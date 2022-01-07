https://tr.sputniknews.com/20220107/enerjide-acele-kamulastirma-kararlari-1052491111.html

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları

16 ilde yapılacak yapılacak toplam 42 enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T09:34+0300

2022-01-07T09:34+0300

2022-01-07T09:34+0300

türkiye

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

resmi gazete

kamulaştırma

enerji

acele kamulaştırma kararı

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Adana, Ankara, Bartın, Bilecik, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Manisa, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Manisa, Mersin, Zonguldak'ta yapılacak toplam 42 enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Söz konusu illerde enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.Öte yandan, Antalya ve İstanbul illerinde tesis edilecek trafo binalarının yapımı amacıyla bazı taşınmazların da TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

https://tr.sputniknews.com/20211230/resm-gazetede-yayimlandi-bogazici-universitesi-veri-bilimi-ve-yapay-zeka-enstitusu-kurulacak-1052244023.html

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enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), resmi gazete, kamulaştırma, enerji, acele kamulaştırma kararı