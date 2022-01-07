https://tr.sputniknews.com/20220107/adanada-doner-bicaklari-ve-sopalarla-sokaga-cikan-8-suriyeli-gozaltina-alindi-1052515295.html

Adana'da döner bıçakları ve sopalarla sokağa çıkan 8 Suriyeli gözaltına alındı

Adana'da döner bıçakları ve sopalarla sokağa çıkan 8 Suriyeli gözaltına alındı

Adana'da ellerinde döner bıçakları ve sopalarla sokakta yürüyen Suriyeli bir grup gencin, sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu. Olayla... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T21:18+0300

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türkiye

suriyeli mülteciler

adana

mülteci krizi

sınır dışı

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Adana'da yabancı uyruklu bir kişinin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler tepki çekti.Silah ve sopalarla yürüdülerGörüntülerde, bir grup yabancı uyruklu kişilerin yüzleri maskeli bir şekilde ellerinde silah, sopa ve kesici aletlerle sokakta dolaştığı görüldü.Sınır dışı edilecekler Bunu üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yerleri belirlenen şüphelilerden 8'i kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin işlemleri bittikten sonra sınır dışı edileceği öğrenildi.Görüntülerde bulunan diğer şüphelilerin de yakalama çalışması devam ediyor.

türkiye

adana

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suriyeli mülteciler, adana, mülteci krizi, sınır dışı