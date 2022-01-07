https://tr.sputniknews.com/20220107/abd-disisleri-bakani-blinken-nato-hicbir-zaman-doguya-genislemeyecegine-soz-vermedi-1052517219.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: NATO, hiçbir zaman doğuya genişlemeyeceğine dair söz vermedi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: NATO, hiçbir zaman doğuya genişlemeyeceğine dair söz vermedi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO'nun Rusya'yı tehdit etmediğini ve bu amaçla Ukrayna’yı kullanmayı planlamadığını, ancak ittifakın doğuya genişlememe sözünü... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T23:17+0300
2022-01-07T23:17+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Moskova ile Washington arasında güvenlik garantileri konusunda yapılacak görüşmeler öncesinde değerlendirmelerde bulundu.Blinken, bugünkü basın toplantısında, "NATO’nun Rusya’yı tehdit ettiği iddiası gerçek dışı" ifadelerini kullandı.NATO'nun Ukrayna'ya askeri altyapı kurmayı ve bu altyapıyı Rusya'ya karşı kullanmayı planladığı yönündeki iddiaların da gerçek dışı olduğunu savunan ABD’li bakan, ittifakın Rusya'ya doğuya genişlememe sözünü verdiği yönündeki iddiayı da yalanlayarak, "NATO hiçbir zaman, yeni üye kabul etmeyeceğine söz vermedi" dedi.'Rusya'nın talepleri kabul edilemez'Blinken, Rusya'nın güvenlik alanında ABD'ye sunduğu taleplerden bazılarının 'kesinlikle yerine getirilemez' olduğunu dile getirdi.ABD Dışişleri Bakanı, "Kesinlikle yerine getirilemez taleplerde bulunmak ve karşı tarafın birlikte çalışmak istemediğini söylemek ve bunu saldırgan eylemlerine bir tür bahane olarak kullanmak, onların bir stratejisi diye düşünüyorum" diye konuştu.Blinken, "Rusya, hangi taleplerin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını, hangi alanlarda da diyaloğun mümkün olduğunu biliyor" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220107/nato-disisleri-bakanlari-rusyayla-diyalog-kurulsun-gerilim-dusurulsun-1052513109.html
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: NATO, hiçbir zaman doğuya genişlemeyeceğine dair söz vermedi
23:17 07.01.2022 (güncellendi: 23:18 07.01.2022)
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO'nun Rusya'yı tehdit etmediğini ve bu amaçla Ukrayna’yı kullanmayı planlamadığını, ancak ittifakın doğuya genişlememe sözünü verdiği yönündeki açıklamaların yanlış olduğunu savundu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Moskova ile Washington arasında güvenlik garantileri konusunda yapılacak görüşmeler öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
Blinken, bugünkü basın toplantısında, "NATO’nun Rusya’yı tehdit ettiği iddiası gerçek dışı" ifadelerini kullandı.
NATO'nun Ukrayna'ya askeri altyapı kurmayı ve bu altyapıyı Rusya'ya karşı kullanmayı planladığı yönündeki iddiaların da gerçek dışı olduğunu savunan ABD’li bakan, ittifakın Rusya'ya doğuya genişlememe sözünü verdiği yönündeki iddiayı da yalanlayarak, "NATO hiçbir zaman, yeni üye kabul etmeyeceğine söz vermedi" dedi.
'Rusya'nın talepleri kabul edilemez'
Blinken, Rusya'nın güvenlik alanında ABD'ye sunduğu taleplerden bazılarının 'kesinlikle yerine getirilemez' olduğunu dile getirdi.
ABD Dışişleri Bakanı, "Kesinlikle yerine getirilemez taleplerde bulunmak ve karşı tarafın birlikte çalışmak istemediğini söylemek ve bunu saldırgan eylemlerine bir tür bahane olarak kullanmak, onların bir stratejisi diye düşünüyorum" diye konuştu.
Blinken, "Rusya, hangi taleplerin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını, hangi alanlarda da diyaloğun mümkün olduğunu biliyor" diye ekledi.