https://tr.sputniknews.com/20220106/v-for-vendetta-maskeli-hirsizlar-sucustu-yakalandi-1052476504.html

V for Vendetta maskeli hırsızlar suçüstü yakalandı

V for Vendetta maskeli hırsızlar suçüstü yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tanınmamak için sinema filmi karakteri V for Vendetta maskesi takan 3 kişi, hırsızlık yapmak için girdikleri evde polis ekipleri... 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T18:33+0300

2022-01-06T18:33+0300

2022-01-06T18:33+0300

türkiye

izmir

ödemiş

adliye

v for vandetta

maske

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Ödemiş İçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bu sabah saat 05.00 sıralarında, ilçe merkezinde bulunan bir eve hırsız girdiği ihbarı üzerine harekete geçti.Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyon kapsamında, kısa sürede adrese gelen ekipler, burada 3 kişiyi evden hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.Öte yandan yapılan sorgulamada şüphelilerin F.E., E.Ö. ve Ü.B. oldukları tespit edilirken, şüphelilerden birinin ünlü sinema filmi karakteri V for Vendetta maskesi taktığı belirtildi.Şüpheliler üzerinde yapılan üst aramasında, ikamet hırsızlığında kullandıkları maske, yan keski, el fener, falçata, tornavida, kapı anahtar düzeneği ve hırsızlığa konu olan tablet ele geçirildi.

türkiye

izmir

ödemiş

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izmir, ödemiş, adliye, v for vandetta, maske