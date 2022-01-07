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Almanya'da kararsızları aşıya ikna için koyunlar 'devrede'
Almanya'da kararsızları aşıya ikna için koyunlar 'devrede'
Nüfusun yüzde 70'ten fazlasının iki doz koronavirüs aşısı olduğu Almanya'da kararsızlara yönelik olarak koyunlardan 'yardım istendi.' Kampanyaya imza atan... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T10:24+0300
2022-01-07T10:24+0300
koronavirüs
almanya
koyun
ekmek
tarla
şırınga
koronavirüs aşısı
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Avrupa'nın batısında koronavirüse karşı aşılama oranının en düşük olduğu ülkelerden Almanya'da kararsızları ikna etmek için koyunlara başvuruldu. Hamburg şehrinin güneyindeki bir tarlaya şırınga şekli oluşturacak şekilde ekmek parçaları yerleştirildi. Ardından çoban Steffen Schmidt ve eşine ait 700 koyun tarlaya salındı ve koyunlar ekmek parçalarının başına üşüşünce 100 metre uzunluğunda bir şırınga şekli ortaya çıktı. Bu görüntü, drone'lar ile de kaydedildi. Aşı yaptırıp yaptırmama konusunda tereddüt edenlere yönelik bu kampanya, Hanspeter Etzold'a ait. Almanya'nın kuzeyindeki Schneverdingen kasabasında daha önce de hayvanlarla benzer kampanyalar yürüten Etzold, Reuters ajansına verdiği demeçte, "İnsanlar koyunları seviyor ve bu hayvanlar olumlu duygusal çağrışımlar yaptırıyor. O yüzden mantıksal ve bilimsel gerekçelendirme işe yaramadığı zamanlarda belki koyunlar duygusal açıdan birçok insana ulaşabilir" dedi. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Almanya nüfusunun yüzde 71.3'ü iki doz, yüzde 39.3'ü de üçüncü doz aşısını yaptırdı. Ülkede aşı karşıtlarının oranı yalnızca yüzde 5-10 civarında, geri kalanını da kararsızlar oluşturuyor.
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almanya, koyun, ekmek, tarla, şırınga, koronavirüs aşısı

Almanya'da kararsızları aşıya ikna için koyunlar 'devrede'

10:24 07.01.2022
© REUTERS / HANSPETER ETZOLDAlmanya- Koronavirüs aşısı- Koyun
Almanya- Koronavirüs aşısı- Koyun - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / HANSPETER ETZOLD
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Nüfusun yüzde 70'ten fazlasının iki doz koronavirüs aşısı olduğu Almanya'da kararsızlara yönelik olarak koyunlardan 'yardım istendi.' Kampanyaya imza atan kişi, koyunların insanlar tarafından sevildiğine vurgu yaptı, mantık ve bilimin ulaşamadığı yere belki koyunların erişebileceğini söyledi.
Avrupa'nın batısında koronavirüse karşı aşılama oranının en düşük olduğu ülkelerden Almanya'da kararsızları ikna etmek için koyunlara başvuruldu.
Hamburg şehrinin güneyindeki bir tarlaya şırınga şekli oluşturacak şekilde ekmek parçaları yerleştirildi. Ardından çoban Steffen Schmidt ve eşine ait 700 koyun tarlaya salındı ve koyunlar ekmek parçalarının başına üşüşünce 100 metre uzunluğunda bir şırınga şekli ortaya çıktı. Bu görüntü, drone'lar ile de kaydedildi.
Aşı yaptırıp yaptırmama konusunda tereddüt edenlere yönelik bu kampanya, Hanspeter Etzold'a ait. Almanya'nın kuzeyindeki Schneverdingen kasabasında daha önce de hayvanlarla benzer kampanyalar yürüten Etzold, Reuters ajansına verdiği demeçte, "İnsanlar koyunları seviyor ve bu hayvanlar olumlu duygusal çağrışımlar yaptırıyor. O yüzden mantıksal ve bilimsel gerekçelendirme işe yaramadığı zamanlarda belki koyunlar duygusal açıdan birçok insana ulaşabilir" dedi.
Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Almanya nüfusunun yüzde 71.3'ü iki doz, yüzde 39.3'ü de üçüncü doz aşısını yaptırdı. Ülkede aşı karşıtlarının oranı yalnızca yüzde 5-10 civarında, geri kalanını da kararsızlar oluşturuyor.
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