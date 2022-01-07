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Adana'da döner bıçakları ve sopalarla sokağa çıkan 8 Suriyeli gözaltına alındı
Adana'da döner bıçakları ve sopalarla sokağa çıkan 8 Suriyeli gözaltına alındı
Adana'da ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli bir grup gencin, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu. Olayla... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T21:18+0300
2022-01-07T21:18+0300
türkiye
suriyeli mülteciler
adana
mülteci krizi
sınır dışı
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Adana'da yabancı uyruklu bir kişinin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler tepki çekti.Silah ve sopalarla yürüdülerGörüntülerde, bir grup yabancı uyruklu kişilerin yüzleri maskeli bir şekilde ellerinde silah, sopa ve kesici aletlerle sokakta dolaştığı görüldü.Sınır dışı edilecekler Bunu üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yerleri belirlenen şüphelilerden 8'i kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin işlemleri bittikten sonra sınır dışı edileceği öğrenildi.Görüntülerde bulunan diğer şüphelilerin de yakalama çalışması devam ediyor.
türkiye
adana
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suriyeli mülteciler, adana, mülteci krizi, sınır dışı

Adana'da döner bıçakları ve sopalarla sokağa çıkan 8 Suriyeli gözaltına alındı

21:18 07.01.2022
© DHADöner bıçakları ve sopalarla sokağa çıkan 8 kişiye gözaltı
Döner bıçakları ve sopalarla sokağa çıkan 8 kişiye gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© DHA
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Adana'da ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli bir grup gencin, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da yabancı uyruklu bir kişinin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler tepki çekti.

Silah ve sopalarla yürüdüler

Görüntülerde, bir grup yabancı uyruklu kişilerin yüzleri maskeli bir şekilde ellerinde silah, sopa ve kesici aletlerle sokakta dolaştığı görüldü.

Sınır dışı edilecekler

Bunu üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yerleri belirlenen şüphelilerden 8'i kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin işlemleri bittikten sonra sınır dışı edileceği öğrenildi.
Görüntülerde bulunan diğer şüphelilerin de yakalama çalışması devam ediyor.
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