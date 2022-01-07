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Akşener: CHP ve İyi Parti’nin il başkanları olmasaydı İBB attaya giderdi
Akşener: CHP ve İyi Parti’nin il başkanları olmasaydı İBB attaya giderdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve İyi Parti’nin il başkanları ve teşkilatlarının çok iyi çalıştığını belirterek, " Onların gayreti, tedbirleri... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T13:24+0300
2022-01-07T13:24+0300
politika
meral akşener
seçim
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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Beylikdüzü'nde konuşan Akşener, Bu milletin de inanılmaz bir feraseti var. Öyle bir feraseti var ki İBB Başkanlığı seçimlerinde bu salondaki herkes çalıştı" dedi.İBB seçimlerinde CHP ile partisinin birlikte yürüttükleri kampanyayı hatırlatan İYİ Parti lideri, "Sonuçta o çalışmanın birinci fazında o milletin terine, emeğine, oy verenin iradesine çok büyük bir saygısızlık yapıldı. Bu milletin feraseti devreye girdi, o iradeye uzanan ele bir sağlam şamar gitti ki sesi Türkiye’nin her tarafından duyuldu" şeklinde konuştu.Akşener şöyle devam ett:"Siyasetçi, siyasetçiyle rekabet edebilir, eylemleri üzerinden birçok tavır koyabilir. Saygı duyarız. Millet - devlet ve arada seçilmiş bir belediye var, ona karşı takınılan bu tavrın doğru olmadığını milletimiz görür."
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meral akşener, seçim, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

Akşener: CHP ve İyi Parti’nin il başkanları olmasaydı İBB attaya giderdi

13:24 07.01.2022
© AA / Mehmet KamanMeral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu
Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AA / Mehmet Kaman
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve İyi Parti’nin il başkanları ve teşkilatlarının çok iyi çalıştığını belirterek, " Onların gayreti, tedbirleri, dikkati olmamış olsaydı bu güzel tesisleri anmak için muhtemelen yine konuşurduk ama İBB attaya giderdi" dedi.
Beylikdüzü'nde konuşan Akşener, Bu milletin de inanılmaz bir feraseti var. Öyle bir feraseti var ki İBB Başkanlığı seçimlerinde bu salondaki herkes çalıştı" dedi.
İBB seçimlerinde CHP ile partisinin birlikte yürüttükleri kampanyayı hatırlatan İYİ Parti lideri, "Sonuçta o çalışmanın birinci fazında o milletin terine, emeğine, oy verenin iradesine çok büyük bir saygısızlık yapıldı. Bu milletin feraseti devreye girdi, o iradeye uzanan ele bir sağlam şamar gitti ki sesi Türkiye’nin her tarafından duyuldu" şeklinde konuştu.
Akşener şöyle devam ett:
"Siyasetçi, siyasetçiyle rekabet edebilir, eylemleri üzerinden birçok tavır koyabilir. Saygı duyarız. Millet - devlet ve arada seçilmiş bir belediye var, ona karşı takınılan bu tavrın doğru olmadığını milletimiz görür."
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