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Benzine ve motorine zam
Benzine ve motorine zam
EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş, motorine 94 kuruş zam geldi. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
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benzin
ekonomi
motorin
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Benzin ve motorine yeni zam geldi.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) 'Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı' başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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benzin, motorin

Benzine ve motorine zam

20:22 07.01.2022 (güncellendi: 20:29 07.01.2022)
© AAAkaryakıt - pompa
Akaryakıt - pompa - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AA
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EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş, motorine 94 kuruş zam geldi.
Benzin ve motorine yeni zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) 'Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı' başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

08/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 63

Motorinde 94 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

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