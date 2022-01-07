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Biden: Koronavirüsün kalıcı olacağını düşünmüyorum
Biden: Koronavirüsün kalıcı olacağını düşünmüyorum
ABD Başkanı Biden, Kovid-19'un kalıcı olmadığını ancak dünyaya ve çevreye etkilerinin kalıcı olduğunu söyledi. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T21:45+0300
2022-01-07T21:45+0300
dünya
abd
joe biden
salgın
washington dc
koronavirüs
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ABD Başkanı Joe Biden, Colorado eyaletine yapacağı ziyaret için başkent Washington DC'den ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.Bir gazetecinin "Kovid-19 artık kalıcı mı?" sorusu üzerine Biden, "Hayır, Kovid-19'un kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Ancak, Kovid-19'un ortaya çıkardığı çevre ve dünya kalıcı. Şu anda mücadele ettiğimiz haliyle Kovid'in kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Yeni normal bu olmamalı" dedi.Biden, Kovid-19'a karşı artık ellerinde birçok araç olduğunun altını çizerek, "Bazı sorunlar olsa da şu anda 1 yıl önce olduğumuz noktadan çok farklı bir yerdeyiz" diye konuştu.Şu anda ülkede test eksikliği sorunuyla mücadele ettiklerini kaydeden Biden, "Şu ana kadar ayda 300 milyon test yaptık, bu, günde 11 milyon demek. Buna ek olarak 500 milyon test kiti siparişi de verdik. Bu virüsü kontrol altına alabiliriz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220104/eski-new-york-valisi-cuomo-bakim-evlerindeki-kovid-19-olumleriyle-ilgili-suclanmayacak-1052373932.html
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abd, joe biden, salgın, washington dc, koronavirüs

Biden: Koronavirüsün kalıcı olacağını düşünmüyorum

21:45 07.01.2022
© REUTERS / Kevin LamarqueABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ABD Başkanı Biden, Kovid-19'un kalıcı olmadığını ancak dünyaya ve çevreye etkilerinin kalıcı olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, Colorado eyaletine yapacağı ziyaret için başkent Washington DC'den ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bir gazetecinin "Kovid-19 artık kalıcı mı?" sorusu üzerine Biden, "Hayır, Kovid-19'un kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Ancak, Kovid-19'un ortaya çıkardığı çevre ve dünya kalıcı. Şu anda mücadele ettiğimiz haliyle Kovid'in kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Yeni normal bu olmamalı" dedi.
Biden, Kovid-19'a karşı artık ellerinde birçok araç olduğunun altını çizerek, "Bazı sorunlar olsa da şu anda 1 yıl önce olduğumuz noktadan çok farklı bir yerdeyiz" diye konuştu.
Şu anda ülkede test eksikliği sorunuyla mücadele ettiklerini kaydeden Biden, "Şu ana kadar ayda 300 milyon test yaptık, bu, günde 11 milyon demek. Buna ek olarak 500 milyon test kiti siparişi de verdik. Bu virüsü kontrol altına alabiliriz" ifadelerini kullandı.
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