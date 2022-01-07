Adana'da döner bıçakları ve sopalarla sokağa çıkan 8 Suriyeli gözaltına alındı

Adana'da yabancı uyruklu bir kişinin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler tepki çekti.Silah ve sopalarla yürüdülerGörüntülerde, bir grup yabancı uyruklu kişilerin yüzleri maskeli bir şekilde ellerinde silah, sopa ve kesici aletlerle sokakta dolaştığı görüldü.Sınır dışı edilecekler Bunu üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yerleri belirlenen şüphelilerden 8'i kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin işlemleri bittikten sonra sınır dışı edileceği öğrenildi.Görüntülerde bulunan diğer şüphelilerin de yakalama çalışması devam ediyor.
Adana'da ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli bir grup gencin, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da yabancı uyruklu bir kişinin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler tepki çekti.
Silah ve sopalarla yürüdüler
Görüntülerde, bir grup yabancı uyruklu kişilerin yüzleri maskeli bir şekilde ellerinde silah, sopa ve kesici aletlerle sokakta dolaştığı görüldü.
Sınır dışı edilecekler
Bunu üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yerleri belirlenen şüphelilerden 8'i kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin işlemleri bittikten sonra sınır dışı edileceği öğrenildi.
Görüntülerde bulunan diğer şüphelilerin de yakalama çalışması devam ediyor.