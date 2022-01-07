Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Katar’da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Kovid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır" denildi.Açıklamada, Karaveli ile oyuncuların takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile 3 futbolcu koronavirüse yakalandı.
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Katar’da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Kovid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır" denildi.
Açıklamada, Karaveli ile oyuncuların takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.