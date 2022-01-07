https://tr.sputniknews.com/20220107/ahmet-hakan-bir-cumleyle-nebatiyi-anlatisim-tez-zamanda-cop-oldu-1052490057.html

Ahmet Hakan: Bir cümleyle Nebati’yi anlatışım, tez zamanda çöp oldu

Ahmet Hakan: Bir cümleyle Nebati’yi anlatışım, tez zamanda çöp oldu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Bana Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’yi bir cümleyle anlat deseler 'Tam bir esnaf gibi halkın diliyle konuşuyor' derdim, tez... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T07:48+0300

2022-01-07T07:48+0300

2022-01-07T07:48+0300

politika

nureddin nebati

ahmet hakan

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Hürriyet yazarı Hakan, bugünkü köşe yazısında, Bakan Nebati'ye ilişkin yaptığı 'halkın diliyle konuşuyor' tezinin çürüdüğünü söyledi. "Bana Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’yi bir cümleyle anlat deseler 'Tam bir esnaf gibi halkın diliyle konuşuyor' derdim" diyen Hakan, şu ifadeleri kullandı: “Ortodoks politikaları bir tarafa bıraktık, artık heterodoks politikalara yöneldik” açıklamasını işitince...Şöyle dedim:“Bir cümleyle Nebati’yi anlatışım, tez zamanda çöp oldu.

https://tr.sputniknews.com/20211231/ahmet-hakan-nureddin-nebatinin-ekran-onu-performansi-acik-ara-bir-numara-1052283381.html

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nureddin nebati, ahmet hakan