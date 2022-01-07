https://tr.sputniknews.com/20220107/asisini-yaptirmayanlarin-canini-cok-sikmak-istiyorum-diyen-macron-sozlerimin-arkasindayim-1052504882.html

'Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum' diyen Macron: Sözlerimin arkasındayım

'Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum' diyen Macron: Sözlerimin arkasındayım

Koronavirüs aşılarıyla ilgili olarak "Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum" diyen Macron, sözlerinin arkasında olduğunu açıkladı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T15:27+0300

2022-01-07T15:27+0300

2022-01-07T15:32+0300

dünya

fransa

paris

emmanuel macron

ursula von der leyen

açıklama

yaptırım

koronavirüs

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte henüz koronavirüs aşısı olmayan Fransız vatandaşlarıyla ilgili olarak "Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Ancak 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatro ve sinemaya gidemeyeceksiniz" demişti. Paris ziyareti sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i ağırlayan Macron, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Daha önceki yorumlarımın arkasındayım" dedi.Macron ayrıca, yüzde 90'ından fazlasının aşı olduğunu söylediği Fransız vatandaşlarını korumak için Omicron tehdidi karşısında alarm vermenin kendi sorumluluğunda olduğunu söyledi.Fransa, yeni Omicron varyantının yüksek bulaşıcılığı nedeniyle, tüm zamanların rekoru olan günlük ortalama 200 binden fazla yeni koronavirüs vakası bildiriyor.

https://tr.sputniknews.com/20220105/macrondan-kovid-19-asisi-yaptirmayanlara-sosyal-baski-mesaji-1052411795.html

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fransa, paris, emmanuel macron, ursula von der leyen, açıklama, yaptırım, koronavirüs