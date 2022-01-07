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Brezilya'da Omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm görüldü
Brezilya'da Omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm görüldü
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, aşı takvimini tamamlamış ve kronik hastalıkları bulunan kişinin Kovid-19'un Omicron varyantı sebebiyle hayatını kaybettiği... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T04:02+0300
2022-01-07T04:02+0300
koronavirüs
brezilya
koronavirüs
kovid-19
omicron
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Brezilya'nın resmi haber ajansı Agencia Brasil'de yer alan habere göre, ülkenin Goias eyaletine bağlı Aparecida de Goiania kentinde Omicron varyantına yakalanan 68 yaşındaki kronik hastalıkları bulunan kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.Hastanın 20 Aralık'ta öksürük ve solunum yetmezliği gibi belirtiler gösterdiği, 6 gün sonra yoğun bakıma alındığı ve 27 Aralık'ta hayatını kaybettiği duyuruldu.Böylece, Latin Amerika bölgesinde Omicron varyantı kaynaklı ilk ölümün Brezilya'da görüldüğü, Kovid-19'a karşı 3 doz aşı uygulanan hastada, kronik akciğer ve yüksek tansiyon hastalığı bulunduğu belirtildi.Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede 265 Omicron vakası tespit edilirken Omicron şüphesiyle 520 vaka analiz aşamasında bulunuyor.Ülkede Omicron varyantı ilk kez 30 Kasım 2021'de görülmüş, Latin Amerika'da tespit edilen ilk Omicron vakası olarak kayda geçmişti.Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya'da, 619 binden fazla kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 22,3 milyon kişide saptandı.Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke konumunda bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211204/kovid-asilarinin-aidse-neden-oldugunu-iddia-eden-bolsonaro-yalan-haber-yaymaktan-sorusturulacak-1051437047.html
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brezilya, koronavirüs, kovid-19, omicron

Brezilya'da Omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm görüldü

04:02 07.01.2022
© REUTERSBrezilya - koronavirüs
Brezilya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© REUTERS
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Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, aşı takvimini tamamlamış ve kronik hastalıkları bulunan kişinin Kovid-19'un Omicron varyantı sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.
Brezilya'nın resmi haber ajansı Agencia Brasil'de yer alan habere göre, ülkenin Goias eyaletine bağlı Aparecida de Goiania kentinde Omicron varyantına yakalanan 68 yaşındaki kronik hastalıkları bulunan kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
Hastanın 20 Aralık'ta öksürük ve solunum yetmezliği gibi belirtiler gösterdiği, 6 gün sonra yoğun bakıma alındığı ve 27 Aralık'ta hayatını kaybettiği duyuruldu.
Böylece, Latin Amerika bölgesinde Omicron varyantı kaynaklı ilk ölümün Brezilya'da görüldüğü, Kovid-19'a karşı 3 doz aşı uygulanan hastada, kronik akciğer ve yüksek tansiyon hastalığı bulunduğu belirtildi.
Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede 265 Omicron vakası tespit edilirken Omicron şüphesiyle 520 vaka analiz aşamasında bulunuyor.
Ülkede Omicron varyantı ilk kez 30 Kasım 2021'de görülmüş, Latin Amerika'da tespit edilen ilk Omicron vakası olarak kayda geçmişti.
Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya'da, 619 binden fazla kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 22,3 milyon kişide saptandı.
Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke konumunda bulunuyor.
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