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın, hem çalışanlarına hem de hizmet sundukları Bakanlık birimlerine mutlu ve iyi hissettiren deneyimler yaşatmayı amaçlayan bir kurum olduklarını söyledi.
Taşkın, "BTGM olarak ortak amacımız, kurumumuzu Türkiye’deki en iyi bilgi teknolojileri kurumu/şirketi yapmaktır. Bu amaçla çalışan memnuniyetini en önemli stratejik önceliklerimizden biri olarak belirledik ve bu doğrultuda önemli yatırımlar yapıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın mutluluğuna, geleceğine ve kariyer gelişimlerine yatırım yaparak, deneyimlerini iyileştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.
Great Place to Work Sertifikası'nı yüksek bir memnuniyet skoruyla aldıklarını belirten Taşkın, bu başarının yürüdükleri yolun doğruluğunun en güvenilir kanıtı ve yaptıkları çalışmaların çalışma arkadaşları tarafından takdir edildiğinin en önemli göstergesi olduğunu bildirdi.
Taşkın, sonucun büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
"Bir kurumun en büyük varlığı çalışanlarıdır. Çalışanlarımızı merkeze aldık, onlara dokunduk, onları dinledik, düşüncelerine önem verdik ve değerli hissettirdik, bu sayede çok güzel bir yıl geçirdik. Çalışanımızın mutluluğunu iyileştirmeye emin adımlarla devam edeceğiz, her çalışanımız sabah işe mutlu gelecek, akşam da evine mutlu ve huzurlu gidecek, bunu her daim sağlayacağız."
'Great Place to Work' ekosistemine 100 milyondan fazla çalışan dahil
Great Place to Work, merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan iş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda uzman, küresel bir otorite konumunda bulunuyor. 1992 yılından bu yana dünya çapında 60'dan fazla ülkede 100 milyondan fazla çalışanın dahil olduğu Trust Index anketinden elde ettiği analizleri "Harika Bir İş Yeri" deneyimini neyin oluşturduğunu tanımlamak için uyguluyor.
Great Place to Work Enstitüsü, 30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki en iyi işverenleri belirleyerek sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Enstitünün analizlerinin, kurum kültürü ve çalışan deneyimi alanında dünyada gerçekleştirilen, en çok tercih edilen ve en geniş çaplı araştırma olma özelliğini taşıdığı belirtiliyor.