https://tr.sputniknews.com/20220107/benzine-ve-motorine-zam-1052514330.html

Benzine ve motorine zam

Benzine ve motorine zam

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş, motorine 94 kuruş zam geldi. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

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benzin

ekonomi

motorin

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Benzin ve motorine yeni zam geldi.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) 'Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı' başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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benzin, motorin