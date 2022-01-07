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Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile 3 futbolcu koronavirüse yakalandı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022-01-07T00:58+0300
spor
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
koronavirüs testi
önder karaveli
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Katar’da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Kovid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır" denildi.Açıklamada, Karaveli ile oyuncuların takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220106/galatasaray-futbol-takiminda-3-kovid-19-vakasi-1052475472.html
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, koronavirüs testi, önder karaveli

Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

00:58 07.01.2022
© AAÖnder Karaveli
Önder Karaveli - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AA
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile 3 futbolcu koronavirüse yakalandı.
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Katar’da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Kovid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır" denildi.
Açıklamada, Karaveli ile oyuncuların takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.
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