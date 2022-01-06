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https://tr.sputniknews.com/20220106/uc-cocuk-annesi-gal-gadot-mumkun-olsa-haftada-bir-dogururum-1052450975.html
Üç çocuk annesi Gal Gadot: Mümkün olsa haftada bir doğururum
Üç çocuk annesi Gal Gadot: Mümkün olsa haftada bir doğururum
Wonder Woman yıldızı Gal Gadot, verdi bir röportajda çocuk doğurmaya dair deneyimlerini paylaştı. Gadot, "Yapabilseydim haftada bir doğururdum" dedi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T01:50+0300
2022-01-06T01:50+0300
yaşam
bebek
çocuk
doğum
hamilelik
wonder woman
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Gal Godot, annelik sevgisini ve doğum yapmanın kendisi için ne kadar 'büyülü' olduğunu anlattı.Independent Türkçe'de yer alan habere göre, 36 yaşındaki Wonder Woman yıldızı, Instyle dergisinin Sert Kadınlar konulu şubat sayısı için verdiği söyleşide, çocuk doğurmakla ilgili tecrübelerini samimi biçimde anlattı ve 'doğum yapmayı' sevdiğini, eğer fırsatı olsa bunu daha sık yapacağını açıkladı.Gadot, "Yapabilseydim haftada bir doğururdum" dedi.Çok büyülü bir şey. Dürüst olmak gerekirse, her zaman epidural aldığım için çok acı verici değil. Hayat yarattığınızı hissettiğiniz tam o an, inanılmaz.Ancak eşi Yaron Varsano'yla 10 yaşındaki Alma, 4 yaşındaki Maya ve 8 aylık Daniella adında üç kıza sahip Red Notice filminin yıldızı, migrenlerle boğuştuğu ve kendini iyi hissetmediğinden hamileliğin kendisi için daha zor olduğunu kabul etti.Gadot, "Hamilelikler benim için zorlu" dedi.Hasta hissediyorum ve migrenim oluyor. Rahat hissetmiyorum.Gadot, çocuk doğurmanın yanı sıra üç kızı söz konusu olduğundan ne kadar korumacı davrandığına da değindi. Aktris, kızlarının, yaşamının "mümkün mertebe mahrem tutmaya çalıştığı" bir yönü olduğunu açıkladı.Ünlü oyuncu, "Mümkün mertebe mahrem tuttuğumdan emin olduğum tek şey onlar" dedi. Saf, güvende ve koruma altında kalmalarını istiyorum. Çok şey paylaşıyorum. Herkesin ilişki kurabileceği veya bir şeyler öğrenebileceği deneyimlerden geçtiysem, bunun harika olduğuna inanıyorum. Fakat ailem söz konusuysa gayet korumacıyımdır. Gadot, InStyle söyleşisinde ayrıca yaptığı en sert şeyin, hamileliğin ortasındayken veya çocuk büyütürken bir film üzerinde çalışmak olduğunu belirtti. Wonder Woman yıldızı, kariyerini ve ebeveynliği bir arada götürdüğü hayatından bahsederken, "Setteyken bir uçurtma gibisiniz. Çok yükseğe uçabilir ve havayı yakalamaya çalışabilirsiniz" dedi. Sonra bir anne olarak asıl vardiyanızı icra etmek için eve dönersiniz. Gadot, "Yaptığım en sert şey bu: Aile hayatımı ve oyunculuk kariyerimi bir arada götürmek" diye ekledi.Bu Gadot'un anne olmaktan duyduğu mutluluğu ilk dile getirişi değil. Aktris daha önce de kariyerinin çocuk sahibi olmakla asla kıyaslanamayacağını söylemişti. 2018'de Baby Magazine'e, "Hayat yaratmak dünyadaki en iyi duygu" demişti. Wonder Woman'da bir tanrıçayı oynuyor olabilirim ama esasen doğum yaptığımda ve iki güzel kızın annesi olduğumda gerçek bir tanrıça gibi hissediyorum.
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bebek, çocuk, doğum, hamilelik, wonder woman

Üç çocuk annesi Gal Gadot: Mümkün olsa haftada bir doğururum

01:50 06.01.2022
© REUTERSGal Godot
Gal Godot - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© REUTERS
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Wonder Woman yıldızı Gal Gadot, verdi bir röportajda çocuk doğurmaya dair deneyimlerini paylaştı. Gadot, "Yapabilseydim haftada bir doğururdum" dedi.
Gal Godot, annelik sevgisini ve doğum yapmanın kendisi için ne kadar 'büyülü' olduğunu anlattı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre, 36 yaşındaki Wonder Woman yıldızı, Instyle dergisinin Sert Kadınlar konulu şubat sayısı için verdiği söyleşide, çocuk doğurmakla ilgili tecrübelerini samimi biçimde anlattı ve 'doğum yapmayı' sevdiğini, eğer fırsatı olsa bunu daha sık yapacağını açıkladı.

Gadot, "Yapabilseydim haftada bir doğururdum" dedi.
Çok büyülü bir şey. Dürüst olmak gerekirse, her zaman epidural aldığım için çok acı verici değil. Hayat yarattığınızı hissettiğiniz tam o an, inanılmaz.
Ancak eşi Yaron Varsano'yla 10 yaşındaki Alma, 4 yaşındaki Maya ve 8 aylık Daniella adında üç kıza sahip Red Notice filminin yıldızı, migrenlerle boğuştuğu ve kendini iyi hissetmediğinden hamileliğin kendisi için daha zor olduğunu kabul etti.
Gadot, "Hamilelikler benim için zorlu" dedi.
Hasta hissediyorum ve migrenim oluyor. Rahat hissetmiyorum.
Gadot, çocuk doğurmanın yanı sıra üç kızı söz konusu olduğundan ne kadar korumacı davrandığına da değindi. Aktris, kızlarının, yaşamının "mümkün mertebe mahrem tutmaya çalıştığı" bir yönü olduğunu açıkladı.
Ünlü oyuncu, "Mümkün mertebe mahrem tuttuğumdan emin olduğum tek şey onlar" dedi. Saf, güvende ve koruma altında kalmalarını istiyorum. Çok şey paylaşıyorum. Herkesin ilişki kurabileceği veya bir şeyler öğrenebileceği deneyimlerden geçtiysem, bunun harika olduğuna inanıyorum.

Fakat ailem söz konusuysa gayet korumacıyımdır.

Gadot, InStyle söyleşisinde ayrıca yaptığı en sert şeyin, hamileliğin ortasındayken veya çocuk büyütürken bir film üzerinde çalışmak olduğunu belirtti. Wonder Woman yıldızı, kariyerini ve ebeveynliği bir arada götürdüğü hayatından bahsederken, "Setteyken bir uçurtma gibisiniz. Çok yükseğe uçabilir ve havayı yakalamaya çalışabilirsiniz" dedi.

Sonra bir anne olarak asıl vardiyanızı icra etmek için eve dönersiniz. Gadot, "Yaptığım en sert şey bu: Aile hayatımı ve oyunculuk kariyerimi bir arada götürmek" diye ekledi.


Bu Gadot'un anne olmaktan duyduğu mutluluğu ilk dile getirişi değil. Aktris daha önce de kariyerinin çocuk sahibi olmakla asla kıyaslanamayacağını söylemişti. 2018'de Baby Magazine'e, "Hayat yaratmak dünyadaki en iyi duygu" demişti. Wonder Woman'da bir tanrıçayı oynuyor olabilirim ama esasen doğum yaptığımda ve iki güzel kızın annesi olduğumda gerçek bir tanrıça gibi hissediyorum.
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