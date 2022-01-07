Rusya'da Noel haftası

Rusya'nın St. Petersburg kentinde kurulan yeni yıl ağacının çevresinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Rusya'nın St. Petersburg kentinde kurulan yeni yıl ağacının çevresinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da sokaklar Noel süslemeleriyle donatıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da sokaklar Noel süslemeleriyle donatıldı.
Yerel bir kış yüzme kulübünün üyeleri, Rusya'nın Tomsk kentinin dışındaki Boyarskoye gölünün buzlu sularında Noel şenliği düzenledi.
Yerel bir kış yüzme kulübünün üyeleri, Rusya'nın Tomsk kentinin dışındaki Boyarskoye gölünün buzlu sularında Noel şenliği düzenledi.
Başkent Moskova'da düzenlenen etkinlikler kapsamında Noel koşusu düzenlendi.
Başkent Moskova'da düzenlenen etkinlikler kapsamında Noel koşusu düzenlendi.
Düzenlenen Noel koşusunda, katılımcılar birbirinden farklı kostümlerle yer aldı.
Düzenlenen Noel koşusunda, katılımcılar birbirinden farklı kostümlerle yer aldı.
Noel baba kostümü de, katılımcıların en çok tercih ettiği kostümler arasındaydı.
Noel baba kostümü de, katılımcıların en çok tercih ettiği kostümler arasındaydı.
Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde ise gelenekse ayin töreni düzenlendi.
Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde ise gelenekse ayin töreni düzenlendi.
Törende çok sayıda dini görevli hazır bulundu.
Törene katılan Moskovalılar, yeni yıl için dileklerde bulundu ve dua etti.
Törene katılan Moskovalılar, yeni yıl için dileklerde bulundu ve dua etti.
Ayin, her sene Noel haftasında geleneksel olarak tekrarlanıyor.