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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: NATO, hiçbir zaman doğuya genişlemeyeceğine dair söz vermedi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: NATO, hiçbir zaman doğuya genişlemeyeceğine dair söz vermedi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO'nun Rusya'yı tehdit etmediğini ve bu amaçla Ukrayna’yı kullanmayı planlamadığını, ancak ittifakın doğuya genişlememe sözünü... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T23:17+0300
2022-01-07T23:18+0300
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rusya
ukrayna
nato
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Moskova ile Washington arasında güvenlik garantileri konusunda yapılacak görüşmeler öncesinde değerlendirmelerde bulundu.Blinken, bugünkü basın toplantısında, "NATO’nun Rusya’yı tehdit ettiği iddiası gerçek dışı" ifadelerini kullandı.NATO'nun Ukrayna'ya askeri altyapı kurmayı ve bu altyapıyı Rusya'ya karşı kullanmayı planladığı yönündeki iddiaların da gerçek dışı olduğunu savunan ABD’li bakan, ittifakın Rusya'ya doğuya genişlememe sözünü verdiği yönündeki iddiayı da yalanlayarak, "NATO hiçbir zaman, yeni üye kabul etmeyeceğine söz vermedi" dedi.'Rusya'nın talepleri kabul edilemez'Blinken, Rusya'nın güvenlik alanında ABD'ye sunduğu taleplerden bazılarının 'kesinlikle yerine getirilemez' olduğunu dile getirdi.ABD Dışişleri Bakanı, "Kesinlikle yerine getirilemez taleplerde bulunmak ve karşı tarafın birlikte çalışmak istemediğini söylemek ve bunu saldırgan eylemlerine bir tür bahane olarak kullanmak, onların bir stratejisi diye düşünüyorum" diye konuştu.Blinken, "Rusya, hangi taleplerin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını, hangi alanlarda da diyaloğun mümkün olduğunu biliyor" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220107/nato-disisleri-bakanlari-rusyayla-diyalog-kurulsun-gerilim-dusurulsun-1052513109.html
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abd, rusya, ukrayna, nato, antony blinken

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: NATO, hiçbir zaman doğuya genişlemeyeceğine dair söz vermedi

23:17 07.01.2022 (güncellendi: 23:18 07.01.2022)
© REUTERS / Evelyn HocksteinABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO'nun Rusya'yı tehdit etmediğini ve bu amaçla Ukrayna’yı kullanmayı planlamadığını, ancak ittifakın doğuya genişlememe sözünü verdiği yönündeki açıklamaların yanlış olduğunu savundu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Moskova ile Washington arasında güvenlik garantileri konusunda yapılacak görüşmeler öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
Blinken, bugünkü basın toplantısında, "NATO’nun Rusya’yı tehdit ettiği iddiası gerçek dışı" ifadelerini kullandı.
NATO'nun Ukrayna'ya askeri altyapı kurmayı ve bu altyapıyı Rusya'ya karşı kullanmayı planladığı yönündeki iddiaların da gerçek dışı olduğunu savunan ABD’li bakan, ittifakın Rusya'ya doğuya genişlememe sözünü verdiği yönündeki iddiayı da yalanlayarak, "NATO hiçbir zaman, yeni üye kabul etmeyeceğine söz vermedi" dedi.

'Rusya'nın talepleri kabul edilemez'

Blinken, Rusya'nın güvenlik alanında ABD'ye sunduğu taleplerden bazılarının 'kesinlikle yerine getirilemez' olduğunu dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanı, "Kesinlikle yerine getirilemez taleplerde bulunmak ve karşı tarafın birlikte çalışmak istemediğini söylemek ve bunu saldırgan eylemlerine bir tür bahane olarak kullanmak, onların bir stratejisi diye düşünüyorum" diye konuştu.
Blinken, "Rusya, hangi taleplerin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını, hangi alanlarda da diyaloğun mümkün olduğunu biliyor" diye ekledi.
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
DÜNYA
NATO dışişleri bakanları: Rusya'yla diyalog kurulsun, gerilim düşürülsün
19:07
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