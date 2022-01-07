Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarının hızla yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin öneminin de arttığını vurguladı.Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır vakaların önlenmesi için aşı yapılması gerektiğini hatırlatarak, "Aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

Bakan Koca: Vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla tedbirlerin de önemi artırıyor

© İHA / UĞUR ESER Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca © İHA / UĞUR ESER

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır vakaların önlenmesi için aşı yapılması gerektiğini hatırlatarak, "Aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor" dedi.