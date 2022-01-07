https://tr.sputniknews.com/20220107/enerjide-acele-kamulastirma-kararlari-1052491111.html
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Enerjide acele kamulaştırma kararları
16 ilde yapılacak yapılacak toplam 42 enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T09:34+0300
2022-01-07T09:34+0300
2022-01-07T09:34+0300
türkiye
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
resmi gazete
kamulaştırma
enerji
acele kamulaştırma kararı
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Adana, Ankara, Bartın, Bilecik, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Manisa, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Manisa, Mersin, Zonguldak'ta yapılacak toplam 42 enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Söz konusu illerde enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.Öte yandan, Antalya ve İstanbul illerinde tesis edilecek trafo binalarının yapımı amacıyla bazı taşınmazların da TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211230/resm-gazetede-yayimlandi-bogazici-universitesi-veri-bilimi-ve-yapay-zeka-enstitusu-kurulacak-1052244023.html
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enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), resmi gazete, kamulaştırma, enerji, acele kamulaştırma kararı
Enerjide acele kamulaştırma kararları
16 ilde yapılacak yapılacak toplam 42 enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Adana, Ankara, Bartın, Bilecik, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Manisa, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Manisa, Mersin, Zonguldak'ta yapılacak toplam 42 enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu illerde enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Öte yandan, Antalya ve İstanbul illerinde tesis edilecek trafo binalarının yapımı amacıyla bazı taşınmazların da TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.