https://tr.sputniknews.com/20220107/elitas-sadece-milletvekilleri-enflasyon-farklarindan-faydalanamiyor-1052513563.html
AK Partili Elitaş: Sadece milletvekilleri enflasyon farklarından faydalanamıyor
AK Partili Elitaş: Sadece milletvekilleri enflasyon farklarından faydalanamıyor
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Bütün emekliler enflasyon farklarından faydalanırken sadece milletvekilleri bu farklardan faydalanamıyor... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T19:47+0300
2022-01-07T19:47+0300
2022-01-07T20:13+0300
dünya
ak parti
enflasyon
mustafa elitaş
türk parlamenterler birliği
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, gazetecilere Türk Parlamenterler Birliği’nin emekli milletvekillerine zam yapılmasıyla ilgili bilgi verdi.Elitaş, Türk Parlamenterler Birliği’nin siyasi parti gruplarının grup başkanvekilleriyle görüştüğünü belirterek, milletvekillerinin Cumhurbaşkanı maaşının çok az artması nedeniyle bulundukları konumdan aşağıya düştüklerini belirtti. 'Bir hak kaybı söz konusu'Elitaş, şu ifadeleri kullandı: “Milletvekili emekli maaşı 6, 7. sıradayken, şu an 12, 13. sıraya gelmiş. Şöyle dediler; vali ile bizim aramızda 2021 yılında 3 bin lira fark varken 2022 yılının sonunda vali bizi geçiyor. Onun için bütün partilerle Parlamenterler Birliği görüşmüş. Bir hak kaybı söz konusu. Bin 500-2 bin milletvekili emeklisi var. Eğer diğer siyasi partiler de bunu uygun görürse, bütün siyasi partiler ’evet’ derse, ortak önerge verirlerse biz de buna katılırız." Elitaş, emekli milletvekillerinin enflasyon farkından yararlanamadığının altını çizerek, “Bütün emekliler enflasyon farklarından faydalanırken sadece milletvekilleri bu farklardan faydalanamıyor. Parlamenterler Birliği'nin haklı talebi. Bütün emeklilere uygulanan bu hakkın milletvekillerine uygulanmamasını haksızlık diye ifade ettiler. Biz de ’Görüşün, diğer siyasi partiler buna olumlu derlerse, ortak önerge vermeye razı olurlarsa biz üzerimize düşeni yaparız’ dedik" dedi.
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ak parti, enflasyon, mustafa elitaş, türk parlamenterler birliği
AK Partili Elitaş: Sadece milletvekilleri enflasyon farklarından faydalanamıyor
19:47 07.01.2022 (güncellendi: 20:13 07.01.2022)
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Bütün emekliler enflasyon farklarından faydalanırken sadece milletvekilleri bu farklardan faydalanamıyor. Parlamenterler Birliği'nin haklı talebi. Bütün emeklilere uygulanan bu hakkın milletvekillerine uygulanmamasını haksızlık diye ifade ettiler” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, gazetecilere Türk Parlamenterler Birliği’nin emekli milletvekillerine zam yapılmasıyla ilgili bilgi verdi.
Elitaş, Türk Parlamenterler Birliği’nin siyasi parti gruplarının grup başkanvekilleriyle görüştüğünü belirterek, milletvekillerinin Cumhurbaşkanı maaşının çok az artması nedeniyle bulundukları konumdan aşağıya düştüklerini belirtti.
'Bir hak kaybı söz konusu'
Elitaş, şu ifadeleri kullandı:
“Milletvekili emekli maaşı 6, 7. sıradayken, şu an 12, 13. sıraya gelmiş. Şöyle dediler; vali ile bizim aramızda 2021 yılında 3 bin lira fark varken 2022 yılının sonunda vali bizi geçiyor. Onun için bütün partilerle Parlamenterler Birliği görüşmüş. Bir hak kaybı söz konusu. Bin 500-2 bin milletvekili emeklisi var. Eğer diğer siyasi partiler de bunu uygun görürse, bütün siyasi partiler ’evet’ derse, ortak önerge verirlerse biz de buna katılırız."
Elitaş, emekli milletvekillerinin enflasyon farkından yararlanamadığının altını çizerek, “Bütün emekliler enflasyon farklarından faydalanırken sadece milletvekilleri bu farklardan faydalanamıyor. Parlamenterler Birliği'nin haklı talebi. Bütün emeklilere uygulanan bu hakkın milletvekillerine uygulanmamasını haksızlık diye ifade ettiler. Biz de ’Görüşün, diğer siyasi partiler buna olumlu derlerse, ortak önerge vermeye razı olurlarsa biz üzerimize düşeni yaparız’ dedik" dedi.