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Rusya'da Noel haftası
Rusya'da Noel haftası
Rusya'da Noel haftası, her sene olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlandı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya'da Noel haftası

16:43 07.01.2022
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Rusya'da Noel haftası, her sene olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlandı.
© REUTERS / ANTON VAGANOV

Rusya'nın St. Petersburg kentinde kurulan yeni yıl ağacının çevresinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Rusya&#x27;nın St. Petersburg kentinde kurulan yeni yıl ağacının çevresinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. - Sputnik Türkiye
1/10
© REUTERS / ANTON VAGANOV

Rusya'nın St. Petersburg kentinde kurulan yeni yıl ağacının çevresinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Rusya'nın başkenti Moskova'da sokaklar Noel süslemeleriyle donatıldı.

Rusya&#x27;nın başkenti Moskova&#x27;da sokaklar Noel süslemeleriyle donatıldı. - Sputnik Türkiye
2/10
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Rusya'nın başkenti Moskova'da sokaklar Noel süslemeleriyle donatıldı.

© REUTERS / TAISIYA VORONTSOVA

Yerel bir kış yüzme kulübünün üyeleri, Rusya'nın Tomsk kentinin dışındaki Boyarskoye gölünün buzlu sularında Noel şenliği düzenledi.

Yerel bir kış yüzme kulübünün üyeleri, Rusya&#x27;nın Tomsk kentinin dışındaki Boyarskoye gölünün buzlu sularında Noel şenliği düzenledi. - Sputnik Türkiye
3/10
© REUTERS / TAISIYA VORONTSOVA

Yerel bir kış yüzme kulübünün üyeleri, Rusya'nın Tomsk kentinin dışındaki Boyarskoye gölünün buzlu sularında Noel şenliği düzenledi.

© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Başkent Moskova'da düzenlenen etkinlikler kapsamında Noel koşusu düzenlendi.

Başkent Moskova&#x27;da düzenlenen etkinlikler kapsamında Noel koşusu düzenlendi. - Sputnik Türkiye
4/10
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Başkent Moskova'da düzenlenen etkinlikler kapsamında Noel koşusu düzenlendi.

© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Düzenlenen Noel koşusunda, katılımcılar birbirinden farklı kostümlerle yer aldı.

Düzenlenen Noel koşusunda, katılımcılar birbirinden farklı kostümlerle yer aldı. - Sputnik Türkiye
5/10
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Düzenlenen Noel koşusunda, katılımcılar birbirinden farklı kostümlerle yer aldı.

© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Noel baba kostümü de, katılımcıların en çok tercih ettiği kostümler arasındaydı.

Noel baba kostümü de, katılımcıların en çok tercih ettiği kostümler arasındaydı. - Sputnik Türkiye
6/10
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Noel baba kostümü de, katılımcıların en çok tercih ettiği kostümler arasındaydı.

© REUTERS / MAXIM SHEMETOV

Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde ise gelenekse ayin töreni düzenlendi.

Moskova&#x27;daki Kurtarıcı İsa Katedrali&#x27;nde ise gelenekse ayin töreni düzenlendi. - Sputnik Türkiye
7/10
© REUTERS / MAXIM SHEMETOV

Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde ise gelenekse ayin töreni düzenlendi.

© REUTERS / MAXIM SHEMETOV

Törende çok sayıda dini görevli hazır bulundu.

Törende çok sayıda dini görevli hazır bulundu. - Sputnik Türkiye
8/10
© REUTERS / MAXIM SHEMETOV

Törende çok sayıda dini görevli hazır bulundu.

© REUTERS / MAXIM SHEMETOV

Törene katılan Moskovalılar, yeni yıl için dileklerde bulundu ve dua etti.

Törene katılan Moskovalılar, yeni yıl için dileklerde bulundu ve dua etti. - Sputnik Türkiye
9/10
© REUTERS / MAXIM SHEMETOV

Törene katılan Moskovalılar, yeni yıl için dileklerde bulundu ve dua etti.

© REUTERS / MAXIM SHEMETOV

Ayin, her sene Noel haftasında geleneksel olarak tekrarlanıyor.

Ayin, her sene Noel haftasında geleneksel olarak tekrarlanıyor. - Sputnik Türkiye
10/10
© REUTERS / MAXIM SHEMETOV

Ayin, her sene Noel haftasında geleneksel olarak tekrarlanıyor.

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