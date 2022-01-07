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'Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum' diyen Macron: Sözlerimin arkasındayım
'Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum' diyen Macron: Sözlerimin arkasındayım
Koronavirüs aşılarıyla ilgili olarak "Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum" diyen Macron, sözlerinin arkasında olduğunu açıkladı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T15:27+0300
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dünya
fransa
paris
emmanuel macron
ursula von der leyen
açıklama
yaptırım
koronavirüs
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte henüz koronavirüs aşısı olmayan Fransız vatandaşlarıyla ilgili olarak "Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Ancak 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatro ve sinemaya gidemeyeceksiniz" demişti. Paris ziyareti sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i ağırlayan Macron, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Daha önceki yorumlarımın arkasındayım" dedi.Macron ayrıca, yüzde 90'ından fazlasının aşı olduğunu söylediği Fransız vatandaşlarını korumak için Omicron tehdidi karşısında alarm vermenin kendi sorumluluğunda olduğunu söyledi.Fransa, yeni Omicron varyantının yüksek bulaşıcılığı nedeniyle, tüm zamanların rekoru olan günlük ortalama 200 binden fazla yeni koronavirüs vakası bildiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220105/macrondan-kovid-19-asisi-yaptirmayanlara-sosyal-baski-mesaji-1052411795.html
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fransa, paris, emmanuel macron, ursula von der leyen, açıklama, yaptırım, koronavirüs

'Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum' diyen Macron: Sözlerimin arkasındayım

15:27 07.01.2022 (güncellendi: 15:32 07.01.2022)
© AFP 2021 / MICHEL EULERFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021 / MICHEL EULER
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Koronavirüs aşılarıyla ilgili olarak "Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum" diyen Macron, sözlerinin arkasında olduğunu açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte henüz koronavirüs aşısı olmayan Fransız vatandaşlarıyla ilgili olarak "Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Ancak 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatro ve sinemaya gidemeyeceksiniz" demişti.
Paris ziyareti sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i ağırlayan Macron, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Daha önceki yorumlarımın arkasındayım" dedi.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
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Macron ayrıca, yüzde 90'ından fazlasının aşı olduğunu söylediği Fransız vatandaşlarını korumak için Omicron tehdidi karşısında alarm vermenin kendi sorumluluğunda olduğunu söyledi.
Fransa, yeni Omicron varyantının yüksek bulaşıcılığı nedeniyle, tüm zamanların rekoru olan günlük ortalama 200 binden fazla yeni koronavirüs vakası bildiriyor.
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