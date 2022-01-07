https://tr.sputniknews.com/20220107/adiyamanda-16-yasinda-evlendirilmesinin-ardindan-intihar-eden-kiz-cocugunun-agabeyi-de-intihar-etti-1052486070.html

Adıyaman'da 16 yaşında evlendirilmesinin ardından intihar eden kız çocuğunun ağabeyi de intihar etti

Adıyaman'da 16 yaşında evlendirilmesinin ardından intihar eden kız çocuğunun ağabeyi de intihar etti

Adıyaman'da 8 yıl önce 16 yaşındayken evlendirilince bunalıma girip intihar eden kız çocuğu Yeter Arslan'ın ağabeyi Hikmet Arslan da intihar etti. Hikmet... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T00:53+0300

2022-01-07T00:53+0300

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türkiye

adıyaman

çocuk istismarı

çocuk evliliği

intihar

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde pompalı tüfekle intihar eden 16 yaşındaki kız çocuğunun erkek kardeşi de kendisini asarak intihar etti.2014 yılında 16 yaşındayken evlendirilen Yeter Arslan, Gaziantep’ten Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Nasırlı köyünde bulunan akrabalarının yanına gelmiş ve girdiği bunalım sonucu akrabalarının evinde bulunan pompalı tüfeği kafasına dayayarak yaşamına son vermişti.Fabrikadan izin alıp çıktı Olaydan 8 yıl sonra Yeter Arslan’ın erkek kardeşi Hikmet Arslan (24), Gaziantep’te çalıştığı bir fabrikadan izin alarak Yukarı Nasırlı köyüne geldi. Hikmet Arslan, köy yakınlarında bulunan bir ağaca kendisini iple asarak intihar etti. Bir süre sonra oğlunun ağaçtaki cansız bedeniyle karşılaşan baba Ahmet Arslan, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Hikmet Arslan’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hikmet Arslan’ın 8 yıl önce hayatına son veren kız kardeşi Yeter Arslan’ın ölümünü bir türlü kabullenemediğini ve sürekli onu düşündüğü öğrenildi.

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adıyaman, çocuk istismarı, çocuk evliliği, intihar