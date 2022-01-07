https://tr.sputniknews.com/20220107/aksener-chp-ve-iyi-partinin-il-baskanlari-olmasaydi-ibb-attaya-giderdi-1052499787.html

Akşener: CHP ve İyi Parti’nin il başkanları olmasaydı İBB attaya giderdi

Akşener: CHP ve İyi Parti’nin il başkanları olmasaydı İBB attaya giderdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve İyi Parti’nin il başkanları ve teşkilatlarının çok iyi çalıştığını belirterek, " Onların gayreti, tedbirleri... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T13:24+0300

2022-01-07T13:24+0300

2022-01-07T13:24+0300

politika

meral akşener

seçim

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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Beylikdüzü'nde konuşan Akşener, Bu milletin de inanılmaz bir feraseti var. Öyle bir feraseti var ki İBB Başkanlığı seçimlerinde bu salondaki herkes çalıştı" dedi.İBB seçimlerinde CHP ile partisinin birlikte yürüttükleri kampanyayı hatırlatan İYİ Parti lideri, "Sonuçta o çalışmanın birinci fazında o milletin terine, emeğine, oy verenin iradesine çok büyük bir saygısızlık yapıldı. Bu milletin feraseti devreye girdi, o iradeye uzanan ele bir sağlam şamar gitti ki sesi Türkiye’nin her tarafından duyuldu" şeklinde konuştu.Akşener şöyle devam ett:"Siyasetçi, siyasetçiyle rekabet edebilir, eylemleri üzerinden birçok tavır koyabilir. Saygı duyarız. Millet - devlet ve arada seçilmiş bir belediye var, ona karşı takınılan bu tavrın doğru olmadığını milletimiz görür."

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meral akşener, seçim, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)