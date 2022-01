https://tr.sputniknews.com/20220107/ankaradaki-isletmeciler-alkole-gelen-zamla-herkes-evine-cekildi-kapanma-riskiyle-karsi-karsiyayiz-1052505242.html

Ankara’daki işletmeciler: Alkole gelen zamla herkes evine çekildi, kapanma riskiyle karşı karşıyayız

Yeni yıl ile birlikte gelen rekor zamlara alkol ve tütün ürünleri için ödenen Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) gelen yüzde 47’lik zammın da eklenmesi fiyatları... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

Yeni yıl zamları ile üreticiler de fiyat listesini güncelledi. Buna göre 50 cl’lik en ucuz biranın raf fiyatı 21,5 lira, 50 cl’lik rakı 185 lira, 50 cl’lik viski 255 lira, en ucuz 50 cl’lik vodka 145 lira, 70 cl’lik cin ise 299 lira oldu. İşletmeciler ise bu fiyatların üzerine kâr, personel gideri, doğalgaz, elektrik, su faturası ve vergiler gibi birçok kalem eklemek durumunda kalıyor. Haliyle bunlar da fiyatları katlıyor. Peki fiyatlar bu kadar artarken müşterilerin azaldığı işletmelerin geleceği ne olacak? Ankara’nın en merkezi bölgesi olan Kızılay’daki işletme sahipleri Sputnik’e konuştu.Kızılay’da alkollü içeceklerin de bulunduğu bir kafenin işletmecisi Ünal Erdaloğlu, “2023’ü görmeden birçok işletmenin kapanacağını düşünüyoruz” diyor. Erdaloğlu, “Yılbaşı itibarıyla bir sürü işletme personel çıkardı maalesef ben de aynısını yapacağım” diyerek şunları ekliyor:‘1 litre benzin 12-13, 1 litre bira 43 lira’Erdaloğlu, örnek olarak bira ve benzin fiyatları karşılaştırmasını ise şöyle yapıyor:‘Muhalefet partileri ile görüşeceğiz’Artık müşterilerin yemek yemediğini ve sadece aperatifleri tercih ettiğini de ifade eden Erdaloğlu, “Menüleri değiştiriyoruz. Artık pub veya kafede ağır yemek satmayacağız. Et yemeklerini çekeceğiz daha fazla aperatiflere yöneleceğiz. Yağın fiyatı bile 4-5 kat yükseldi. Doların yükseldiği kadar yükselmiyor hiçbir şey kat be kat daha fazla yükseliyor” diye de ekliyor.Erdaloğlu bu konuyu muhalefet partilerinin liderleri ile görüşeceklerini de bildirerek, “Onlara yaşam tarzına müdahale olduğunu söyleyeceğiz. Her şeyden öte nefes alamıyoruz diyeceğiz. Bu bizim işletmelerimizi bitirir” ifadelerini kullanıyor.‘Yılbaşında kazandığımız parayla tekrar ürün alamadık’Kızılay’da bir başka pub işletmecisi olan Emre Öner ise “İşletmelerin geleceğinde kesinlikle tehlike var” diyor ve şunları ekliyor:‘Sayımızı düşüreceğiz kendimiz çalışacağız’Kızılay’da bulunan bir meyhanenin işletmecisi Sinan Kül de zamların etkisinin bugünden kendini hissettirmeye başladığını ifade ediyor:‘Bu resmen özel yaşama müdahale zammı oldu’Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı ve aynı zamanda Ankara’da bir tekel bayi işletmecisi olan Özgür Aybaş da “İki gündür gelen fiyatlara bakıyor geri gidiyor” diyor. Aybaş, “Bu resmen özel yaşama müdahale zammı oldu. Önümüzdeki günlerde kepenk kapatmayı düşünüyoruz ama halk bizim yanımızda durur mu bilmiyoruz. Siz kapatırsanız zincir marketlerden alırız diyenler oluyor” diye de ekliyor.Aybaş, bu zamların kaçak içki üretimini artıracağını belirtiyor:

