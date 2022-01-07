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https://tr.sputniknews.com/20220107/bakanliktan-sevgi-evi-aciklamasi-1052489407.html
Bakanlıktan 'Sevgi Evi' açıklaması
Bakanlıktan 'Sevgi Evi' açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhuriyet'in yaptığı 'Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler' başlıklı habere ilişkin yazılı açıklamada bulundu... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T06:27+0300
2022-01-07T06:27+0300
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler" başlığı ile başta Cumhuriyet olmak üzere çeşitli basın ve yayın organlarında çıkan haberler nedeniyle yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, söz konusu haberlerde yer alan "Aileleri tarafından sokağa bırakılan çocuklar" ve "ifşa edildi" gibi ifadelerin, devlet koruması altındaki çocuklara hassasiyet gösterilmesi vurgusuyla temelden çeliştiği ifade edildi.'Bu dili asla kabul etmiyoruz'"Sokağa bırakılmak" ifadesinin çocukların en temel kişilik haklarını ihlal ettiği ve insani hassasiyetlerle bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, "Koruma altındaki çocuklarımızı ötekileştiren ve ikincil örselenmelerine sebep olan bu dili asla kabul etmiyor ve devlet korumasındaki çocukların hamisi olmaktan gelen her türlü hukuki hakkımızı saklı tutuyoruz" değerlendirmesine yer verildi.'Çocuklarımızın her türlü faaliyete katılmasını destekliyoruz'Devlet koruması altındaki çocukların, bakımlarını sağlayacak yetişkin bir yakını bulunmadığı için ve güvenlik ihtiyacı nedeniyle korumaya alınan olmak üzere iki gruba ayrıldığına işaret edilerek, "Güvenlik ihtiyacından dolayı Bakanlığımız korumasında bulunan çocuklarımızın kimliklerinin gizli tutulması, mahremiyetlerinin korunması son derece hassas olduğumuz bir konudur" ifadesi kullanıldı.Güvenlik riski olmayan çocukların ise akranları ile eşit haklara sahip oldukları ve toplumsal hayata katılmalarının önünde bir engel bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Bakanlık olarak çocuklarımızın sosyal, sportif ve kültürel her türlü faaliyete katılmasını destekliyor ve teşvik ediyoruz" ifadesi vurgulandı.
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

Bakanlıktan 'Sevgi Evi' açıklaması

06:27 07.01.2022
© AAAile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhuriyet'in yaptığı 'Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler' başlıklı habere ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bu dili asla kabul etmiyor ve devlet korumasındaki çocukların hamisi olmaktan gelen her türlü hukuki hakkımızı saklı tutuyoruz" denildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler" başlığı ile başta Cumhuriyet olmak üzere çeşitli basın ve yayın organlarında çıkan haberler nedeniyle yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, söz konusu haberlerde yer alan "Aileleri tarafından sokağa bırakılan çocuklar" ve "ifşa edildi" gibi ifadelerin, devlet koruması altındaki çocuklara hassasiyet gösterilmesi vurgusuyla temelden çeliştiği ifade edildi.

'Bu dili asla kabul etmiyoruz'

"Sokağa bırakılmak" ifadesinin çocukların en temel kişilik haklarını ihlal ettiği ve insani hassasiyetlerle bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, "Koruma altındaki çocuklarımızı ötekileştiren ve ikincil örselenmelerine sebep olan bu dili asla kabul etmiyor ve devlet korumasındaki çocukların hamisi olmaktan gelen her türlü hukuki hakkımızı saklı tutuyoruz" değerlendirmesine yer verildi.

'Çocuklarımızın her türlü faaliyete katılmasını destekliyoruz'

Devlet koruması altındaki çocukların, bakımlarını sağlayacak yetişkin bir yakını bulunmadığı için ve güvenlik ihtiyacı nedeniyle korumaya alınan olmak üzere iki gruba ayrıldığına işaret edilerek, "Güvenlik ihtiyacından dolayı Bakanlığımız korumasında bulunan çocuklarımızın kimliklerinin gizli tutulması, mahremiyetlerinin korunması son derece hassas olduğumuz bir konudur" ifadesi kullanıldı.
Güvenlik riski olmayan çocukların ise akranları ile eşit haklara sahip oldukları ve toplumsal hayata katılmalarının önünde bir engel bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Bakanlık olarak çocuklarımızın sosyal, sportif ve kültürel her türlü faaliyete katılmasını destekliyor ve teşvik ediyoruz" ifadesi vurgulandı.
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