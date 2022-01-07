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Fransa: Dakar Rallisi'ne yönelik terör saldırısı düzenlenmiş olabilir
Fransa: Dakar Rallisi'ne yönelik terör saldırısı düzenlenmiş olabilir
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dakar Rallisi'nde Fransız pilot Philippe Boutron'un aracında yaşanan patlamanın 'terör saldırısı olabileceğini'... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022 Dakar Rallisi'nde aracında bulunduğu esnada yaşanan patlama nedeniyle ayaklarından yaralanan Fransız pilot Philippe Boutron için Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) ve yerel yetkililer, soruşturma başlattı.Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, soruşturmada elde edilen ilk bulgulara göre, suç teşkil edecek bir olguya rastlanmadığını söylese de, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian olayın bir terör saldırısı olabileceğini söyledi. Le Drian, BFM TV ve RMC Radio'ya verdiği demeçte, "Dakar mitingine karşı bir terör saldırısı olmuş olabilir" dedi. Bakan ayrıca, Suudi Arabistan'a 'şeffaf olma' çağrısında bulundu.Fransız savcılar da, salı günü konuyla ilgili terör soruşturması açtıklarını açıkladı. Ayağında ciddi yanıklar oluşan Boutron'un ise Suudi Arabistan'da başarılı bir operasyon geçirdiğini ve birkaç gün içinde Fransa'ya nakledileceği açıklandı.
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fransa, suudi arabistan, dakar, ralli

Fransa: Dakar Rallisi'ne yönelik terör saldırısı düzenlenmiş olabilir

11:58 07.01.2022 (güncellendi: 12:16 07.01.2022)
© AFP 2021Dakar Rallisi
Dakar Rallisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© AFP 2021
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dakar Rallisi'nde Fransız pilot Philippe Boutron'un aracında yaşanan patlamanın 'terör saldırısı olabileceğini' söyledi.
2022 Dakar Rallisi'nde aracında bulunduğu esnada yaşanan patlama nedeniyle ayaklarından yaralanan Fransız pilot Philippe Boutron için Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) ve yerel yetkililer, soruşturma başlattı.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, soruşturmada elde edilen ilk bulgulara göre, suç teşkil edecek bir olguya rastlanmadığını söylese de, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian olayın bir terör saldırısı olabileceğini söyledi.
Le Drian, BFM TV ve RMC Radio'ya verdiği demeçte, "Dakar mitingine karşı bir terör saldırısı olmuş olabilir" dedi. Bakan ayrıca, Suudi Arabistan'a 'şeffaf olma' çağrısında bulundu.
Fransız savcılar da, salı günü konuyla ilgili terör soruşturması açtıklarını açıkladı.
Ayağında ciddi yanıklar oluşan Boutron'un ise Suudi Arabistan'da başarılı bir operasyon geçirdiğini ve birkaç gün içinde Fransa'ya nakledileceği açıklandı.
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