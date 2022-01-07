https://tr.sputniknews.com/20220107/hazal-kaya-ikinci-kez-koronaviruse-yakalandi-1052514490.html

Hazal Kaya, ikinci kez koronavirüse yakalandı

Hazal Kaya, ikinci kez koronavirüse yakalandı

Oyuncu Hazal Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kaya, "Ali hariç evdeki herkes pozitif" dedi... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

hazal kaya

kovid-19

omicron

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Temaslı olduğu için bir haftadır kendisini karantinaya alan Hazal Kaya, bugün yaptığı paylaşımla Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.Instagram hesabından paylaştığı videoda, eşi Ali Atay dışında evdeki herkesin pozitif çıktığını açıklayan oyuncu, “Bugün itibarıyla pozitifim. Evdeki herkes pozitif. Ali hariç. Çok şükür bir tek o negatif. Umarım şimdilik değildir. Durum bu, geçmiş olsun hepimize” ifadelerini kullandı.

türkiye

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hazal kaya, kovid-19, omicron