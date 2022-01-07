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BOTAŞ: Kuruluşumuzun vadesi geçmiş doğalgaz borcu yoktur
BOTAŞ: Kuruluşumuzun vadesi geçmiş doğalgaz borcu yoktur
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, ana faaliyet konusu kapsamında vadesi geçmiş doğalgaz borcu olduğu iddiası üzerine açıklama yaptı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T23:41+0300
2022-01-07T23:41+0300
türkiye
doğalgaz
botaş
boru
boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, çeşitli ulusal ve uluslararası platformlarda BOTAŞ'ın ana faaliyet konusu olan doğalgaz ticaretinden kaynaklı borçlarını ödeyebilmesi için 2 milyar dolar finansman arayışında olduğu iddiası nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı ortaya çıktığı anlatıldı.BOTAŞ'ın açıklamasında şu bilgilere yer verildi:
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doğalgaz, botaş, boru, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

BOTAŞ: Kuruluşumuzun vadesi geçmiş doğalgaz borcu yoktur

23:41 07.01.2022
© AABOTAŞ
BOTAŞ - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AA
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, ana faaliyet konusu kapsamında vadesi geçmiş doğalgaz borcu olduğu iddiası üzerine açıklama yaptı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, çeşitli ulusal ve uluslararası platformlarda BOTAŞ'ın ana faaliyet konusu olan doğalgaz ticaretinden kaynaklı borçlarını ödeyebilmesi için 2 milyar dolar finansman arayışında olduğu iddiası nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı ortaya çıktığı anlatıldı.
BOTAŞ'ın açıklamasında şu bilgilere yer verildi:
"Kuruluşumuz, etkin ve verimli bir finansal yönetim doğrultusunda finansal yapısının güçlendirilmesi, kullandığı finansal enstrümanların çeşitlendirilmesi, yatırım projelerinde verimlilik oranlarına pozitif yönlü etki eden uzun vadeli borçlanma araçlarının kullanılabilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacında finansal kaldıracın etkin olarak sağlanabilmesi amacıyla yalnızca ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarından finansman sağlamaktadır. Kuruluşumuzun bu iddialara konu olan ana faaliyet konusu kapsamında vadesi geçmiş doğal gaz borcu bulunmamaktadır. Bahse konu açıklamalar kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik maksatlı açıklamalar olup, kuruluşumuz arz güvenliğiyle ilgili çalışmalarını büyük bir ciddiyet ve sorumluluk ile yerine getirmektedir."
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