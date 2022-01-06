Yeni doğan bebeğe Fransa'nın iki ünlü futbolcusunun ismini verdiler: 'Griezmann Mbappe'

Şili'de bir çift yeni yılın ilk gününde doğan bebeklerine Fransa Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızları Antoine Griezmann ve Kylian Mbappe'nin ismini verdi.Fransa'nın Şili Büyükelçiliği Griezmann Mbappe bebeğin ailesini kutladı.Bebeğin babası Griezmann ismini seçerken, anne de Mbappe ismini seçti. Şili'de yaşayan Bolivyalı çift, 2022 yılında Copiapo Hastanesi’nde doğan ilk bebek oldu.NTV'nin aktardığına göre, Atacama Sağlık Servisi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tebrikler, 2022’de Copiapo Hastanesi’nde dünyaya gelen ilk bebek olan Griezmann Mbappe’yi içtenlikle selamlıyoruz. Ona ve annesi Teodora’ya kucak dolusu sevgiler" diye yazarak çifti tebrik etti.
Şili'de bir çift yeni doğan bebeklerine Griezmann Mbappe ismini verdi.
Şili'de bir çift yeni yılın ilk gününde doğan bebeklerine Fransa Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızları Antoine Griezmann ve Kylian Mbappe'nin ismini verdi.
Fransa'nın Şili Büyükelçiliği Griezmann Mbappe bebeğin ailesini kutladı.
Bebeğin babası Griezmann ismini seçerken, anne de Mbappe ismini seçti. Şili'de yaşayan Bolivyalı çift, 2022 yılında Copiapo Hastanesi’nde doğan ilk bebek oldu.
NTV'nin aktardığına göre, Atacama Sağlık Servisi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tebrikler, 2022’de Copiapo Hastanesi’nde dünyaya gelen ilk bebek olan Griezmann Mbappe’yi içtenlikle selamlıyoruz. Ona ve annesi Teodora’ya kucak dolusu sevgiler" diye yazarak çifti tebrik etti.
Muchas felicidades👶
Saludamos con mucho cariño a Griezmann Mbappé,primer bebé en nacer en el @hospitalcopiapo este 2022
Un gran abrazo para él y su madre Teodora por la llegada de su hijo quien nació este sábado 1/1 a las 21:09 horas,pesó 3064 grs y midió 50 cm👶🙌🏥#Atacamapic.twitter.com/AsC81Rc6JW