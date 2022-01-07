https://tr.sputniknews.com/20220107/cin-quad-ittifakinin-bolge-icin-guvenlik-riski-olusturdugu-uyarisinda-bulundu-1052487998.html
Çin, QUAD ittifakının bölge için güvenlik riski oluşturduğu uyarısında bulundu
Çin, QUAD ittifakının bölge için güvenlik riski oluşturduğu uyarısında bulundu
Çin, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) ittifakının bölge için büyük bir güvenlik riski oluşturduğu uyarısında bulundu. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T02:53+0300
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dünya
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vang vınbin
quad
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Çin basınına göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, QUAD ittifakı ve bu kapsamda atılan adımları değerlendirdi.Vang, QUAD'ın bölge ülkeleri için büyük bir güvenlik riski oluşturduğuna işaret ederek, bu girişimin düşmanlıkların artmasına yol açmamasını umduğunu kaydetti.Pasifik'in barış okyanusu olmasını temenni ettiklerini vurgulayan Vang, "Devletler arası işbirliği, herhangi bir üçüncü tarafın çıkarlarını hedef almak veya baltalamak yerine bölge ülkeleri arasında karşılıklı anlayış ve güveni geliştirmeye ve bölgesel barış ve istikrarı korumaya elverişli olmalıdır" ifadelerini kullandı.Japonya ile Avustralya, bugün, ortak askeri tatbikatların yapılmasını sağlayacak Karşılıklı Erişim Anlaşması (RAA) imzalamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220104/cin-rusya-ve-abd-nukleer-cephaneliklerini-azaltmali-1052389824.html
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çin, avustralya, japonya, vang vınbin, quad
Çin, QUAD ittifakının bölge için güvenlik riski oluşturduğu uyarısında bulundu
Çin, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) ittifakının bölge için büyük bir güvenlik riski oluşturduğu uyarısında bulundu.
Çin basınına göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, QUAD ittifakı ve bu kapsamda atılan adımları değerlendirdi.
Vang, QUAD'ın bölge ülkeleri için büyük bir güvenlik riski oluşturduğuna işaret ederek, bu girişimin düşmanlıkların artmasına yol açmamasını umduğunu kaydetti.
Pasifik'in barış okyanusu olmasını temenni ettiklerini vurgulayan Vang, "Devletler arası işbirliği, herhangi bir üçüncü tarafın çıkarlarını hedef almak veya baltalamak yerine bölge ülkeleri arasında karşılıklı anlayış ve güveni geliştirmeye ve bölgesel barış ve istikrarı korumaya elverişli olmalıdır" ifadelerini kullandı.
Japonya ile Avustralya, bugün, ortak askeri tatbikatların yapılmasını sağlayacak Karşılıklı Erişim Anlaşması (RAA) imzalamıştı.