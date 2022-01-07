https://tr.sputniknews.com/20220107/besiktasta-2-futbolcunun-daha-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1052517631.html

Beşiktaş'ta 2 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta 2 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T23:42+0300

2022-01-07T23:42+0300

2022-01-07T23:42+0300

spor

beşiktaş

pozitif

koronavirüs testi

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Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, koronavirüs testleri pozitif çıkan 2 futbolcunun takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.Siyah-beyazlılarda son olarak teknik sorumlu Önder Karaveli ile 3 oyuncunun Kovid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığı duyurulmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220107/besiktasta-onder-karaveli-ve-3-futbolcu-koronaviruse-yakalandi-1052486174.html

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beşiktaş, pozitif, koronavirüs testi