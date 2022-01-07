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https://tr.sputniknews.com/20220107/bidenin-centcom-komutanligina-aday-gosterdigi-isim-belli-oldu-1052487104.html
Biden'ın CENTCOM Komutanlığı'na aday gösterdiği isim belli oldu
Biden'ın CENTCOM Komutanlığı'na aday gösterdiği isim belli oldu
ABD Başkanı Joe Biden, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM), Korgeneral Erik Kurilla'yı aday gösterdi. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T01:54+0300
2022-01-07T01:54+0300
dünya
abd
joe biden
centcom
kenneth mckenzie
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Amerikan basınının üst düzey Beyaz Saray yetkilileri ve Kongre kayıtlarına dayandırdığı haberlere göre, Biden, CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin yerine geçecek ismi belirledi.Biden, halen Kuzey Karolina'daki Fort Bragg üssünde 18. Hava İndirme Birliklerinin başında bulunan Korgeneral Erik Kurilla'yı CENTCOM Komutanlığına aday gösterdi.Senato tarafından adaylığının onaylanması durumunda Kurilla, ABD'nin özellikle Ortadoğu'daki operasyonlarını yönetecek.
https://tr.sputniknews.com/20211116/abd-her-zaman-basarili-olamasak-da-sivil-kayiplari-konusunda-seffafiz-1050841266.html
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abd, joe biden, centcom, kenneth mckenzie, erik kurilla

Biden'ın CENTCOM Komutanlığı'na aday gösterdiği isim belli oldu

01:54 07.01.2022
© REUTERS / Kevin LamarqueABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM), Korgeneral Erik Kurilla'yı aday gösterdi.
Amerikan basınının üst düzey Beyaz Saray yetkilileri ve Kongre kayıtlarına dayandırdığı haberlere göre, Biden, CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin yerine geçecek ismi belirledi.
Biden, halen Kuzey Karolina'daki Fort Bragg üssünde 18. Hava İndirme Birliklerinin başında bulunan Korgeneral Erik Kurilla'yı CENTCOM Komutanlığına aday gösterdi.
Senato tarafından adaylığının onaylanması durumunda Kurilla, ABD'nin özellikle Ortadoğu'daki operasyonlarını yönetecek.
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