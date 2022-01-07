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CHP, İBB’ye başlatılan ‘teftişin’ ardından belediyelere 9 maddelik talimat gönderdi
CHP, İBB’ye başlatılan ‘teftişin’ ardından belediyelere 9 maddelik talimat gönderdi
CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başlatılan 'teftişin' ardından bütün belediye başkanlarına dokuz maddelik 'polis baskınında yapılacaklar' talimatı... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T10:29+0300
2022-01-07T10:30+0300
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CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başlatılan “teftişin” ardından bütün belediye başkanlarına dokuz maddelik “polis baskınında yapılacaklar” talimatı gönderdi.Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu talimatıyla olası polis baskını sırasında yapılacaklar için Belediye Hukuk Komisyonu oluşturuldu.Komisyon önceki gün CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında toplandı. Belediyelere dokuz maddeden oluşan liste gönderildi. Metinde şu maddelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220106/halk-tv-yazari-coskun-ibbde-teftis-yuruten-mufettisler-3-dosya-istedi-1052458122.html
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chp, türkiye, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), teftiş, ekrem imamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP, İBB’ye başlatılan ‘teftişin’ ardından belediyelere 9 maddelik talimat gönderdi

10:29 07.01.2022 (güncellendi: 10:30 07.01.2022)
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CHP, bayrak, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AA
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CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başlatılan 'teftişin' ardından bütün belediye başkanlarına dokuz maddelik 'polis baskınında yapılacaklar' talimatı gönderdi.
CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başlatılan “teftişin” ardından bütün belediye başkanlarına dokuz maddelik “polis baskınında yapılacaklar” talimatı gönderdi.
Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu talimatıyla olası polis baskını sırasında yapılacaklar için Belediye Hukuk Komisyonu oluşturuldu.
Komisyon önceki gün CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında toplandı. Belediyelere dokuz maddeden oluşan liste gönderildi.
Metinde şu maddelere yer verildi:
Başkanlar durumu ilk olarak genel merkeze bildirecek.
İkinci bildirim Belediye Hukuk Komisyonu’na, üçüncüsü il başkanlıklarına yapılacak.
Hukuk komisyonlarındaki avukatlar, hukuki destek için belediyelerin yanında olacak.
Soruşturmalar sırasında avukatların da hazır bulunması sağlanacak.
Avukatlar gelmeden hiçbir işleme başlanmaması gerektiği vurgulanacak.
Soruşturma kapsamında yapılacak aramalar, belediyeler tarafından kayıt altına alınacak.
İşlemler sırasında belediyelerin itiraz ettiği konuların tutanak altına alınması istenecek.
Bilgisayarlarda arama yapılırken “sadece içeriklerin kopyasının alınabileceği, yasa gereği bilgisayarlara ya da sabit disklere el konulamayacağı” belirtilecek.
El konulan bir şey olması halinde ise, mutlaka bir kopyası alınacak.
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
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