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V for Vendetta maskeli hırsızlar suçüstü yakalandı
V for Vendetta maskeli hırsızlar suçüstü yakalandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tanınmamak için sinema filmi karakteri V for Vendetta maskesi takan 3 kişi, hırsızlık yapmak için girdikleri evde polis ekipleri... 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T18:33+0300
2022-01-06T18:33+0300
türkiye
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ödemiş
adliye
v for vandetta
maske
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Ödemiş İçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bu sabah saat 05.00 sıralarında, ilçe merkezinde bulunan bir eve hırsız girdiği ihbarı üzerine harekete geçti.Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyon kapsamında, kısa sürede adrese gelen ekipler, burada 3 kişiyi evden hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.Öte yandan yapılan sorgulamada şüphelilerin F.E., E.Ö. ve Ü.B. oldukları tespit edilirken, şüphelilerden birinin ünlü sinema filmi karakteri V for Vendetta maskesi taktığı belirtildi.Şüpheliler üzerinde yapılan üst aramasında, ikamet hırsızlığında kullandıkları maske, yan keski, el fener, falçata, tornavida, kapı anahtar düzeneği ve hırsızlığa konu olan tablet ele geçirildi.
türkiye
izmir
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izmir, ödemiş, adliye, v for vandetta, maske

V for Vendetta maskeli hırsızlar suçüstü yakalandı

18:33 06.01.2022
© İHAİzmir'in Ödemiş ilçesinde, tanınmamak için sinema filmi karakteri V for Vendetta maskesi takan 3 kişi, hırsızlık yapmak için girdikleri evde polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tanınmamak için sinema filmi karakteri V for Vendetta maskesi takan 3 kişi, hırsızlık yapmak için girdikleri evde polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© İHA
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tanınmamak için sinema filmi karakteri V for Vendetta maskesi takan 3 kişi, hırsızlık yapmak için girdikleri evde polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Ödemiş İçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bu sabah saat 05.00 sıralarında, ilçe merkezinde bulunan bir eve hırsız girdiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyon kapsamında, kısa sürede adrese gelen ekipler, burada 3 kişiyi evden hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.
Öte yandan yapılan sorgulamada şüphelilerin F.E., E.Ö. ve Ü.B. oldukları tespit edilirken, şüphelilerden birinin ünlü sinema filmi karakteri V for Vendetta maskesi taktığı belirtildi.
Şüpheliler üzerinde yapılan üst aramasında, ikamet hırsızlığında kullandıkları maske, yan keski, el fener, falçata, tornavida, kapı anahtar düzeneği ve hırsızlığa konu olan tablet ele geçirildi.
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