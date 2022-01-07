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Bakan Koca: Vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla tedbirlerin de önemi artırıyor
Bakan Koca: Vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla tedbirlerin de önemi artırıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır vakaların önlenmesi için aşı yapılması gerektiğini hatırlatarak, "Aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T14:44+0300
2022-01-07T14:44+0300
koronavirüs
türkiye
fahrettin koca
sağlık bakanı
aşı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarının hızla yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin öneminin de arttığını vurguladı.Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
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türkiye, fahrettin koca, sağlık bakanı, aşı

Bakan Koca: Vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla tedbirlerin de önemi artırıyor

14:44 07.01.2022
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır vakaların önlenmesi için aşı yapılması gerektiğini hatırlatarak, "Aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarının hızla yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin öneminin de arttığını vurguladı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor."
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