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Beşiktaş'ta 2 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş'ta 2 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T23:42+0300
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spor
beşiktaş
pozitif
koronavirüs testi
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Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, koronavirüs testleri pozitif çıkan 2 futbolcunun takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.Siyah-beyazlılarda son olarak teknik sorumlu Önder Karaveli ile 3 oyuncunun Kovid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığı duyurulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220107/besiktasta-onder-karaveli-ve-3-futbolcu-koronaviruse-yakalandi-1052486174.html
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beşiktaş, pozitif, koronavirüs testi

Beşiktaş'ta 2 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

23:42 07.01.2022
© AABeşiktaş, BJK
Beşiktaş, BJK - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AA
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Beşiktaş Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.
Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, koronavirüs testleri pozitif çıkan 2 futbolcunun takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.
Siyah-beyazlılarda son olarak teknik sorumlu Önder Karaveli ile 3 oyuncunun Kovid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığı duyurulmuştu.
Önder Karaveli - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
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Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
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