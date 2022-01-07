https://tr.sputniknews.com/20220107/bakan-karaismailoglu-2023te-uzayda-kendisini-temsil-eden-10-ulkeden-birisi-olacagiz-1052511922.html

Bakan Karaismailoğlu: 2023'te uzayda kendisini temsil eden 10 ülkeden birisi olacağız

Bakan Karaismailoğlu: 2023'te uzayda kendisini temsil eden 10 ülkeden birisi olacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2023’te kendi uydusu ile uzayda kendisini temsil eden 10 ülkeden birisi olacağız, TURKSAT-6A’yı... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T17:56+0300

2022-01-07T17:56+0300

2022-01-07T17:56+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

uzay

uydu

adil karaismailoğlu

ihracat

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AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret eden Adil Karaismailoğlu, burada partililere yönelik yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bütün dünyanın gıpta ettiği, vatandaşların yaşam kalitesini yükselten bazılarının hayal dediği pek çok projeyi hayata geçirdiğini belirtti.Ulaşım hamlesini arttırarak devam ettirdiklerini söyleyen Karaismailoğlu, bu sorumluluğun bilinciyle 7 gün 24 saat esasıyla çalıştıklarını anlattı. İktidara geldiklerinde Türkiye'nin yetersiz ulaşım altyapısının bulunduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, 6 bin kilometrelik bölünmüş kalitesiz, güvensiz yol ağını 28 bin 400 kilometreye çıkarttıklarını vurguladı.'Türkiye bugün dünyada en büyük gelişme ve büyüme gösteren, ihracat rekorları kıran bir ülke oldu'Turizm, ticaret ve ihracatın gelişmesi için karayolu ağının önemine işaret eden Karaismailoğlu, "Karayolu ağını 28 bin 400 kilometreye çıkartmak her yiğidin harcı değildir. Bu büyük bir başarıdır. Büyük altyapı sayesinde Türkiye bugün dünyada en büyük gelişme ve büyüme gösteren, ihracat rekorları kıran bir ülke oldu. Havalimanı sayısını 26'dan 56'ya çıkardık. Yolcu sayısını 210 milyonun üzerine çıkardık. 5 bin kilometrelik demiryolu ağında çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Deniz ve yat limanlarında da muazzam gelişme oluyor. Ulaştırma ve alt yapı projeler akarsu gibi hareket ve bereket getiriyor. Üretim, istihdam ve ticareti geliştiriyor" dedi.Projelerin yüzde 80'inin devlet bütçesinden, yüzde 20'lik bölümünü kamu özel iş birliği yani yap işlet devret yöntemiyle yaptıklarını aktaran Karaismailoğlu, "Bu projeler, ulaştırma altyapısı sayesinde yıllık 13.4 milyar dolarlık yakıt ve zamandan tasarruf sağlıyoruz. Karayoluna yaptığımız yatırımlar sayesinde yıllık 22 milyar liralık tasarruf ettik. Biz bunlarla uğraşırken muhalefette görevini yapıyor akla, hayale gelmeyecek yalan rakamlarla milletin aklını karıştırmaya çalışıyor. Onlarda hizmet yok, laf çok. Biz işimize bakıyoruz. İşimiz halka hizmet. Yaptığımız yatırımların da karşılığını alıyoruz. Dünyanın en büyük büyüme rakamları, ihracat rekorları kırıyoruz" diye konuştu.'20 yıl önce Türkiye bir yılda 2 tane uydu gönderecek deselerdi insanlar gülerdi'Türkiye'nin uzayda da gücünü hissettirdiğini dile getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:'Güvenli, akıllı yollar sayesinde her yıl 12 bin vatandaşın canını kurtarıyoruz'Türkiye'de taşıt hareketliliğinin yüzde 70 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80 azalma olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:Karaismailoğlu, konuşmasının ardından partisinin ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı.

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recep tayyip erdoğan, uzay, uydu, adil karaismailoğlu, ihracat