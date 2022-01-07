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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220107/euro-bolgesinde-enflasyon-yuzde-5-ile-rekor-seviyede-1052508496.html
Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 5 ile rekor seviyede
Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 5 ile rekor seviyede
Euro Bölgesi'nde enflasyon aralık ayında beklentilerin üzerine çıkarak rekor kırdı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T16:35+0300
2022-01-07T16:35+0300
ekonomi
enflasyon
euro
euro bölgesi
merkez bankası
politika faizi
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Avrupa'da para birimi olarak euro'yu kullanan ülkelerde kasım ayında yüzde 4.9 olan enflasyon, aralık ayında yüzde 4.7 seviyesindeki beklentiyi aşarak yüzde 5 olarak gerçekleşti ve 19 üyeli 'Euro Bölgesi'nin oluşturulmasından bu yana görülen en yüksek değere çıkmış oldu.Aralık ayında enerji fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 arttı.Enerji ve gıda fiyatları dışarıda bırakıldığında Euro Bölgesi enflasyonu aralık ayında, kasım ayındaki yüzde 2.6'dan yüzde 2.7'ye çıktı. Tütün ve alkol ürünleri de dışarıda bırakıldığında enflasyon yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti.Aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalırken, enerji fiyatları yüzde 0,5 arttı. Enerji ve işlenmemiş gıda hariç fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi. Tütün ve alkol ürünleri de dışarıda bırakıldığında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.Peru ve Arjantin faiz artırdıGüney Amerika'da da enflasyon durdurulamıyor. Bu nedenle Arjantin ve Peru Merkez Bankaları enflasyondaki yükselişi durdurabilme amacıyla faiz oranlarını artırdı.Arjantin Merkez Bankası politika faizini bir yıldan uzun süre sonra ilk kez artırmış oldu. Banka, politika faizini yüzde 38’den yüzde 40’a yükseltti. Banka yıllık enflasyon yüzde 50’lerde seyrederken politika faizini bir yıldan fazla süre değiştirmemişti.IMF, Arjantin’e sağladığı yaklaşık 40 milyar dolar kredi için Aralık ayında yapılan görüşmelerde ülkeye ‘uygun para politikası’ uygulama tavsiyesinde bulunmuştu.Peru Merkez Bankası da yıllık enflasyonun 13 yılın zirvesine çıkmasının ardından 6. ayda da faiz artırımlarına devam etti. Banka politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 3’e yükseltti. Bloomberg anketine katılan 7 ekonomistten 5’i faizin yüzde 3’e çıkmasını bekliyordu. Politika yapıcılar enflasyon beklentilerini ve ekonomik aktiviteyi yakından takip ettiklerini belirtti.Peru’da enflasyon gıda ve enerji maliyetlerindeki artışla Aralık’ta yüzde 6.4’e yükseldi.Bu hafta Uruguay Merkez Bankası da politika faizini yüzde 6.5’e yükseltti, daha fazla artış olacağı sinyali verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211117/euro-bolgesinde-enflasyon-yuzde-41e-cikti-1050894845.html
https://tr.sputniknews.com/20220105/fed-tutanaklarinda-faiz-artisi-ve-arz-sorununa-vurgu-yapildi-1052447057.html
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enflasyon, euro, euro bölgesi, merkez bankası, politika faizi

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 5 ile rekor seviyede

16:35 07.01.2022
© REUTERS / Dado RuvicEuro - banknot
Euro - banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Euro Bölgesi'nde enflasyon aralık ayında beklentilerin üzerine çıkarak rekor kırdı.
Avrupa'da para birimi olarak euro'yu kullanan ülkelerde kasım ayında yüzde 4.9 olan enflasyon, aralık ayında yüzde 4.7 seviyesindeki beklentiyi aşarak yüzde 5 olarak gerçekleşti ve 19 üyeli 'Euro Bölgesi'nin oluşturulmasından bu yana görülen en yüksek değere çıkmış oldu.
Aralık ayında enerji fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 arttı.
Enerji ve gıda fiyatları dışarıda bırakıldığında Euro Bölgesi enflasyonu aralık ayında, kasım ayındaki yüzde 2.6'dan yüzde 2.7'ye çıktı. Tütün ve alkol ürünleri de dışarıda bırakıldığında enflasyon yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti.
Aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalırken, enerji fiyatları yüzde 0,5 arttı. Enerji ve işlenmemiş gıda hariç fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi. Tütün ve alkol ürünleri de dışarıda bırakıldığında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.
Euro Bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
EKONOMİ
Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 4.1'e çıktı
17 Kasım 2021, 15:31

Peru ve Arjantin faiz artırdı

Güney Amerika'da da enflasyon durdurulamıyor. Bu nedenle Arjantin ve Peru Merkez Bankaları enflasyondaki yükselişi durdurabilme amacıyla faiz oranlarını artırdı.
Arjantin Merkez Bankası politika faizini bir yıldan uzun süre sonra ilk kez artırmış oldu. Banka, politika faizini yüzde 38’den yüzde 40’a yükseltti. Banka yıllık enflasyon yüzde 50’lerde seyrederken politika faizini bir yıldan fazla süre değiştirmemişti.
IMF, Arjantin’e sağladığı yaklaşık 40 milyar dolar kredi için Aralık ayında yapılan görüşmelerde ülkeye ‘uygun para politikası’ uygulama tavsiyesinde bulunmuştu.
Peru Merkez Bankası da yıllık enflasyonun 13 yılın zirvesine çıkmasının ardından 6. ayda da faiz artırımlarına devam etti. Banka politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 3’e yükseltti. Bloomberg anketine katılan 7 ekonomistten 5’i faizin yüzde 3’e çıkmasını bekliyordu. Politika yapıcılar enflasyon beklentilerini ve ekonomik aktiviteyi yakından takip ettiklerini belirtti.
Peru’da enflasyon gıda ve enerji maliyetlerindeki artışla Aralık’ta yüzde 6.4’e yükseldi.Bu hafta Uruguay Merkez Bankası da politika faizini yüzde 6.5’e yükseltti, daha fazla artış olacağı sinyali verdi.
ABD Merkez Bankası - Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
EKONOMİ
FED tutanakları yayımlandı: Faiz artışı ve arz sorununa vurgu yapıldı
5 Ocak, 23:52
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