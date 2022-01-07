Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220107/diyanet-isleri-baskani-vatan-icin-canini-feda-eden-dedelerine-layik-bir-genclik-icin-calisiyoruz-1052509948.html
Diyanet İşleri Başkanı: Vatan için canını feda eden, dedelerine layık bir gençlik için çalışıyoruz
Diyanet İşleri Başkanı: Vatan için canını feda eden, dedelerine layık bir gençlik için çalışıyoruz
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "En büyük servetimiz olan gençlerimiz, çocuklarımız ve öğrencilerimize karşı bize düşen, onları iyi yetiştirmektir... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T17:17+0300
2022-01-07T17:17+0300
türkiye
ali erbaş
diyanet işleri başkanlığı
bayrak
gençlik
vatan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1052125893_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_231f8362bfab752100a8010f0a19d8dc.jpg
Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı etkinlikleri ve Fethiye Camisi Gençlik Merkezinin açılışı ile gençlerle buluşma programlarına katılmak üzere Kars'a gelen Erbaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü ziyaret etti.Valilik girişinde şeref defterini imzalayan Erbaş, burada yaptığı açıklamada, il buluşmaları kapsamındaki 35. programın şehitler diyarı Kars'ta gerçekleştirilmesinin anlamlı ve önemli olduğunu söyledi.Kars'taki buluşmanın, özellikle Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerine denk getirildiğini belirten Erbaş, “Bu günü seçmemizin nedeni hem vatandaşlarımızla hem din görevlilerimiz hem de gençlerimizle, üniversitemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla buluşmak. Şehitlerimizi yad edelim, onlar için okumuş olduğumuz hatimlerin dualarını yapalım istiyoruz. İnşallah bu buluşmamız verimli şekilde bereketli tamamlanır." diye konuştu.Erbaş, bu buluşmanın milletin birliği ve beraberliğine, dayanışma ile yardımlaşma noktasına katkı sağlamasını temenni etti.Öksüz ile makamında görüşen Erbaş, daha sonra beraberindekilerle Kars Fethiye Camisi'ne geçerek cuma namazı kıldırdı. Erbaş, burada Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler için yapılan hatimlerin duasını etti.Ali Erbaş, ardından caminin bitişiğindeki Diyanet Gençlik Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, gençlere sahip çıkmanın en ulvi, en önemli görev olduğunu dile getirdi.Gençlerin geleceğin birer emaneti olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle konuştu:"Gençlerimizi Rabb'ini, Peygamberini tanıyan, kitabını ve kendini bilen, büyüklerini sayan, küçüklerini seven, değerlerine sahip çıkan bir özelikte yetiştirmek zorundayız. Bir millet gençleriyle ayaktadır. Peygamber Efendimiz, gençlerle nasıl davasını büyüttü, yürüttüyse bizler de milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, devletini, vatanını, bayrağı seven, ezanına saygı gösteren, şehit dedelerine layık torunlar olan gençler yetiştirerek bunu sağlayacağız."Gençlerin ülke için büyük servet olduğunu dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20210917/resmi-gazetede-yayimlanan-kararla-diyanet-isleri-baskanligina-prof-dr-ali-erbas-yeniden-atandi-1048979209.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1a/1052125893_159:0:1136:733_1920x0_80_0_0_65ecd4148a59964e028f15cae7dc85bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali erbaş, diyanet işleri başkanlığı, bayrak, gençlik, vatan

Diyanet İşleri Başkanı: Vatan için canını feda eden, dedelerine layık bir gençlik için çalışıyoruz

17:17 07.01.2022
© AA / Yusuf OkurAli Erbaş
Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AA / Yusuf Okur
Abone ol
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "En büyük servetimiz olan gençlerimiz, çocuklarımız ve öğrencilerimize karşı bize düşen, onları iyi yetiştirmektir. Sarıkamış'ta Allahuekber Dağları'nda vatan, bayrak, ezan ve namus için canını feda eden dedelerine layık bir gençlik için çalışıyoruz." dedi.
Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı etkinlikleri ve Fethiye Camisi Gençlik Merkezinin açılışı ile gençlerle buluşma programlarına katılmak üzere Kars'a gelen Erbaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü ziyaret etti.
Valilik girişinde şeref defterini imzalayan Erbaş, burada yaptığı açıklamada, il buluşmaları kapsamındaki 35. programın şehitler diyarı Kars'ta gerçekleştirilmesinin anlamlı ve önemli olduğunu söyledi.
