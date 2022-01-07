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https://tr.sputniknews.com/20220107/hasta-yakinindan-doktora-mermerli-saldiri-1052508993.html
Hasta yakınından doktora mermerli saldırı
Hasta yakınından doktora mermerli saldırı
Gaziantep'te devlet hastanesinde görevli doktor, randevusuz muayene olmak isteyen hasta yakınının saldırısına uğradı. Doktorun mermer aksesuarla vurulan başına... 07.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-07T16:58+0300
2022-01-07T16:58+0300
türkiye
doktor
gaziantep
saldırı
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Olay, dün sabah saatlerinde İslahiye Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.Randevu almadan hastaneye gelen Nalan Y., İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadık Oluk'a muayene olmak istediğini söyledi.Dr. Oluk, randevusuz hasta kabul edemeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. Sadık Oluk'un çağrısıyla gelen güvenlik görevlileri Nalan Y.'yi uzaklaştırdı.Olayın ardından Nalan Y.'nin erkek kardeşi Erkan Y., hastaneye geldi, Dr. Sadık Oluk’un odasına girdi. Çıkan tartışmada Erkan Y., masanın üzerinde isim yazılı mermer parçasını alıp Dr. Oluk’un başına vurdu.Yaralanan Dr. Oluk acil serviste tedaviye alındı. Başına 8 dikiş atılan ve 10 gün iş göremez raporu alan Dr. Sadık Oluk, polise şikayetçi oldu. Erkan Y. gözaltına alındı.Hastanede tedavisi süren Dr. Sadık Oluk, yaşadıklarını şöyle anlattı:Masanın üzerindeki aksesuar şeklindeki mermerle kafasına defalarca vurulduğunu söyleyen doktorun başına 8 dikiş atıldığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220105/ankarada-hastasi-tarafindan-bicaklanan-doktor-istifa-etti-1052433419.html
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doktor, gaziantep, saldırı

Hasta yakınından doktora mermerli saldırı

16:58 07.01.2022
© DHAHasta yakınından doktora mermerli saldırı
Hasta yakınından doktora mermerli saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
© DHA
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Gaziantep'te devlet hastanesinde görevli doktor, randevusuz muayene olmak isteyen hasta yakınının saldırısına uğradı. Doktorun mermer aksesuarla vurulan başına 8 dikiş atıldı. Saldırgan şikayet üzerine gözaltına alındı.
Olay, dün sabah saatlerinde İslahiye Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

Randevu almadan hastaneye gelen Nalan Y., İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadık Oluk'a muayene olmak istediğini söyledi.
Dr. Oluk, randevusuz hasta kabul edemeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. Sadık Oluk'un çağrısıyla gelen güvenlik görevlileri Nalan Y.'yi uzaklaştırdı.
Olayın ardından Nalan Y.'nin erkek kardeşi Erkan Y., hastaneye geldi, Dr. Sadık Oluk’un odasına girdi. Çıkan tartışmada Erkan Y., masanın üzerinde isim yazılı mermer parçasını alıp Dr. Oluk’un başına vurdu.
Yaralanan Dr. Oluk acil serviste tedaviye alındı. Başına 8 dikiş atılan ve 10 gün iş göremez raporu alan Dr. Sadık Oluk, polise şikayetçi oldu. Erkan Y. gözaltına alındı.
Hastanede tedavisi süren Dr. Sadık Oluk, yaşadıklarını şöyle anlattı:
“Bir hasta geldi ve kendisini muayene etmemi istedi. Ben de randevusu olmadığı için kendisini tedavi edemeyeceğimi ve muayenesinin başka bir dahiliye doktorumuz tarafından yapılabileceğini söyledim. Sesini yükseltince güvenliği çağırdım. Yaklaşık 2 saat sonra da kim olduğunu bilmediğim, ancak sonradan o hastanın ağabeyi olduğunu öğrendiğim kişi tarafından odamda darbedildim."
Masanın üzerindeki aksesuar şeklindeki mermerle kafasına defalarca vurulduğunu söyleyen doktorun başına 8 dikiş atıldığı öğrenildi.
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