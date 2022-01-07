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Ardahan'da tilkiye kötü muamele: 4 kişiye para cezası
Ardahan'da tilkiye kötü muamele: 4 kişiye para cezası
Ardahan'da tilkiye kötü muamelede bulunan 4 kişiye toplam 26 bin 764 lira ceza uygulanacağı bildirildi. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T09:46+0300
2022-01-07T09:46+0300
türkiye
ardahan
tilki
para cezası
hayvan hakları
hayvan
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün sosyal medyada yayımlanan, bir tilkiye kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin görüntülerin ardından yürütülen çalışmalarda 4 şahsın kimlik ve adreslerinin belirlendiği ifade edildi.Şahıslara toplam 26 bin 764 lira idari ceza uygulanacağı kaydedilen açıklamada, "An itibarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz personeli, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile gerekli işlemler başlatılarak, tutanak için ilgili karakola intikal ettirilmiştir" bilgisi verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211220/ormanda-yiyecek-bulamayan-tilki-yol-kesip-yiyecek-istiyor-1051932825.html
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ardahan, tilki, para cezası, hayvan hakları, hayvan

Ardahan'da tilkiye kötü muamele: 4 kişiye para cezası

09:46 07.01.2022
© İHA / OLGUN YILDIZArdahan'da tilkiye kötü muamelede bulunanlara soruşturma açıldı
Ardahan'da tilkiye kötü muamelede bulunanlara soruşturma açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© İHA / OLGUN YILDIZ
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Ardahan'da tilkiye kötü muamelede bulunan 4 kişiye toplam 26 bin 764 lira ceza uygulanacağı bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün sosyal medyada yayımlanan, bir tilkiye kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin görüntülerin ardından yürütülen çalışmalarda 4 şahsın kimlik ve adreslerinin belirlendiği ifade edildi.
Şahıslara toplam 26 bin 764 lira idari ceza uygulanacağı kaydedilen açıklamada, "An itibarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz personeli, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile gerekli işlemler başlatılarak, tutanak için ilgili karakola intikal ettirilmiştir" bilgisi verildi.
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