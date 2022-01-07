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Akkuyu NGS'den işçilerin barınma koşullarıyla ilgili açıklama: Denetimler devam ediyor
Akkuyu NGS'den işçilerin barınma koşullarıyla ilgili açıklama: Denetimler devam ediyor
Akkuyu Nükleer A.Ş., Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışan işçilerin barınma alanlarında denetim yapıldığını açıkladı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T17:10+0300
2022-01-07T17:16+0300
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
türkiye
işçi
sağlık bakanlığı
barınma
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Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 4 ünitesinin tamamında inşaat ve montaj çalışmalarına başlanması dolayısıyla en yoğun aşamaya gelindiği belirtildi.‘Kapasite artışına ilişkin bu talebin uygun olmadığına karar verildi'Projede sürekli olarak nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulduğunun aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:İşçilerin yaşam koşullarına da değinilen açıklamada, "Basına yansıyan ve yaşam koşullarını konu alan haberlere ilişkin Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yaşam alanlarında yapılan denetimler de devam etmektedir. Denetim sonucu uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda bunların giderilmesi için yönetime uyarı gönderilecektir. Akkuyu Nükleer A.Ş. için sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin sağlanması en önemli önceliklerinden biridir" ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211227/akkuyu-ngsde-3-guc-unitesinin-reaktor-tabanini-temperleme-islemi-yapildi-1052170744.html
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs), işçi, sağlık bakanlığı, barınma

Akkuyu NGS'den işçilerin barınma koşullarıyla ilgili açıklama: Denetimler devam ediyor

17:10 07.01.2022 (güncellendi: 17:16 07.01.2022)
© İHAAkkuyu Nükleer Güç Santrali
Akkuyu Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© İHA
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Akkuyu Nükleer A.Ş., Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışan işçilerin barınma alanlarında denetim yapıldığını açıkladı.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 4 ünitesinin tamamında inşaat ve montaj çalışmalarına başlanması dolayısıyla en yoğun aşamaya gelindiği belirtildi.

‘Kapasite artışına ilişkin bu talebin uygun olmadığına karar verildi'

Projede sürekli olarak nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulduğunun aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Projede çalışan işçileri, Akkuyu NGS şantiyesinin yakınında barındırabilmek amacıyla bölgede yaşam için gerekli tüm araç ve gereçlerle donatılmış geçici yerleşim alanları kurulmuştur. Birkaç alt yüklenici firma, proje kapsamında istihdam edilen işçi sayısındaki artış nedeniyle şu anda yaklaşık 5 bin 700 kişinin yaşadığı Sipahili'deki yerleşim alanının yönetimine odalardaki yatak sayısının artırılması yönünde talepte bulunmuştur. Ancak yapılan değerlendirme sonucunda kapasite artışına ilişkin bu talebin uygun olmadığına karar verilmiştir."
İşçilerin yaşam koşullarına da değinilen açıklamada, "Basına yansıyan ve yaşam koşullarını konu alan haberlere ilişkin Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yaşam alanlarında yapılan denetimler de devam etmektedir. Denetim sonucu uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda bunların giderilmesi için yönetime uyarı gönderilecektir. Akkuyu Nükleer A.Ş. için sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin sağlanması en önemli önceliklerinden biridir" ifadeleri yer aldı.
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