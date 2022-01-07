https://tr.sputniknews.com/20220107/ak-partili-kurtulmus-bizi-diri-tutan-bizi-canli-tutan-ayakta-tutan-dava-suurumuzdur-1052511032.html

AK Partili Kurtulmuş: Bizi diri tutan, bizi canlı tutan, ayakta tutan dava şuurumuzdur

AK Partili Kurtulmuş: Bizi diri tutan, bizi canlı tutan, ayakta tutan dava şuurumuzdur

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Bizi diri tutan, bizi canlı tutan, ayakta tutan dava şuurumuzdur, bu millete ve insanlığa hizmet etme gayesidir." dedi. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T17:36+0300

2022-01-07T17:36+0300

2022-01-07T17:37+0300

politika

numan kurtulmuş

ak parti

özgür özel

dava

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl yerleşkesini ziyaret ederek cuma namazını Dergah Camisi'nde kıldı. Daha sonra partisinin Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Kurtulmuş, Şanlıurfa'da ve partililerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti. 2023 yılında yapılacak olan seçimlere hazırlıkların 2022 yılında tamamlanması gerektiğini belirten Kurtulmuş, AK Parti'nin çok güçlü bir şekilde seçimlere girip güçlü şekilde sandıklardan çıkması gerektiğini ifade etti.Kurtulmuş, siyasette insanların nereden gelip nereye gideceklerini unutabileceğini dile getirerek "Onun için asla nereden geldiğimizi unutmayacağız. Türkiye'nin hangi badirelerden geçtiğini unutmayacağız, Türkiye'nin ne zor dönemlerle karşı karşıya kaldığını, AK Parti'nin nice zorluklar aşarak bu günlere geldiğini asla unutmayacağız." dedi.AK Parti'nin sadece siyasi kadrolardan ve parti ambleminden ibaret olmadığını anlatan Kurtulmuş, AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu söyledi.Kurtulmuş, Türkiye'nin sadece kendi kendine yeten bir ülke değil, aynı zamanda bütün dünya ile rekabet edebilen bir ülke olması gerektiğini aktararak "Yeniden güçlü bir büyük Türkiye istikametinde yürürken adımlarımızı bu istikamette attığımızı görüyorsunuz. Atılan her yeni adım, Türkiye'yi sevenlere, bu milleti sevenlere ümit veriyor, sevinç veriyor. Bazıları da üzülüyor, ister sevinsinler ister üzülsünler biz milletimizin sevinciyle seviniriz, milletimizin üzüntüsüyle biz üzülürüz. Aşıya erişme noktasında büyük sıkıntılar yaşanırken Şanlıurfa'da Türkiye kendi yerli ve milli aşısını üretti ve TURKOVAC aşısı Şanlıurfa'dan üretilerek bütün şehir hastanelerine dağıtıldı." dedi.ürkiye'nin kendi uçağını yapmak için kollarını sıvadığını anlatan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:Konuşmasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarıyla ilgili sözlerini de eleştiren Kurtulmuş, bu milletin değerleriyle, inançlarıyla kavga edilmemesi gerektiğini vurgulayarak "İslam çağlar üstüdür, mekanlar üstüdür ve İslam'ın bir çağı yoktur, kıyamete kadar devam edecektir. Ama Orta Çağ dediğiniz şey, bugün özendiğiniz onlar gibi olmaya çalıştığınız Batı medeniyeti için bir Orta Çağ vardır." dedi.Kurtulmuş, AK Parti'nin bir zümrenin, bir çevrenin, bir etnik kesiminin değil 84 milyonun partisi olduğunu, hiçbir ayrımcılığa müsaade etmeyerek Türkiye'nin partisi olarak yollarına devam ettiklerini vurguladı.

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numan kurtulmuş, ak parti, özgür özel, dava