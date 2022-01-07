https://tr.sputniknews.com/20220107/fransada-6-polise-irkci-hakaret-ve-siddetten-hapis-cezasi-1052485196.html

Fransa'da 6 polise ırkçı hakaret ve şiddetten hapis cezası

Fransa'da 6 polise ırkçı hakaret ve şiddetten hapis cezası

Fransa'da 6 polise, ırkçı hakaret ve şiddette bulunduğu gerekçesiyle hapis cezası verildi. 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T00:11+0300

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dünya

fransa

polis

irkçı

hapis cezası

hakaret

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Fransız basınındaki haberlere göre, Nisan 2020'de Paris'te Mısır vatandaşı Samir E'yi gözaltına alırken ırkçı hakaret ve şiddete başvuran 6 polis, Bobigny Mahkemesi tarafından 6 aydan 12 aya varan hapis cezasına çarptırıldı.Polislerden Pierre C'nin avukatı Laurent-Franck Lienard, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini belirtti. Lienard, mahkemenin, sundukları hiçbir delili dikkate almadığını söyledi.Samir E'nin avukatı Arie Alimi, bu mahkeme kararının polis teşkilatının içinde ırkçılığa ve polis şiddetine karşı bir zafer olduğunu belirtti.

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fransa, polis, irkçı, hapis cezası, hakaret