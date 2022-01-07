https://tr.sputniknews.com/20220107/biden-koronavirusun-kalici-olacagini-dusunmuyorum-1052515483.html

Biden: Koronavirüsün kalıcı olacağını düşünmüyorum

Biden: Koronavirüsün kalıcı olacağını düşünmüyorum

ABD Başkanı Biden, Kovid-19'un kalıcı olmadığını ancak dünyaya ve çevreye etkilerinin kalıcı olduğunu söyledi. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T21:45+0300

2022-01-07T21:45+0300

2022-01-07T21:45+0300

dünya

abd

joe biden

salgın

washington dc

koronavirüs

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ABD Başkanı Joe Biden, Colorado eyaletine yapacağı ziyaret için başkent Washington DC'den ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.Bir gazetecinin "Kovid-19 artık kalıcı mı?" sorusu üzerine Biden, "Hayır, Kovid-19'un kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Ancak, Kovid-19'un ortaya çıkardığı çevre ve dünya kalıcı. Şu anda mücadele ettiğimiz haliyle Kovid'in kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Yeni normal bu olmamalı" dedi.Biden, Kovid-19'a karşı artık ellerinde birçok araç olduğunun altını çizerek, "Bazı sorunlar olsa da şu anda 1 yıl önce olduğumuz noktadan çok farklı bir yerdeyiz" diye konuştu.Şu anda ülkede test eksikliği sorunuyla mücadele ettiklerini kaydeden Biden, "Şu ana kadar ayda 300 milyon test yaptık, bu, günde 11 milyon demek. Buna ek olarak 500 milyon test kiti siparişi de verdik. Bu virüsü kontrol altına alabiliriz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220104/eski-new-york-valisi-cuomo-bakim-evlerindeki-kovid-19-olumleriyle-ilgili-suclanmayacak-1052373932.html

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