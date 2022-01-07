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Barcelona, tarihinin en pahalı transferi Coutinho'yu Aston Villa'ya kiraladı
Barcelona, tarihinin en pahalı transferi Coutinho'yu Aston Villa'ya kiraladı
İspanya'nın Barcelona Kulübü, tarihinin en pahalı transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho'yu İngiltere'nin Aston Villa takımına satın alma... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T13:21+0300
2022-01-07T13:22+0300
philippe coutinho
spor
aston villa
barcelona kulübü
kiralama
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Barcelona'dan yapılan yazılı açıklamada, Aston Villa ile varılan anlaşma gereği satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar İngiliz kulübüne kiralanan Coutinho'nun bugün Birmingham'a giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve yeni sözleşmesine imza atacağı bildirildi.İngiltere'nin Liverpool takımından 2018 yazında 120 milyon avro ve başarıya bağlı 40 milyon avroluk ek bedelle gelerek Barcelona'nın kulüp tarihindeki en pahalı transferi olan Coutinho, şu ana kadar toplam 106 maçta forma giyerek 26 gol attı.Katalan takımında beklenen performansı gösteremeyen ve 30 Haziran 2023'e kadar geçerli sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun İspanyol basınına göre bonservis bedeli 18 milyon avro olarak gösteriliyor.Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Barcelona Kulübü'nün net borcu 488 milyon avroyu bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20180622/dunya-kupasi-brezilya-kosta-rika-rusya-1033975803.html
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philippe coutinho, aston villa, barcelona kulübü, kiralama

Barcelona, tarihinin en pahalı transferi Coutinho'yu Aston Villa'ya kiraladı

13:21 07.01.2022 (güncellendi: 13:22 07.01.2022)
© AFP 2021 Philippe Coutinho
Philippe Coutinho - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021
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İspanya'nın Barcelona Kulübü, tarihinin en pahalı transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho'yu İngiltere'nin Aston Villa takımına satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.
Barcelona'dan yapılan yazılı açıklamada, Aston Villa ile varılan anlaşma gereği satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar İngiliz kulübüne kiralanan Coutinho'nun bugün Birmingham'a giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve yeni sözleşmesine imza atacağı bildirildi.
İngiltere'nin Liverpool takımından 2018 yazında 120 milyon avro ve başarıya bağlı 40 milyon avroluk ek bedelle gelerek Barcelona'nın kulüp tarihindeki en pahalı transferi olan Coutinho, şu ana kadar toplam 106 maçta forma giyerek 26 gol attı.
Katalan takımında beklenen performansı gösteremeyen ve 30 Haziran 2023'e kadar geçerli sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun İspanyol basınına göre bonservis bedeli 18 milyon avro olarak gösteriliyor.
Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Barcelona Kulübü'nün net borcu 488 milyon avroyu bulunuyor.
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