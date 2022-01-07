https://tr.sputniknews.com/20220107/barcelona-tarihinin-en-pahali-transferi-coutinhoyu-aston-villaya-kiraladi-1052499892.html

Barcelona, tarihinin en pahalı transferi Coutinho'yu Aston Villa'ya kiraladı

Barcelona, tarihinin en pahalı transferi Coutinho'yu Aston Villa'ya kiraladı

İspanya'nın Barcelona Kulübü, tarihinin en pahalı transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho'yu İngiltere'nin Aston Villa takımına satın alma... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T13:21+0300

2022-01-07T13:21+0300

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philippe coutinho

spor

aston villa

barcelona kulübü

kiralama

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Barcelona'dan yapılan yazılı açıklamada, Aston Villa ile varılan anlaşma gereği satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar İngiliz kulübüne kiralanan Coutinho'nun bugün Birmingham'a giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve yeni sözleşmesine imza atacağı bildirildi.İngiltere'nin Liverpool takımından 2018 yazında 120 milyon avro ve başarıya bağlı 40 milyon avroluk ek bedelle gelerek Barcelona'nın kulüp tarihindeki en pahalı transferi olan Coutinho, şu ana kadar toplam 106 maçta forma giyerek 26 gol attı.Katalan takımında beklenen performansı gösteremeyen ve 30 Haziran 2023'e kadar geçerli sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun İspanyol basınına göre bonservis bedeli 18 milyon avro olarak gösteriliyor.Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Barcelona Kulübü'nün net borcu 488 milyon avroyu bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20180622/dunya-kupasi-brezilya-kosta-rika-rusya-1033975803.html

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philippe coutinho, aston villa, barcelona kulübü, kiralama