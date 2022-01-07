https://tr.sputniknews.com/20220107/chpden-ibbye-baslatilan-teftisin-ardindan-belediyelere-9-maddelik-talimat-gonderdi-1052492694.html

CHP, İBB’ye başlatılan ‘teftişin’ ardından belediyelere 9 maddelik talimat gönderdi

CHP, İBB’ye başlatılan ‘teftişin’ ardından belediyelere 9 maddelik talimat gönderdi

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başlatılan 'teftişin' ardından bütün belediye başkanlarına dokuz maddelik 'polis baskınında yapılacaklar' talimatı... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T10:29+0300

2022-01-07T10:29+0300

2022-01-07T10:30+0300

politika

chp

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

teftiş

ekrem imamoğlu

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başlatılan “teftişin” ardından bütün belediye başkanlarına dokuz maddelik “polis baskınında yapılacaklar” talimatı gönderdi.Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu talimatıyla olası polis baskını sırasında yapılacaklar için Belediye Hukuk Komisyonu oluşturuldu.Komisyon önceki gün CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında toplandı. Belediyelere dokuz maddeden oluşan liste gönderildi. Metinde şu maddelere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20220106/halk-tv-yazari-coskun-ibbde-teftis-yuruten-mufettisler-3-dosya-istedi-1052458122.html

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chp, türkiye, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), teftiş, ekrem imamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)