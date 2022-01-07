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Ankara’da 137 bin 689 adet kozmetik ürün ele geçirildi
Ankara’da 137 bin 689 adet kozmetik ürün ele geçirildi
Ankara’nın Çankaya ilçesinde 137 bin 689 adet kozmetik ürün ele geçirildi. Bir kişi yakalandı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T07:03+0300
2022-01-07T07:03+0300
2022-01-07T07:03+0300
türkiye
ankara
kozmetik
kaçakçılık
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Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri 3 gün önce Çankaya ilçesinde yaptıkları çalışmalar neticesinde 137 bin 689 kozmetik ürün ele geçirdi. Polis olaya ilişkin kaçakçılık suçundan ve zehirli madde imal ve ticareti suçundan 1 şüpheliyi yakaladı.
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ankara, kozmetik, kaçakçılık
Ankara’da 137 bin 689 adet kozmetik ürün ele geçirildi
Ankara’nın Çankaya ilçesinde 137 bin 689 adet kozmetik ürün ele geçirildi. Bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri 3 gün önce Çankaya ilçesinde yaptıkları çalışmalar neticesinde 137 bin 689 kozmetik ürün ele geçirdi.
Polis olaya ilişkin kaçakçılık suçundan ve zehirli madde imal ve ticareti suçundan 1 şüpheliyi yakaladı.