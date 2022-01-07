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Ahmet Hakan: Bir cümleyle Nebati’yi anlatışım, tez zamanda çöp oldu
Ahmet Hakan: Bir cümleyle Nebati’yi anlatışım, tez zamanda çöp oldu
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Bana Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’yi bir cümleyle anlat deseler 'Tam bir esnaf gibi halkın diliyle konuşuyor' derdim, tez... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T07:48+0300
2022-01-07T07:48+0300
politika
nureddin nebati
ahmet hakan
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Hürriyet yazarı Hakan, bugünkü köşe yazısında, Bakan Nebati'ye ilişkin yaptığı 'halkın diliyle konuşuyor' tezinin çürüdüğünü söyledi. "Bana Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’yi bir cümleyle anlat deseler 'Tam bir esnaf gibi halkın diliyle konuşuyor' derdim" diyen Hakan, şu ifadeleri kullandı: “Ortodoks politikaları bir tarafa bıraktık, artık heterodoks politikalara yöneldik” açıklamasını işitince...Şöyle dedim:“Bir cümleyle Nebati’yi anlatışım, tez zamanda çöp oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211231/ahmet-hakan-nureddin-nebatinin-ekran-onu-performansi-acik-ara-bir-numara-1052283381.html
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nureddin nebati, ahmet hakan

Ahmet Hakan: Bir cümleyle Nebati’yi anlatışım, tez zamanda çöp oldu

07:48 07.01.2022
© FotoğrafAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© Fotoğraf
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Bana Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’yi bir cümleyle anlat deseler 'Tam bir esnaf gibi halkın diliyle konuşuyor' derdim, tez zamanda çöp oldu" dedi.
Hürriyet yazarı Hakan, bugünkü köşe yazısında, Bakan Nebati'ye ilişkin yaptığı 'halkın diliyle konuşuyor' tezinin çürüdüğünü söyledi.
"Bana Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’yi bir cümleyle anlat deseler 'Tam bir esnaf gibi halkın diliyle konuşuyor' derdim" diyen Hakan, şu ifadeleri kullandı:
“Ortodoks politikaları bir tarafa bıraktık, artık heterodoks politikalara yöneldik” açıklamasını işitince...
Şöyle dedim:
“Bir cümleyle Nebati’yi anlatışım, tez zamanda çöp oldu.
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
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Ahmet Hakan: Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı açık ara bir numara
31 Aralık 2021, 07:55
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