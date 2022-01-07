https://tr.sputniknews.com/20220107/ardahanda-tilkiye-kotu-muamele-4-kisiye-para-cezasi-1052491324.html

Ardahan'da tilkiye kötü muamele: 4 kişiye para cezası

Ardahan'da tilkiye kötü muamele: 4 kişiye para cezası

Ardahan'da tilkiye kötü muamelede bulunan 4 kişiye toplam 26 bin 764 lira ceza uygulanacağı bildirildi. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T09:46+0300

2022-01-07T09:46+0300

2022-01-07T09:46+0300

türkiye

ardahan

tilki

para cezası

hayvan hakları

hayvan

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün sosyal medyada yayımlanan, bir tilkiye kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin görüntülerin ardından yürütülen çalışmalarda 4 şahsın kimlik ve adreslerinin belirlendiği ifade edildi.Şahıslara toplam 26 bin 764 lira idari ceza uygulanacağı kaydedilen açıklamada, "An itibarıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüz personeli, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile gerekli işlemler başlatılarak, tutanak için ilgili karakola intikal ettirilmiştir" bilgisi verildi.

https://tr.sputniknews.com/20211220/ormanda-yiyecek-bulamayan-tilki-yol-kesip-yiyecek-istiyor-1051932825.html

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ardahan, tilki, para cezası, hayvan hakları, hayvan