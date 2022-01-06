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https://tr.sputniknews.com/20220106/turyid-baskani-demirer-restoranlarda-yeni-zam-kacinilmaz-1052453639.html
TURYİD Başkanı Demirer: Restoranlarda yeni zam kaçınılmaz
TURYİD Başkanı Demirer: Restoranlarda yeni zam kaçınılmaz
TURYİD Başkanı Kaya Demirer, asgari ücret, elektrik ve doğalgazdaki artışlar nedeniyle zor bir dönem yaşayacaklarına işaret etti. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T06:36+0300
2022-01-06T06:36+0300
türkiye
zam
restoran
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Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, asgari ücret, elektrik ve doğalgazdaki artışlar nedeniyle zor bir dönem yaşayacaklarına işaret ederek mönülerde yeni zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi. 'Zam yapamazsa bazı mekânlar kapanır'TURYİD’in 13. olağan genel kurulunda yeniden başkan seçilen Kaya Demirer, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken “Herkes müşteri profiline göre bir fiyat uygulayacak, bir dönem bocalayacağız. Sofranın maliyeti yüzde 50 artınca bunu sineye çeksem olmaz. Zam yapamazsa bazı mekânlar kapanır. Büyük stres. Fiyatları çok yükseltirsek müşteri gelmeyecek” dedi. Salgın nedeniyle işletmelerin çoğu zaman kapalı kaldığını anlatan Demirer, en son mönülere eylül-ekim döneminde zam yaptıklarını anımsattı.Kartla bahşiş talebiSektörün diğer güncel konularıyla ilgili de değerlendirme yapan Demirer, restoran çalışanlarına müşterinin verdiği bahşişin (TİP) kredi kartıyla ödenmesi için girişimlerde bulunduklarını, böylece bu tür gelirin büyüyeceğini, bundan 1 milyonu aşkın çalışanın faydalanacağını söyledi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, buna çalışanların da sıcak baktığını, örneğin 100 liralık adisyona 5-10 TL arasında bir meblağın bahşiş olarak tavsiye edilebileceğini ifade eden Demirer, şöyle devam etti:“Bahşiş kartla ödenirse devletin geliri 1 milyar TL artabilir. Ama stopajı yüzde 5 olmalı. Ayrıca bahşiş bordroya da konabilir. Ama kıdem tazminatı hesabında bahşişe karışmamalıyım. Yani 10 lira maaş veriyorsam bu 10 liranın kıdem ve ihbar tazminatını ödemeliyim. Bunu, ilgili bakanlık ve kurumlarla, muhalefet liderlerine de anlattık.” Demirer, halen Yargıtay’da bu karışıklık nedeniyle 100 bin civarında dava olduğunu anlattı. Öte yandan TURYİD’de başkan yardımcılıklarına Barış Tansever, Gamze Cizreli, Ayhan Çarıkçılar, Onur Tanincioğlu ve Tayyar Zaimoğlu getirildi.
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zam, restoran

TURYİD Başkanı Demirer: Restoranlarda yeni zam kaçınılmaz

06:36 06.01.2022
© AFP 2021 / BULENT KILICRestoran - kafe - bar
Restoran - kafe - bar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AFP 2021 / BULENT KILIC
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TURYİD Başkanı Kaya Demirer, asgari ücret, elektrik ve doğalgazdaki artışlar nedeniyle zor bir dönem yaşayacaklarına işaret etti.
Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, asgari ücret, elektrik ve doğalgazdaki artışlar nedeniyle zor bir dönem yaşayacaklarına işaret ederek mönülerde yeni zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

'Zam yapamazsa bazı mekânlar kapanır'

TURYİD’in 13. olağan genel kurulunda yeniden başkan seçilen Kaya Demirer, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken “Herkes müşteri profiline göre bir fiyat uygulayacak, bir dönem bocalayacağız. Sofranın maliyeti yüzde 50 artınca bunu sineye çeksem olmaz. Zam yapamazsa bazı mekânlar kapanır. Büyük stres. Fiyatları çok yükseltirsek müşteri gelmeyecek” dedi.
Salgın nedeniyle işletmelerin çoğu zaman kapalı kaldığını anlatan Demirer, en son mönülere eylül-ekim döneminde zam yaptıklarını anımsattı.

Kartla bahşiş talebi

Sektörün diğer güncel konularıyla ilgili de değerlendirme yapan Demirer, restoran çalışanlarına müşterinin verdiği bahşişin (TİP) kredi kartıyla ödenmesi için girişimlerde bulunduklarını, böylece bu tür gelirin büyüyeceğini, bundan 1 milyonu aşkın çalışanın faydalanacağını söyledi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, buna çalışanların da sıcak baktığını, örneğin 100 liralık adisyona 5-10 TL arasında bir meblağın bahşiş olarak tavsiye edilebileceğini ifade eden Demirer, şöyle devam etti:
“Bahşiş kartla ödenirse devletin geliri 1 milyar TL artabilir. Ama stopajı yüzde 5 olmalı. Ayrıca bahşiş bordroya da konabilir. Ama kıdem tazminatı hesabında bahşişe karışmamalıyım. Yani 10 lira maaş veriyorsam bu 10 liranın kıdem ve ihbar tazminatını ödemeliyim. Bunu, ilgili bakanlık ve kurumlarla, muhalefet liderlerine de anlattık.” Demirer, halen Yargıtay’da bu karışıklık nedeniyle 100 bin civarında dava olduğunu anlattı. Öte yandan TURYİD’de başkan yardımcılıklarına Barış Tansever, Gamze Cizreli, Ayhan Çarıkçılar, Onur Tanincioğlu ve Tayyar Zaimoğlu getirildi.
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