https://tr.sputniknews.com/20220106/uskudarda-denizden-hac-cikarma-toreni-yapildi-1052469232.html

Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni yapıldı

Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni yapıldı

Hazreti İsa’nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T14:53+0300

2022-01-06T14:53+0300

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haç

türkiye

üsküdar

hz. isa

tören

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Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümünde Kuzguncuk'taki Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde ayin düzenlendi.Ayini Metropolitan Emmanuel yönetti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi'ne yüründü.Burada Metropolitan Emmanuel’in denize attığı haçı çıkarmak için 2 kişi denize atladı. İlias Ouanis Tawadros denizden çıkardığı haçı öptü ve Meropolitan Emmanuel ‘e sundu. Haçı çıkarmak için denize atlayan 2 kişiye de altın haç kolye hediye etti.Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.

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