https://tr.sputniknews.com/20220107/haftada-4-gun-calismaya-gecen-sirket-uretkenligin-tavan-yaptigini-acikladi-1052516809.html

Haftada 4 gün çalışmaya geçen şirket, üretkenliğin tavan yaptığını açıkladı

Haftada 4 gün çalışmaya geçen şirket, üretkenliğin tavan yaptığını açıkladı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir teknoloji şirketi haftada 4 iş gününe geçti ve üretkenliğin patladığını açıkladı. Şirketin kurucu CEO'su Ryan Breslow... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T23:08+0300

2022-01-07T23:08+0300

2022-01-07T23:08+0300

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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir teknoloji şirketi, kalıcı bir şekilde haftada 4 iş günü sistemine geçmeye karar verdi.San Francisco merkezli Bolt, söz konusu uyulamaya geçen sonbaharda pilot olarak geçtiŞirketin kurucu CEO'su Ryan Breslow, geçen sonbaharda söz konusu programının pilot uygulamasını yürüttüklerini belirterek, sonuçların ‘çok kuvvetli bir biçimde’ olumlu geldiğini belirtti.CNBC TV'ye konuşan CEO Ryan Breslow, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:“Bir şirketi başka bir şekilde yönetmeyi hayal edemezdim. Haftada iki saat veya 200 saat çalışmanız umurumuzda değil, tutkuluysanız devam edin. Sadece kuruma sonuçlar sunmanızı önemsiyoruz.”Breslow, "Verimlilik arttı, işler kolaylaştırıldı ve çalışanlar mutlu" diye ekledi.Üç aylık deneme süresinin sonunda yapılan bir anket, çalışanların yüzde 94'ünün ve yöneticilerin yüzde 91'inin programın devam etmesini istediğini belirtti.Ayrıca çalışanların yüzde 84'ünün cuma günleri çalışmayarak iş-yaşam dengelerinde bir iyileşme olduğunu ve işteki zamanlarını daha iyi kullandığını ifade ederken, yüzde 86'sı zamanlarını daha verimli kullandıklarını söyledi.“Birçok şirket çok fazla çalışma tiyatrosuyla işliyor, yani insanlar gerçek işten ziyade çalışır görünmeye daha çok önem veriyor” diyen Breslow, “Dolayısıyla sayısız toplantınız, sayısız belgeniz, sayısız sunumunuz var. Karmaşayı aşıp meselenin özüne inmek imkansız” ifadelerini kullandı."Bu operasyonel bakımdan basit bir yük değildi. Kesinlikle biraz çalışmak gerekti" diye devam eden Breslow,550 tam zamanlı çalışanı bulunan Bolt, ABD'de kısaltılmış çalışma haftasına geçen birkaç şirketten biri.

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abd, kaliforniya, iş, hafta