Kars'taki buluşmanın, özellikle Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerine denk getirildiğini belirten Erbaş, “Bu günü seçmemizin nedeni hem vatandaşlarımızla hem din görevlilerimiz hem de gençlerimizle, üniversitemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla buluşmak. Şehitlerimizi yad edelim, onlar için okumuş olduğumuz hatimlerin dualarını yapalım istiyoruz. İnşallah bu buluşmamız verimli şekilde bereketli tamamlanır." diye konuştu.
Erbaş, bu buluşmanın milletin birliği ve beraberliğine, dayanışma ile yardımlaşma noktasına katkı sağlamasını temenni etti.
Öksüz ile makamında görüşen Erbaş, daha sonra beraberindekilerle Kars Fethiye Camisi'ne geçerek cuma namazı kıldırdı. Erbaş, burada Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler için yapılan hatimlerin duasını etti.
Ali Erbaş, ardından caminin bitişiğindeki Diyanet Gençlik Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, gençlere sahip çıkmanın en ulvi, en önemli görev olduğunu dile getirdi.
Gençlerin geleceğin birer emaneti olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle konuştu:
"Gençlerimizi Rabb'ini, Peygamberini tanıyan, kitabını ve kendini bilen, büyüklerini sayan, küçüklerini seven, değerlerine sahip çıkan bir özelikte yetiştirmek zorundayız. Bir millet gençleriyle ayaktadır. Peygamber Efendimiz, gençlerle nasıl davasını büyüttü, yürüttüyse bizler de milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, devletini, vatanını, bayrağı seven, ezanına saygı gösteren, şehit dedelerine layık torunlar olan gençler yetiştirerek bunu sağlayacağız."
Gençlerin ülke için büyük servet olduğunu dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:
“Dünyada 140 kadar ülkenin nüfusu 25 milyonun altındadır. Bizim sadece öğrenci sayımız, gencimiz bu sayıda. Bu büyük bir nimettir, bizim için büyük bir servettir. En büyük servetimiz olan gençlerimiz, çocuklarımız ve öğrencilerimize karşı bize düşen, onları iyi yetiştirmektir. Sarıkamış’ta Allahuekber Dağları'nda vatan, bayrak, ezan ve namus için canını feda eden dedelerine layık bir gençlik için çalışıyoruz."
Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
TÜRKİYE
Diyanet İşleri Başkanlığı'na Ali Erbaş yeniden atandı
17 Eylül 2021, 00:07
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:25İngiliz ordusu, koronavirüs vakalarına karşı hastanelere personel desteği gönderecek
17:25RTÜK’ün başvurusuyla, dünyadaki bütün radyo istasyonlarını dinlemeyi sağlayan siteye erişim kalktı
17:18Kaza yapan araç ikiye bölündü
17:17Diyanet İşleri Başkanı: Vatan için canını feda eden, dedelerine layık bir gençlik için çalışıyoruz
17:10Akkuyu NGS'den işçilerin barınma koşullarıyla ilgili açıklama: Denetimler devam ediyor
16:58Avustralya'da sığınmacı gözaltı merkezi olarak kullanılan otelde tutulan Djokovic sessizliğini bozdu
16:58Hasta yakınından doktora mermerli saldırı
16:46Berlin'de gece kulüpleri geçici olarak aşı merkezine dönüştürüldü
16:43Rusya'da Noel haftası
16:35Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 5 ile rekor seviyede
16:35Yozgat Sorgun'da uranyum arama çalışmaları yeniden başlatıldı
16:31Sahile vuran yunusun kurşunlanarak öldürüldüğü ortaya çıktı
16:22TFF'den 'maç erteleme' çağrılarına cevap: Pozitif vakalar nedeniyle müsabakalar ertelenemez
15:59Sevan Nişanyan, 15 gün içerisinde Yunanistan'ı terk etme şartıyla serbest bırakıldı
15:57Lille'de forma giyen Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı
15:53Sahte kimlikle 12. aşısını yaptırırken yakalandı: Her seferinde daha iyi hissediyorum
15:46BDDK'dan şirketler için kredi kararı: Derecelendirme zorunluluğu kaldırıldı
15:40Sarıyer'de viraja hızlı giren taksici karşı yönden gelen İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var
15:36Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Perit Özen ve Berke Gök hakkında tahliye kararı
15:34Kur korumalı mevduat 96.7 milyar liraya çıktı