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https://tr.sputniknews.com/20220107/bddkdan-sirketler-icin-kredi-karari-derecelendirme-zorunlulugu-kaldirildi-1052506338.html
BDDK'dan şirketler için kredi kararı: Derecelendirme zorunluluğu kaldırıldı
BDDK'dan şirketler için kredi kararı: Derecelendirme zorunluluğu kaldırıldı
BDDK, 500 milyon lira ve üzeri kredisi olan şirketlerin yeni kredi için derecelendirme kuruluşu ile geçen yıla kadar sözleşme imzalaması zorunluluğunu... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T15:46+0300
2022-01-07T15:46+0300
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre 500 milyon lira ve üzerinde sektörde kredisi olan şirketlerin yeni kredi kullanabilmesi için getirilen derecelendirme zorunluluğunda değişikliğe gitti.Konuya ilişkin karar, BDDK'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.Karar ile döviz kurundaki hızlı artış veya başka nedenlerle kredi derecelendirme zorunluluğu kapsamına giren ancak sözleşme imzalama imkanı bulamayan şirketlere, kredi tahsisinin sekteye uğramaması amacıyla tabi oldukları 2021 sonuna kadar bir derecelendirme şirketiyle sözleşme imzalama zorunluluğu uygulanmayacak.BDDK’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, karar ile söz konusu zorunluluğa tabi şirketler için 2022 yılında kredi tahsisine devam etme imkanının getirilmesinin sağlandığı belirtildi.Ayrıca, derecelendirme zorunluluğu kapsamı ve başlangıç süresine ilişkin oluşabilecek tereddütlerin açıklığa kavuşturulduğuna işaret edilen açıklamada, "Derecelendirme notu alma zorunluluğu kapsamındaki şirketlerin hangi tarihte bu kapsama girdiğine bakılmaksızın, kredi başvurularında kredi kullanım onayı için yetkili bir derecelendirme kuruluşundan alınmış geçerli bir derecelendirme notunun veya yetkili bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme sürecinin başlatıldığına dair tevsik edici bir belgenin kredi başvurusu yapılan bankaya ibraz edilmesi yeterli olacak" denildi.31 Aralık son tarihtiÖnceki düzenlemede, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 500 milyon TL ve üzerinde olan bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki şirketlerin kredi kullanabilmesi için derecelendirme yükümlülüğü bulunuyordu. Bu kapsamda söz konusu şirketlerin yetkili bir derecelendirme kuruluşu ile 31 Aralık 2021'e kadar sözleşme imzalamak suretiyle derecelendirme sürecini başlatması gerekiyordu.
https://tr.sputniknews.com/20211221/bddk-doviz-kuru-etkilerine-karsi-esneklik-saglayacak-kararlar-aldi-1051976380.html
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bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

BDDK'dan şirketler için kredi kararı: Derecelendirme zorunluluğu kaldırıldı

15:46 07.01.2022
© AABankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AA
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BDDK, 500 milyon lira ve üzeri kredisi olan şirketlerin yeni kredi için derecelendirme kuruluşu ile geçen yıla kadar sözleşme imzalaması zorunluluğunu kaldırdı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre 500 milyon lira ve üzerinde sektörde kredisi olan şirketlerin yeni kredi kullanabilmesi için getirilen derecelendirme zorunluluğunda değişikliğe gitti.
Konuya ilişkin karar, BDDK'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.
Karar ile döviz kurundaki hızlı artış veya başka nedenlerle kredi derecelendirme zorunluluğu kapsamına giren ancak sözleşme imzalama imkanı bulamayan şirketlere, kredi tahsisinin sekteye uğramaması amacıyla tabi oldukları 2021 sonuna kadar bir derecelendirme şirketiyle sözleşme imzalama zorunluluğu uygulanmayacak.
BDDK’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, karar ile söz konusu zorunluluğa tabi şirketler için 2022 yılında kredi tahsisine devam etme imkanının getirilmesinin sağlandığı belirtildi.
Ayrıca, derecelendirme zorunluluğu kapsamı ve başlangıç süresine ilişkin oluşabilecek tereddütlerin açıklığa kavuşturulduğuna işaret edilen açıklamada, "Derecelendirme notu alma zorunluluğu kapsamındaki şirketlerin hangi tarihte bu kapsama girdiğine bakılmaksızın, kredi başvurularında kredi kullanım onayı için yetkili bir derecelendirme kuruluşundan alınmış geçerli bir derecelendirme notunun veya yetkili bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme sürecinin başlatıldığına dair tevsik edici bir belgenin kredi başvurusu yapılan bankaya ibraz edilmesi yeterli olacak" denildi.

31 Aralık son tarihti

Önceki düzenlemede, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 500 milyon TL ve üzerinde olan bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki şirketlerin kredi kullanabilmesi için derecelendirme yükümlülüğü bulunuyordu.
Bu kapsamda söz konusu şirketlerin yetkili bir derecelendirme kuruluşu ile 31 Aralık 2021'e kadar sözleşme imzalamak suretiyle derecelendirme sürecini başlatması gerekiyordu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
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