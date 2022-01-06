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Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni yapıldı
Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni yapıldı
Hazreti İsa’nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T14:53+0300
2022-01-06T14:55+0300
haç
türkiye
üsküdar
hz. isa
tören
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Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümünde Kuzguncuk'taki Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde ayin düzenlendi.Ayini Metropolitan Emmanuel yönetti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi'ne yüründü.Burada Metropolitan Emmanuel’in denize attığı haçı çıkarmak için 2 kişi denize atladı. İlias Ouanis Tawadros denizden çıkardığı haçı öptü ve Meropolitan Emmanuel ‘e sundu. Haçı çıkarmak için denize atlayan 2 kişiye de altın haç kolye hediye etti.Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.
https://tr.sputniknews.com/20190119/mudanya-fener-patrik-bartholomeos-hac-cikarma-ezan-ara-1037186626.html
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haç, üsküdar, hz. isa, tören

Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni yapıldı

14:53 06.01.2022 (güncellendi: 14:55 06.01.2022)
© DHAÜsküdar'da Hz. İsa'nın doğuşu, denizden haç çıkarma töreni
Üsküdar'da Hz. İsa'nın doğuşu, denizden haç çıkarma töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© DHA
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Hazreti İsa’nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.
Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümünde Kuzguncuk'taki Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Ayini Metropolitan Emmanuel yönetti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi'ne yüründü.
Burada Metropolitan Emmanuel’in denize attığı haçı çıkarmak için 2 kişi denize atladı. İlias Ouanis Tawadros denizden çıkardığı haçı öptü ve Meropolitan Emmanuel ‘e sundu. Haçı çıkarmak için denize atlayan 2 kişiye de altın haç kolye hediye etti.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Patrik Bartholomeos'un da katılımıyla, Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle ayin ve denizden haç çıkarma töreni düzenlendi. Denize haç atılacağı sırada öğle ezanı başlayınca, Fener Rum Patriği Bartholomeos törene ara verdi. Ezanın bitmesiyle denize atılan haçı almak için 6 kişi soğuk suya girdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2019
DÜNYA
Denize haç atılırken ezan okununca, Patrik Bartholomeos törene ara verdi
19 Ocak 2019, 22:33
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