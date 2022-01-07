https://tr.sputniknews.com/20220107/euro-bolgesinde-enflasyon-yuzde-5-ile-rekor-seviyede-1052508496.html

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 5 ile rekor seviyede

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 5 ile rekor seviyede

Euro Bölgesi'nde enflasyon aralık ayında beklentilerin üzerine çıkarak rekor kırdı. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T16:35+0300

2022-01-07T16:35+0300

2022-01-07T16:35+0300

ekonomi

enflasyon

euro

euro bölgesi

merkez bankası

politika faizi

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Avrupa'da para birimi olarak euro'yu kullanan ülkelerde kasım ayında yüzde 4.9 olan enflasyon, aralık ayında yüzde 4.7 seviyesindeki beklentiyi aşarak yüzde 5 olarak gerçekleşti ve 19 üyeli 'Euro Bölgesi'nin oluşturulmasından bu yana görülen en yüksek değere çıkmış oldu.Aralık ayında enerji fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 arttı.Enerji ve gıda fiyatları dışarıda bırakıldığında Euro Bölgesi enflasyonu aralık ayında, kasım ayındaki yüzde 2.6'dan yüzde 2.7'ye çıktı. Tütün ve alkol ürünleri de dışarıda bırakıldığında enflasyon yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti.Aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalırken, enerji fiyatları yüzde 0,5 arttı. Enerji ve işlenmemiş gıda hariç fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi. Tütün ve alkol ürünleri de dışarıda bırakıldığında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.Peru ve Arjantin faiz artırdıGüney Amerika'da da enflasyon durdurulamıyor. Bu nedenle Arjantin ve Peru Merkez Bankaları enflasyondaki yükselişi durdurabilme amacıyla faiz oranlarını artırdı.Arjantin Merkez Bankası politika faizini bir yıldan uzun süre sonra ilk kez artırmış oldu. Banka, politika faizini yüzde 38’den yüzde 40’a yükseltti. Banka yıllık enflasyon yüzde 50’lerde seyrederken politika faizini bir yıldan fazla süre değiştirmemişti.IMF, Arjantin’e sağladığı yaklaşık 40 milyar dolar kredi için Aralık ayında yapılan görüşmelerde ülkeye ‘uygun para politikası’ uygulama tavsiyesinde bulunmuştu.Peru Merkez Bankası da yıllık enflasyonun 13 yılın zirvesine çıkmasının ardından 6. ayda da faiz artırımlarına devam etti. Banka politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 3’e yükseltti. Bloomberg anketine katılan 7 ekonomistten 5’i faizin yüzde 3’e çıkmasını bekliyordu. Politika yapıcılar enflasyon beklentilerini ve ekonomik aktiviteyi yakından takip ettiklerini belirtti.Peru’da enflasyon gıda ve enerji maliyetlerindeki artışla Aralık’ta yüzde 6.4’e yükseldi.Bu hafta Uruguay Merkez Bankası da politika faizini yüzde 6.5’e yükseltti, daha fazla artış olacağı sinyali verdi.

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enflasyon, euro, euro bölgesi, merkez bankası, politika faizi