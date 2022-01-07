Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220107/bankalar-2022-ilk-ceyrekte-tum-kredi-turlerinde-artisin-devam-etmesini-bekliyor-1052512680.html
Bankalar, 2022 ilk çeyrekte tüm kredi türlerinde artışın devam etmesini bekliyor
Bankalar, 2022 ilk çeyrekte tüm kredi türlerinde artışın devam etmesini bekliyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) banka kredileri eğilim anketini açıkladı. Buna göre 2021 yılının dördüncü çeyreğinde, bankaların genel olarak... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T18:40+0300
2022-01-07T18:40+0300
ekonomi
banka
kredi
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104203/17/1042031782_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_c5a3bd35bb0263c24f601d83e9d35c9a.jpg
Ankete göre 2022'nin ilk çeyreğinde de tüm işletme kredi türlerinde talebin artması bekleniyor.Anketin detaylarında şunlara yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220107/bddkdan-sirketler-icin-kredi-karari-derecelendirme-zorunlulugu-kaldirildi-1052506338.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104203/17/1042031782_19:0:1726:1280_1920x0_80_0_0_242cc5fcb3e73847fc0351a6920db88b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
banka, kredi, türkiye

Bankalar, 2022 ilk çeyrekte tüm kredi türlerinde artışın devam etmesini bekliyor

18:40 07.01.2022
© Fotoğraf : Pixabayinternet-alışveriş-kredi kartı
internet-alışveriş-kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© Fotoğraf : Pixabay
Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) banka kredileri eğilim anketini açıkladı. Buna göre 2021 yılının dördüncü çeyreğinde, bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartlar sıkılaştı.
Ankete göre 2022'nin ilk çeyreğinde de tüm işletme kredi türlerinde talebin artması bekleniyor.
Anketin detaylarında şunlara yer verildi:
"2021 yılının dördüncü çeyreğinde, bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları sıkılaştırdığı görülmektedir. Alt kırılımlar incelendiğinde, uzun vadeli kredilere ve yabancı para cinsinden açılan kredilere uygulanan standartlarda sıkılaşma gözlenirken, diğer işletme kredi türlerinde gevşeme olduğu gözlenmektedir. 2022 yılının ilk çeyreği için bankaların beklentisi, yabancı para cinsinden açılan krediler ve uzun vadeli krediler hariç tüm işletme kredilerinde standartların gevşetileceği yönündedir. Bireysel krediler için standartların konut ve taşıt kredilerinde temelde aynı kaldığı, diğer bireysel kredilerde ise sıkılaştırıldığı gözlenmektedir. 2022 yılının ilk çeyreği için bankaların beklentisi, tüm bireysel kredilere uygulanan standartların temelde aynı bırakılacağı yönündedir.
Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde; 2021 yılının son çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının sıkılaştığı görülmektedir. 2022 yılının birinci çeyreği için beklentiler, yurt içi fonlama ve yurt dışı fonlama koşullarında sıkılaşmanın devam edeceği yönündedir.
Konut ve taşıt kredilerine uygulanan standartların yılın son çeyreğinde temelde aynı kaldığı gözlenmektedir. Gelecek yılın ilk çeyreği için beklenti, bu iki kredi türü için standartların aynı kalmaya devam edeceği yönündedir.
İşletmelerin banka kredilerine olan talebi incelendiğinde, yılın dördüncü çeyreğinde tüm işletme kredi türleri için talepte artış olduğu görülmektedir. Stok artırımı ve işletme sermayesi ile sabit yatırım talebi en çok artıran faktörler olmuştur. 2022 yılının birinci çeyreği için beklenti, tüm işletme kredi türlerinde talebin artmaya devam edeceği yönündedir.

Bireysel kredilerden konut ve diğer bireysel kredi taleplerinde artış olduğu gözlenmektedir. Konut piyasasına ilişkin beklentiler ile tüketici güveni konut kredi talebini artış yönünde etkileyen en önemli faktörler olmuştur. Dayanıklı tüketim mallarına yapılan harcama ile diğer bankalardan sağlanan krediler diğer bireysel kredi talebini artış yönünde etkileyen en önemli faktörler olmuştur. 2022 yılının ilk çeyreği için beklenti, her iki kredi türünde de talebin azalacağı yönündedir."
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
EKONOMİ
BDDK'dan şirketler için kredi kararı: Derecelendirme zorunluluğu kaldırıldı
15:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:56Akşener: AK Partililer kazanmışsa zenginler oluşmuş ama ne zenginlik
18:40Bankalar, 2022 ilk çeyrekte tüm kredi türlerinde artışın devam etmesini bekliyor
18:30TFF Tahkim Kurulu, Süper Lig'den 3 kulübün para cezalarını onadı
18:13Djokovic'in ardından Çek tenisçi Voracova'nın da Avustralya vizesi iptal edildi
17:57'Biden, Rusya'ya trilyonlarca dolar kazanma fırsatı sundu'
17:56Bakan Karaismailoğlu: 2023'te uzayda kendisini temsil eden 10 ülkeden birisi olacağız
17:47THY, tahliye için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek
17:37Peru'da dikilen doğurganlık heykelinin penisine saldırı: Kültür Bakanı tepkili
17:36AK Partili Kurtulmuş: Bizi diri tutan, bizi canlı tutan, ayakta tutan dava şuurumuzdur
17:33Kazakistan’a gelen Belaruslu barış gücü askerler göreve başladı
17:25İngiliz ordusu, koronavirüs vakalarına karşı hastanelere personel desteği gönderecek
17:25RTÜK’ün başvurusuyla, dünyadaki bütün radyo istasyonlarını dinlemeyi sağlayan siteye erişim kalktı
17:18Kaza yapan araç ikiye bölündü
17:17Diyanet İşleri Başkanı: Vatan için canını feda eden, dedelerine layık bir gençlik için çalışıyoruz
17:10Akkuyu NGS'den işçilerin barınma koşullarıyla ilgili açıklama: Denetimler devam ediyor
16:58Avustralya'da sığınmacı gözaltı merkezi olarak kullanılan otelde tutulan Djokovic sessizliğini bozdu
16:58Hasta yakınından doktora mermerli saldırı
16:46Berlin'de gece kulüpleri geçici olarak aşı merkezine dönüştürüldü
16:43Rusya'da Noel haftası
16:35Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 5 ile rekor seviyede