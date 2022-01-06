https://tr.sputniknews.com/20220106/yeni-dogan-bebege-fransanin-iki-unlu-futbolcusunun-ismini-verdiler-griezmann-mbappe-1052469553.html

Yeni doğan bebeğe Fransa'nın iki ünlü futbolcusunun ismini verdiler: 'Griezmann Mbappe'

Yeni doğan bebeğe Fransa'nın iki ünlü futbolcusunun ismini verdiler: 'Griezmann Mbappe'

Şili'de bir çift yeni doğan bebeklerine Griezmann Mbappe ismini verdi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-06T15:04+0300

2022-01-06T15:04+0300

2022-01-06T15:05+0300

kylian mbappe

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Şili'de bir çift yeni yılın ilk gününde doğan bebeklerine Fransa Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızları Antoine Griezmann ve Kylian Mbappe'nin ismini verdi.Fransa'nın Şili Büyükelçiliği Griezmann Mbappe bebeğin ailesini kutladı.Bebeğin babası Griezmann ismini seçerken, anne de Mbappe ismini seçti. Şili'de yaşayan Bolivyalı çift, 2022 yılında Copiapo Hastanesi’nde doğan ilk bebek oldu.NTV'nin aktardığına göre, Atacama Sağlık Servisi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tebrikler, 2022’de Copiapo Hastanesi’nde dünyaya gelen ilk bebek olan Griezmann Mbappe’yi içtenlikle selamlıyoruz. Ona ve annesi Teodora’ya kucak dolusu sevgiler" diye yazarak çifti tebrik etti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kylian mbappe