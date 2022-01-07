Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220107/almanyada-kovid-19-tedbirlerine-yeni-ilaveler-getirildi-1052514727.html
Almanya'da Kovid-19 tedbirlerine yeni ilaveler getirildi
Almanya'da Kovid-19 tedbirlerine yeni ilaveler getirildi
Almanya'da Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle daha önce alınan önlemlere yenileri eklendi. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T21:01+0300
2022-01-07T21:02+0300
koronavirüs
almanya
tedbir
pcr
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051039368_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_bc1d5769f36c89ed1d6e8c776b8ba13c.jpg
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında virüse karşı alınan yeni önlemleri açıkladı.Başbakan Scholz alınan kararların herkes tarafından 'en uygun ve uygulanması en kolay' olarak kabul edildiğini söyledi.Omicron varyantının enfeksiyon sayısını artıracağı gerçeğine hazırlanılması gerektiğini kaydeden Scholz, "Açık olan bir şey var ki Omicron bizi uzun süre daha meşgul edecek. İşte bu yüzden sağlık sistemimiz için net bir şey söyleyemiyoruz. Aşı konusunda ilerlemeye ihtiyacımız var." dedi.Alman Şansölye, aşı zorunluluğu getirilmesinden yana olduğunu bir kez daha tekrarlayarak, "Aşı olma fırsatı olanlar oraya yürümemeli aksine koşarak gitmeli." ifadesini kullandı.Alınan ilave tedbilere göre, 15 Ocak'tan geçerli olmak üzere Almanya'da da hızla yayılan Omicron varyantıyla mücadelede restoran, kafe ve barlara giriş kuralları sıkılaştırıldı.Ülkede restoran ve kafe gibi gastronomi alanlarına girmek için aşı olmuş olma veya hastalığı geçirmiş olma kuralı geçerli olacak. Söz konusu karar ile restoran ve kafelere girebilmek için aşı veya iyileşmiş olmak haricinde günlük Kovid-19 testi ibraz edilmesi gerekecek ancak hatırlatma aşısı (3. doz Biontech veya Moderna) olanlar bundan muaf tutulacak.Test yaptırmayanlar için 14 gün olan karantina süresi 10 güne indirilecek.Aşı olan ya da hastalığı geçirip iyileşmiş temaslı kişilerin karantinaya girme zorunluluğu olmayacak. Enfekte olan kişi ise yedinci günden itibaren PCR veya hızlı test yaptırarak sonuca göre karantinadan çıkabilecek. Hastanelerde, kliniklerde ve bakım evlerinde çalışanlar ise yedinci günde ancak PCR testi yaptırarak karantinadan çıkabilecek.Çocuklar ve öğrenciler sadece temaslı iseler beşinci günde PCR veya hızlı test yaptırarak karantinadan çıkabilecek.Devam eden önlemlerAşılı olanlar veya Kovid-19 geçirip iyileşenler en fazla 10 kişiye kadar bir araya gelebilecek. 14 yaşından küçükler bundan muaf olacak. Aşı olmayanlar ise sadece bir haneden iki kişi diğer başka bir haneden iki kişi ile bir arya gelebilecek.Gece kulüpleri ve diskotekler gibi mekanlar kapalı kalacak.Kültürel ve benzeri önemli etkinlikler seyirci olmadan gerçekleştirilebilecek. Futbol maçları seyircisiz oynanacak. 2G (aşı olmuş veya iyileşmiş) kuralı tiyatrolarda ve sinemalarda yürürlükte kalmaya devam edecek.Ülke çapında FFP 2 maskelerin kullanılması tavsiye edildi ve mesafe kuralına riayet edilmesi istendi.Almanya'da tam aşı olanların sayısı 59,6 milyona ulaşırken (yüzde 71,6) hatırlatma aşısı olanların sayısı ise 34,6 milyon oldu.Almanya'da 21,2 milyon kişi henüz aşı olmadı ancak bunlardan 4 milyonu 0-4 yaş aralığında bulunması ve henüz bu yaş aralığı için aşı olmaması nedeniyle aşı olmayan grup içinde sayılıyorlar.Federal ve eyalet hükümetlerinin bir sonraki toplantısı 24 Ocak'ta gerçekleşecek.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051039368_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_c866d87a71913e3a68616dee0cbba155.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, tedbir, pcr, omicron

