https://tr.sputniknews.com/20220107/aksener-ak-partililer-kazanmissa-zenginler-olusmus-ama-ne-zenginlik-1052512933.html

Akşener: AK Partililer kazanmışsa zenginler oluşmuş ama ne zenginlik

Akşener: AK Partililer kazanmışsa zenginler oluşmuş ama ne zenginlik

30 Kreşin Toplu Temel Atma Töreni’nde konuşan Merak Akşener, 79 ile gittiğini belirterek, "İlçe belediyeleri eğer AK Partili insanlar tarafından kazanılmışsa o... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T18:56+0300

2022-01-07T18:56+0300

2022-01-07T18:56+0300

türkiye

meral akşener

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

kreş

iyi parti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) “30 Kreş Toplu Temel Atma Töreni”; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.'Bir kreşle, çaresizliğin önünde bir duvarı yıkıyorsunuz, çatlatıyorsunuz'Törende konuşan Akşener, bir kadın ve anne olarak kreşlerin anlamını dile getirerek, “Bu ne biliyor musunuz? Bu, derin bir yoksulluğun sardığı ailelerin çocuklarına sabah kahvaltısı demek, öğle yemeği demek, eğitim demek, öğretim demek, atanamamış, çok vasıflı, dayısı olmadığı için mülakatta elenmiş öğretmenlerimize iş alanı demek. Onları çocuklarla buluşturmak demek. O çocukların anneleri için ise, kendilerini geliştirebilecek ya da ailelerine katkıda bulunabilecek belki bir para kazanabilme imkanını sağlayacak zaman demek. Sadece bir kreş açmıyorsunuz. Aslında bir kreşle, çaresizliğin önünde bir duvarı yıkıyorsunuz, çatlatıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey” ifadelerini kullandı.'İyi ki biz, 31 Mart'ta Millet İttifakı'nı canlandırmışız, iki parti olarak belediye seçimlerine girmişiz'Yoksulluğun, fırsat eşitliğini ve sosyal adaleti ortadan kaldıran bir durum olduğuna vurgu yapan Akşener, yurt gezilerinde karşılaştığı fakirlik manzaralarına ilişkin şöyle konuştu:Yurt gezilerinde 79 ile gittiği bilgisini paylaşan Akşener, “79 ilde gördüğüm ilçe belediyeleri -üzülerek söylüyorum- AK Partililer tarafından, AK Parti insanlar tarafından kazanılmışsa, o ilçelerde zenginler oluşmuş. Ama ne zenginler! Onlar, sadece belediye eliyle oluşmuş. Onlar sadece AK Partili, ama geri kalan o ilçelerin kahir ekseriyeti, fukara. O fukaralar da her partili. Dolayısıyla, fukaralığı yenmenin de yolu, bu hizmetler" dedi.'Kemal Bey’le birlikte, bu sayıların artıp artmadığını da birlikte kontrol edeceğiz'Kreşlerin sayısının artmasını dilediğini ifade eden Akşener, “Şimdi Kemal Bey’le birlikte, bu sayıların artıp artmadığını da birlikte kontrol edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın hiçbirimizi. Bu çalışmalar, milletimizin bizlere, yani siyasi cenahta Millet İttifakı'na yönelik oluşturulmaya çalışılan ön yargıları yıkacak, o vatandaşa dokunan, söz değil eylemle, tutumla, ‘Ah işte bu yapılıyor. Böyleymiş bu insanlar, bu siyasi yapılar’ dedirten bu çalışmaların neticesinde de ben kalpten inanıyorum, 13’ncü Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacak” dedi.

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meral akşener, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kreş, iyi parti