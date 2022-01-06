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https://tr.sputniknews.com/20220106/umraniyede-veli-ile-annesi-okul-mudurunu-darp-etti-1052453994.html
Ümraniye'de veli ile annesi, okul müdürünü darp etti
Ümraniye'de veli ile annesi, okul müdürünü darp etti
Ümraniye'de bir ortaokulda kavga eden iki öğrenciden birinin annesi okula gelip diğer öğrenciyi görmek istedi. Yönetimden olumsuz cevap alan anne ile anneanne... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T06:52+0300
2022-01-06T06:52+0300
türkiye
okul
ümraniye
müdür
darp
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Ümraniye'de 3 Ocak Pazartesi günü bir ortaokulda 12 yaşlarında 2 erkek öğrenci kavga etti. İddiaya göre, kavga eden öğrencilerden birinin velisi olan N.Ç., okul müdiresi Mısra Kardeşler'in yanına konuşmak için geldi. Çocuğuyla kavga eden öğrenciyi görmek isteyen veli, olumsuz cevap alınca öfkelendi. Veli okuldan ayrıldıktan bir süre sonra annesi Z.Y. ile birlikte tekrar müdirenin odasına girdi. Anneanne Z.Y., Mısra Kardeşler'i önce vurarak yere düşürüp yerde tekmelemeye başladı. Öfkeli anneanneyi odada bulunan diğer kişiler sakinleştirmeye çalıştı. Koltuğa oturtulan anneanne, müdire Kardeşler'e küfür ve tehditler savurdu. Daha sonra anne N.Ç. de okul müdiresi Mısra Kardeşler'i saçından tutarak kafasını defalarca masaya vurdu.Serbest bırakıldıOlay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede okula gelen polis ekipleri, anne ve anneanneyi gözaltına aldı. Müdire Mısra Kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Kardeşler, 3 gün iş göremez raporu aldı. Adliyeye sevk edilen anne ve anneanne ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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okul, ümraniye, müdür, darp

Ümraniye'de veli ile annesi, okul müdürünü darp etti

06:52 06.01.2022
© DHAÜmraniye'de veli ile annesi, okul müdürünü darp etti
Ümraniye'de veli ile annesi, okul müdürünü darp etti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© DHA
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Ümraniye'de bir ortaokulda kavga eden iki öğrenciden birinin annesi okula gelip diğer öğrenciyi görmek istedi. Yönetimden olumsuz cevap alan anne ile anneanne iddiaya göre içeri girip hakaretler savurdukları okul müdiresini darbetti. O anlar diğer veliler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Ümraniye'de 3 Ocak Pazartesi günü bir ortaokulda 12 yaşlarında 2 erkek öğrenci kavga etti. İddiaya göre, kavga eden öğrencilerden birinin velisi olan N.Ç., okul müdiresi Mısra Kardeşler'in yanına konuşmak için geldi. Çocuğuyla kavga eden öğrenciyi görmek isteyen veli, olumsuz cevap alınca öfkelendi. Veli okuldan ayrıldıktan bir süre sonra annesi Z.Y. ile birlikte tekrar müdirenin odasına girdi.
Anneanne Z.Y., Mısra Kardeşler'i önce vurarak yere düşürüp yerde tekmelemeye başladı. Öfkeli anneanneyi odada bulunan diğer kişiler sakinleştirmeye çalıştı. Koltuğa oturtulan anneanne, müdire Kardeşler'e küfür ve tehditler savurdu. Daha sonra anne N.Ç. de okul müdiresi Mısra Kardeşler'i saçından tutarak kafasını defalarca masaya vurdu.

Serbest bırakıldı

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede okula gelen polis ekipleri, anne ve anneanneyi gözaltına aldı. Müdire Mısra Kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Kardeşler, 3 gün iş göremez raporu aldı. Adliyeye sevk edilen anne ve anneanne ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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