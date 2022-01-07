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https://tr.sputniknews.com/20220107/ak-partili-elitas-son-donemde-kripto-para-duzenlemesiyle-ilgili-ortaya-atilan-iddialar-asilsizdir-1052488111.html
AK Partili Elitaş: Son dönemde kripto para düzenlemesiyle ilgili ortaya atılan iddialar asılsızdır
AK Partili Elitaş: Son dönemde kripto para düzenlemesiyle ilgili ortaya atılan iddialar asılsızdır
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Kripto varlıklar ile ilgili üzerinde çalıştığımız konu; sistemi düzenleyici, kötü niyetlileri engelleyici... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T03:06+0300
2022-01-07T03:06+0300
ekonomi
tbmm
bddk
mustafa elitaş
merkez bankası
düzenleme
masak
gelir idaresi başkanlığı
kripto para
hazine ve maliye bakanlığı
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sosyal medya hesabından kripto para düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Elitaş, son zamanlarda kripto varlıklar ile ilgili düzenleme çalışmaları hakkında ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.Elitaş, açıklamasında “Kripto varlıklar ile ilgili üzerinde çalıştığımız konu; sistemi düzenleyici, kötü niyetlileri engelleyici, yatırımcıları koruyucu mağduriyeti önleyici nitelikte bir amaç taşımaktadır” ifadelerini kullandı.Elitaş, son paylaşımında ise “Kamuoyunda kanun taslağı diye ifade edilen metin bizim bilgimiz dahilinde değildir. Her kişi veya kurum taslak çalışması yapabilir, ancak son söz yüce Meclis’indir” mesajına yer verdi.TBMM’de toplantı yapılmıştı Mustafa Elitaş, 29 Aralık 2021 tarihinde TBMM'de kripto para temsilcileriyle toplantı yapmıştı.Elitaş, kripto para toplantısına 13 temsilcinin geldiğini belirterek, ilgili bakanlıklardan teknik elemanların gelmesini istediklerini ifade etmişti.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, MASAK, Gelir İdaresi, Merkez Bankası temsilcilerinin toplantıya katıldığını belirten Elitaş, “Teferruatlı bir madde değil, tarif edici bir madde metni, yönetmeliklerle düzenlenebilecek, değişimlere ayak uydurulabilecek bir metin hazırlamayı planlıyoruz” şeklinde konuşmuştu.
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tbmm, bddk, mustafa elitaş, merkez bankası, düzenleme, masak, gelir idaresi başkanlığı, kripto para, hazine ve maliye bakanlığı, sanayi ve teknoloji bakanlığı

AK Partili Elitaş: Son dönemde kripto para düzenlemesiyle ilgili ortaya atılan iddialar asılsızdır

03:06 07.01.2022
© REUTERS / Dado RuvicKripto para
Kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Kripto varlıklar ile ilgili üzerinde çalıştığımız konu; sistemi düzenleyici, kötü niyetlileri engelleyici, yatırımcıları koruyucu mağduriyeti önleyici nitelikte bir amaç taşımaktadır" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sosyal medya hesabından kripto para düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Elitaş, son zamanlarda kripto varlıklar ile ilgili düzenleme çalışmaları hakkında ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.

Elitaş, açıklamasında “Kripto varlıklar ile ilgili üzerinde çalıştığımız konu; sistemi düzenleyici, kötü niyetlileri engelleyici, yatırımcıları koruyucu mağduriyeti önleyici nitelikte bir amaç taşımaktadır” ifadelerini kullandı.
Elitaş, son paylaşımında ise “Kamuoyunda kanun taslağı diye ifade edilen metin bizim bilgimiz dahilinde değildir. Her kişi veya kurum taslak çalışması yapabilir, ancak son söz yüce Meclis’indir” mesajına yer verdi.

TBMM’de toplantı yapılmıştı

Mustafa Elitaş, 29 Aralık 2021 tarihinde TBMM'de kripto para temsilcileriyle toplantı yapmıştı.
Elitaş, kripto para toplantısına 13 temsilcinin geldiğini belirterek, ilgili bakanlıklardan teknik elemanların gelmesini istediklerini ifade etmişti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, MASAK, Gelir İdaresi, Merkez Bankası temsilcilerinin toplantıya katıldığını belirten Elitaş, “Teferruatlı bir madde değil, tarif edici bir madde metni, yönetmeliklerle düzenlenebilecek, değişimlere ayak uydurulabilecek bir metin hazırlamayı planlıyoruz” şeklinde konuşmuştu.
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