https://tr.sputniknews.com/20220107/akkuyu-ngsden-barinma-yeri-aciklamasi-saglik-bakanligi-denetimlerine-devam-ediyor-1052509711.html

Akkuyu NGS'den işçilerin barınma koşullarıyla ilgili açıklama: Denetimler devam ediyor

Akkuyu NGS'den işçilerin barınma koşullarıyla ilgili açıklama: Denetimler devam ediyor

Akkuyu Nükleer A.Ş., Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışan işçilerin barınma alanlarında denetim yapıldığını açıkladı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T17:10+0300

2022-01-07T17:10+0300

2022-01-07T17:16+0300

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

türkiye

işçi

sağlık bakanlığı

barınma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1044271408_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_81015bc866babdfb61b91c4a51e489b3.jpg

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 4 ünitesinin tamamında inşaat ve montaj çalışmalarına başlanması dolayısıyla en yoğun aşamaya gelindiği belirtildi.‘Kapasite artışına ilişkin bu talebin uygun olmadığına karar verildi'Projede sürekli olarak nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulduğunun aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:İşçilerin yaşam koşullarına da değinilen açıklamada, "Basına yansıyan ve yaşam koşullarını konu alan haberlere ilişkin Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yaşam alanlarında yapılan denetimler de devam etmektedir. Denetim sonucu uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda bunların giderilmesi için yönetime uyarı gönderilecektir. Akkuyu Nükleer A.Ş. için sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin sağlanması en önemli önceliklerinden biridir" ifadeleri yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20211227/akkuyu-ngsde-3-guc-unitesinin-reaktor-tabanini-temperleme-islemi-yapildi-1052170744.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

akkuyu nükleer güç santrali (ngs), işçi, sağlık bakanlığı, barınma