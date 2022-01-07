https://tr.sputniknews.com/20220107/almanyada-kararsizlari-asiya-ikna-icin-koyunlar-devrede-1052491564.html

Almanya'da kararsızları aşıya ikna için koyunlar 'devrede'

Almanya'da kararsızları aşıya ikna için koyunlar 'devrede'

Nüfusun yüzde 70'ten fazlasının iki doz koronavirüs aşısı olduğu Almanya'da kararsızlara yönelik olarak koyunlardan 'yardım istendi.' Kampanyaya imza atan... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T10:24+0300

2022-01-07T10:24+0300

2022-01-07T10:24+0300

koronavirüs

almanya

koyun

ekmek

tarla

şırınga

koronavirüs aşısı

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Avrupa'nın batısında koronavirüse karşı aşılama oranının en düşük olduğu ülkelerden Almanya'da kararsızları ikna etmek için koyunlara başvuruldu. Hamburg şehrinin güneyindeki bir tarlaya şırınga şekli oluşturacak şekilde ekmek parçaları yerleştirildi. Ardından çoban Steffen Schmidt ve eşine ait 700 koyun tarlaya salındı ve koyunlar ekmek parçalarının başına üşüşünce 100 metre uzunluğunda bir şırınga şekli ortaya çıktı. Bu görüntü, drone'lar ile de kaydedildi. Aşı yaptırıp yaptırmama konusunda tereddüt edenlere yönelik bu kampanya, Hanspeter Etzold'a ait. Almanya'nın kuzeyindeki Schneverdingen kasabasında daha önce de hayvanlarla benzer kampanyalar yürüten Etzold, Reuters ajansına verdiği demeçte, "İnsanlar koyunları seviyor ve bu hayvanlar olumlu duygusal çağrışımlar yaptırıyor. O yüzden mantıksal ve bilimsel gerekçelendirme işe yaramadığı zamanlarda belki koyunlar duygusal açıdan birçok insana ulaşabilir" dedi. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Almanya nüfusunun yüzde 71.3'ü iki doz, yüzde 39.3'ü de üçüncü doz aşısını yaptırdı. Ülkede aşı karşıtlarının oranı yalnızca yüzde 5-10 civarında, geri kalanını da kararsızlar oluşturuyor.

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almanya, koyun, ekmek, tarla, şırınga, koronavirüs aşısı