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Yeni doğan bebeğe Fransa'nın iki ünlü futbolcusunun ismini verdiler: 'Griezmann Mbappe'
Yeni doğan bebeğe Fransa'nın iki ünlü futbolcusunun ismini verdiler: 'Griezmann Mbappe'
Şili'de bir çift yeni doğan bebeklerine Griezmann Mbappe ismini verdi. 06.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-06T15:04+0300
2022-01-06T15:05+0300
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Şili'de bir çift yeni yılın ilk gününde doğan bebeklerine Fransa Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızları Antoine Griezmann ve Kylian Mbappe'nin ismini verdi.Fransa'nın Şili Büyükelçiliği Griezmann Mbappe bebeğin ailesini kutladı.Bebeğin babası Griezmann ismini seçerken, anne de Mbappe ismini seçti. Şili'de yaşayan Bolivyalı çift, 2022 yılında Copiapo Hastanesi’nde doğan ilk bebek oldu.NTV'nin aktardığına göre, Atacama Sağlık Servisi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tebrikler, 2022’de Copiapo Hastanesi’nde dünyaya gelen ilk bebek olan Griezmann Mbappe’yi içtenlikle selamlıyoruz. Ona ve annesi Teodora’ya kucak dolusu sevgiler" diye yazarak çifti tebrik etti.
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kylian mbappe

Yeni doğan bebeğe Fransa'nın iki ünlü futbolcusunun ismini verdiler: 'Griezmann Mbappe'

15:04 06.01.2022 (güncellendi: 15:05 06.01.2022)
© AFP 2021Antoine Griezmann, Kylian Mbappe
Antoine Griezmann, Kylian Mbappe - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
© AFP 2021
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Şili'de bir çift yeni doğan bebeklerine Griezmann Mbappe ismini verdi.
Şili'de bir çift yeni yılın ilk gününde doğan bebeklerine Fransa Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızları Antoine Griezmann ve Kylian Mbappe'nin ismini verdi.
Fransa'nın Şili Büyükelçiliği Griezmann Mbappe bebeğin ailesini kutladı.
Bebeğin babası Griezmann ismini seçerken, anne de Mbappe ismini seçti. Şili'de yaşayan Bolivyalı çift, 2022 yılında Copiapo Hastanesi’nde doğan ilk bebek oldu.
NTV'nin aktardığına göre, Atacama Sağlık Servisi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tebrikler, 2022’de Copiapo Hastanesi’nde dünyaya gelen ilk bebek olan Griezmann Mbappe’yi içtenlikle selamlıyoruz. Ona ve annesi Teodora’ya kucak dolusu sevgiler" diye yazarak çifti tebrik etti.

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