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ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'ye geldi
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'ye geldi
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake, İstanbul’a geldi. Büyükelçi Flake, aktarmalı olarak Ankara’ya... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T13:13+0300
2022-01-07T14:02+0300
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abd
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jeff flake
abd'nin türkiye büyükelçiliği
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Büyükelçi Jeff Flake ve eşi Cheryl Flake, Türk Hava Yolları'nın TK 290 sefer sayılı San Francisco uçağıyla saat 12.05'te İstanbul Havalimanı'na indi.Havalimanında gazetecilere açıklama yapan Flake, "Burada olmaktan mutluyum, bu hoş karşılama için de teşekkür ederim" dedi.Flake ve eşinin THY'nin TK 2152 sayılı uçağıyla saat 14.00'te Ankara'ya gideceği öğrenildi.Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Partili Biden'ı destekleyen Flake, 2013-2019'da ABD Senatosunda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001-2013 arasında da Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu.Flake, 2019'da eski Başkan Donald Trump'ın yönetimi ve Cumhuriyetçi Partinin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senatodan emekli olmuştu.
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abd, türkiye, jeff flake, abd'nin türkiye büyükelçiliği

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'ye geldi

13:13 07.01.2022 (güncellendi: 14:02 07.01.2022)
© AA / Kenan IrtakABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, eşi Cheryl Flake ile birlikte Türkiye'ye geldi.
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, eşi Cheryl Flake ile birlikte Türkiye'ye geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AA / Kenan Irtak
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ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake, İstanbul’a geldi. Büyükelçi Flake, aktarmalı olarak Ankara’ya gitti.
Büyükelçi Jeff Flake ve eşi Cheryl Flake, Türk Hava Yolları'nın TK 290 sefer sayılı San Francisco uçağıyla saat 12.05'te İstanbul Havalimanı'na indi.
Havalimanında gazetecilere açıklama yapan Flake, "Burada olmaktan mutluyum, bu hoş karşılama için de teşekkür ederim" dedi.
Flake ve eşinin THY'nin TK 2152 sayılı uçağıyla saat 14.00'te Ankara'ya gideceği öğrenildi.
Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Partili Biden'ı destekleyen Flake, 2013-2019'da ABD Senatosunda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001-2013 arasında da Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu.
Flake, 2019'da eski Başkan Donald Trump'ın yönetimi ve Cumhuriyetçi Partinin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senatodan emekli olmuştu.
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