https://tr.sputniknews.com/20220107/cin-quad-ittifakinin-bolge-icin-guvenlik-riski-olusturdugu-uyarisinda-bulundu-1052487998.html

Çin, QUAD ittifakının bölge için güvenlik riski oluşturduğu uyarısında bulundu

Çin, QUAD ittifakının bölge için güvenlik riski oluşturduğu uyarısında bulundu

Çin, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) ittifakının bölge için büyük bir güvenlik riski oluşturduğu uyarısında bulundu. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T02:53+0300

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Çin basınına göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, QUAD ittifakı ve bu kapsamda atılan adımları değerlendirdi.Vang, QUAD'ın bölge ülkeleri için büyük bir güvenlik riski oluşturduğuna işaret ederek, bu girişimin düşmanlıkların artmasına yol açmamasını umduğunu kaydetti.Pasifik'in barış okyanusu olmasını temenni ettiklerini vurgulayan Vang, "Devletler arası işbirliği, herhangi bir üçüncü tarafın çıkarlarını hedef almak veya baltalamak yerine bölge ülkeleri arasında karşılıklı anlayış ve güveni geliştirmeye ve bölgesel barış ve istikrarı korumaya elverişli olmalıdır" ifadelerini kullandı.Japonya ile Avustralya, bugün, ortak askeri tatbikatların yapılmasını sağlayacak Karşılıklı Erişim Anlaşması (RAA) imzalamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220104/cin-rusya-ve-abd-nukleer-cephaneliklerini-azaltmali-1052389824.html

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