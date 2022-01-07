https://tr.sputniknews.com/20220107/demiroren-grubu-chpli-basaririn-20-aralik-iddiasini-yargiya-tasidi-1052490171.html

Demirören Grubu, CHP'li Başarır'ın 20 Aralık iddiasını yargıya taşıdı

Demirören Grubu, CHP'li Başarır'ın 20 Aralık iddiasını yargıya taşıdı

Demirören Şirketler Grubu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın şirketin 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurduğu iddiasını yargıya... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T07:52+0300

2022-01-07T07:52+0300

2022-01-07T07:52+0300

türkiye

demirören holding

ali mahir başarır

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CHP'li Başarır, Demirören'in yüklü miktarda döviz bozdurduğunu söyleyerek 'Kesinlikle biliyoruz' demişti. Bu iddiayı yalanlayan Demirören, Başarır'ı iddialarını ispatlamaya, özür dilemeye ve istifaya çağırmıştı. Demirören Şirketler Grubu'ndan dün yapılan açıklamada ise Başarır'ın bu iddiasının yargıya taşındığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Demirören Şirketler Grubu hakkındaki asılsız iddialar yargıya taşındı.Başarır, aradan geçen süre zarfında İddialarıyla ilgili hiçbir bilgi ve belge ortaya koyamadı. Demirören Şirketler Grubu avukatları konuyla ilgili savcılığa suç duyurusu yaptı. Başarır hakkında ayrıca asılsız iddialarıyla ilgili tazminat davası da açıldı."Başarır ne demişti?Başarır, şunları söylemişti:"20 Aralık'ta kimler döviz aldı, kimler bozdurdu? Buradan net bir şey söyleyeyim. Demirören Grubu ve 5 şirket 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu. 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldıklarını kesin olarak biliyoruz. Ziraat Bankası'na, Halk Bankası'na, Vakıfbank'a sorduğumuz zaman, bizzat görüşmek istedim bilgi vermediler. Yıldırım Demirören ve 5 şirket, 19-20 Aralık'ta dövizini 17-18 liradan satmıştır. 10.30'a düştüğünde bu şirketler döviz almıştır. Yani 10 milyar dolar bozduran bu şirketlerin yaklaşık 16 milyar doları olmuştur."

https://tr.sputniknews.com/20220105/demiroren-grubundan-chpli-basarira-iddialarini-ispata-davet-ediyoruz-1052414288.html

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demirören holding, ali mahir başarır