Almanya'da Kovid-19 tedbirlerine yeni ilaveler getirildi

21:01 07.01.2022 (güncellendi: 21:02 07.01.2022)
© İHAAlmanya'da kovid-19
Almanya'da kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© İHA
Abone ol
Almanya'da Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle daha önce alınan önlemlere yenileri eklendi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında virüse karşı alınan yeni önlemleri açıkladı.
Başbakan Scholz alınan kararların herkes tarafından 'en uygun ve uygulanması en kolay' olarak kabul edildiğini söyledi.
Omicron varyantının enfeksiyon sayısını artıracağı gerçeğine hazırlanılması gerektiğini kaydeden Scholz, "Açık olan bir şey var ki Omicron bizi uzun süre daha meşgul edecek. İşte bu yüzden sağlık sistemimiz için net bir şey söyleyemiyoruz. Aşı konusunda ilerlemeye ihtiyacımız var." dedi.
Alman Şansölye, aşı zorunluluğu getirilmesinden yana olduğunu bir kez daha tekrarlayarak, "Aşı olma fırsatı olanlar oraya yürümemeli aksine koşarak gitmeli." ifadesini kullandı.
Alınan ilave tedbilere göre, 15 Ocak'tan geçerli olmak üzere Almanya'da da hızla yayılan Omicron varyantıyla mücadelede restoran, kafe ve barlara giriş kuralları sıkılaştırıldı.
Ülkede restoran ve kafe gibi gastronomi alanlarına girmek için aşı olmuş olma veya hastalığı geçirmiş olma kuralı geçerli olacak. Söz konusu karar ile restoran ve kafelere girebilmek için aşı veya iyileşmiş olmak haricinde günlük Kovid-19 testi ibraz edilmesi gerekecek ancak hatırlatma aşısı (3. doz Biontech veya Moderna) olanlar bundan muaf tutulacak.
Test yaptırmayanlar için 14 gün olan karantina süresi 10 güne indirilecek.
Aşı olan ya da hastalığı geçirip iyileşmiş temaslı kişilerin karantinaya girme zorunluluğu olmayacak. Enfekte olan kişi ise yedinci günden itibaren PCR veya hızlı test yaptırarak sonuca göre karantinadan çıkabilecek. Hastanelerde, kliniklerde ve bakım evlerinde çalışanlar ise yedinci günde ancak PCR testi yaptırarak karantinadan çıkabilecek.
Çocuklar ve öğrenciler sadece temaslı iseler beşinci günde PCR veya hızlı test yaptırarak karantinadan çıkabilecek.

Devam eden önlemler

Aşılı olanlar veya Kovid-19 geçirip iyileşenler en fazla 10 kişiye kadar bir araya gelebilecek. 14 yaşından küçükler bundan muaf olacak. Aşı olmayanlar ise sadece bir haneden iki kişi diğer başka bir haneden iki kişi ile bir arya gelebilecek.
Gece kulüpleri ve diskotekler gibi mekanlar kapalı kalacak.
Kültürel ve benzeri önemli etkinlikler seyirci olmadan gerçekleştirilebilecek. Futbol maçları seyircisiz oynanacak. 2G (aşı olmuş veya iyileşmiş) kuralı tiyatrolarda ve sinemalarda yürürlükte kalmaya devam edecek.
Ülke çapında FFP 2 maskelerin kullanılması tavsiye edildi ve mesafe kuralına riayet edilmesi istendi.
Almanya'da tam aşı olanların sayısı 59,6 milyona ulaşırken (yüzde 71,6) hatırlatma aşısı olanların sayısı ise 34,6 milyon oldu.
Almanya'da 21,2 milyon kişi henüz aşı olmadı ancak bunlardan 4 milyonu 0-4 yaş aralığında bulunması ve henüz bu yaş aralığı için aşı olmaması nedeniyle aşı olmayan grup içinde sayılıyorlar.
Federal ve eyalet hükümetlerinin bir sonraki toplantısı 24 Ocak'ta gerçekleşecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:48Metin Lokumcu davası 18 Şubat'a ertelendi
21:45Biden: Koronavirüsün kalıcı olacağını düşünmüyorum
21:18Adana'da döner bıçakları ve sopalarla sokağa çıkan 8 Suriyeli gözaltına alındı
21:16Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan barınağına ziyaret
21:06Mardin’de satılığa çıkarılan 1700 yıllık kilisenin fiyatı, kur farkı nedeniyle yükseldi
21:01Almanya'da Kovid-19 tedbirlerine yeni ilaveler getirildi
20:29Hazal Kaya, ikinci kez koronavirüse yakalandı
20:22Benzin ve motorine zam
20:21Suikastlar, çete savaşları, kaçırmalarla sarsılan Haiti'de iki gazeteci diri diri yakıldı
20:04Türkiye'de son 24 saatte 63 bin 214 yeni vaka tespit edildi, 157 can kaybı yaşandı
20:02Tony Blair'ın 'şövalyelik unvanı'nın iptalini isteyenlerin sayısı 1 milyonu geçti
19:47AK Partili Elitaş: Sadece milletvekilleri enflasyon farklarından faydalanamıyor
19:45Kavga ettikleri kişinin üzerine pitbull saldılar: 3 yaralı
19:23Bloomberg Kıdemli Analisti Noetzel: TL'deki düşüş bankaların sermayesini 4.5 milyar dolar eritti
19:07NATO dışişleri bakanları: Rusya'yla diyalog kurulsun, gerilim düşürülsün
18:56Akşener: AK Partililer kazanmışsa zenginler oluşmuş ama ne zenginlik
18:40Bankalar, 2022 ilk çeyrekte tüm kredi türlerinde artışın devam etmesini bekliyor
18:30TFF Tahkim Kurulu, Süper Lig'den 3 kulübün para cezalarını onadı
18:13Djokovic'in ardından Çek tenisçi Voracova'nın da Avustralya vizesi iptal edildi
17:57'Biden, Rusya'ya trilyonlarca dolar kazanma fırsatı sundu'