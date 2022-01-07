https://tr.sputniknews.com/20220107/besiktasta-onder-karaveli-ve-3-futbolcu-koronaviruse-yakalandi-1052486174.html

Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile 3 futbolcu koronavirüse yakalandı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

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spor

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

koronavirüs testi

önder karaveli

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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Katar’da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Kovid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır" denildi.Açıklamada, Karaveli ile oyuncuların takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220106/galatasaray-futbol-takiminda-3-kovid-19-vakasi-1052475472.html

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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, koronavirüs testi, önder karaveli