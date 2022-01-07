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https://tr.sputniknews.com/20220107/benzine-ve-motorine-zam-1052514330.html
Benzine ve motorine zam
Benzine ve motorine zam
EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş, motorine 94 kuruş zam geldi. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T20:22+0300
2022-01-07T20:22+0300
2022-01-07T20:29+0300
benzin
ekonomi
motorin
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Benzin ve motorine yeni zam geldi.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) 'Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı' başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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benzin, motorin
Benzine ve motorine zam
20:22 07.01.2022 (güncellendi: 20:29 07.01.2022)
Ayrıntılar geliyor
EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş, motorine 94 kuruş zam geldi.
Benzin ve motorine yeni zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) 'Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı' başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
08/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 63
Motorinde 94 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.