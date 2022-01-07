https://tr.sputniknews.com/20220107/ankarada-137-bin-689-adet-kozmetik-urun-ele-gecirildi-1052489706.html

Ankara’da 137 bin 689 adet kozmetik ürün ele geçirildi

Ankara’da 137 bin 689 adet kozmetik ürün ele geçirildi

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 137 bin 689 adet kozmetik ürün ele geçirildi. Bir kişi yakalandı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T07:03+0300

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türkiye

ankara

kozmetik

kaçakçılık

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Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri 3 gün önce Çankaya ilçesinde yaptıkları çalışmalar neticesinde 137 bin 689 kozmetik ürün ele geçirdi. Polis olaya ilişkin kaçakçılık suçundan ve zehirli madde imal ve ticareti suçundan 1 şüpheliyi yakaladı.

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ankara, kozmetik, kaçakçılık