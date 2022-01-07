https://tr.sputniknews.com/20220107/imamoglu-demokrasinin-ve-hukukun-icine-dusuruldugu-sartlar-cumhuriyetimize-asla-yakismiyor-1052516971.html

İmamoğlu: Demokrasinin ve hukukun içine düşürüldüğü şartlar cumhuriyetimize asla yakışmıyor

İmamoğlu: Demokrasinin ve hukukun içine düşürüldüğü şartlar cumhuriyetimize asla yakışmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı etkinlikte "Hepimiz biliyoruz ki bugün ülkenin içinde bulunduğu koşullar cumhuriyetimize yakışan... 07.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-07T23:13+0300

2022-01-07T23:13+0300

2022-01-07T23:13+0300

politika

istanbul

chp

kemal kılıçdaroğlu

cumhurbaşkanlığı

ekrem imamoğlu

millet ittifakı

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İmamoğlu, CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü Vefa Ödülleri Töreni’nde konuştu. İmamoğlu, "Bizim partimiz iktidar olduğu süreçte ayakta kalan, muhalefete düşer düşmez yok olan gelip geçici partilere benzemez. Vefa kavramının en fazla CHP’ye yakışacağını düşündüğümüz için yola çıktık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun büyük eserine vefa duygusu hissetmeden CHP’li olunmaz. Kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin önderlerine, isimsiz kahramanlarına vefa hissetmeden CHP olunamaz. Bizim partimiz iktidar olduğu süreçte ayakta kalan, muhalefete düşer düşmez yok olan gelip geçici partilere benzemez." dedi.İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:"Bizim partimiz ilke ve değerlerin partisidir. Vefa da bu değerlerden birisidir. Vefa duygusunu yitirirsek özümüzden uzaklaşır geçmişimizle bağımızı koparırız. Elbette ki vefa sadece geçmişe dönük hissedilecek bir duygu da değildir.Vefa sadece de geçmişe dönük hissedebilecek bir duygu da değildir. Bugün aynı yolda yürüyenler bizler, aynı mücadele içinde ter döken, risk üstlenen, yara alan herkes yol arkadaşlarının vefa duygusunu en güçlü biçimde hissedebilirler. Vefa aynı zamanda kıymet bilmektir, haklının hakkını teslim etmektir. Vefa iyi günde de zor günde de yol arkadaşlarımızla dostluğu, dayanışmayı, sevgiyi ve saygıyı en üst seviyede gösterebilmektir.‘Hepimiz biliyoruz ki bugün ülkenin içinde bulunduğu koşullar cumhuriyetimize yakışan koşullar değildir’Genel Başkanımızın Kılıçdaroğlu’nun sıklıkla ifade ettikleri gibi cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hep birlikte adım atmaktayız. Hepimiz biliyoruz ki bugün ülkenin içinde bulunduğu koşullar cumhuriyetimize yakışan koşullar değildir.Devlet kurumlarının hali, devlet - yurttaş ilişkileri, demokrasinin ve hukukun içine düşürüldüğü şartlar cumhuriyetimize asla yakışmıyor.İş bulamayan, işinden kazandığıyla geçinemeyen milyonlarca yurttaşımızın yaşama koşulları cumhuriyetimize yakışmıyor. Örneğin; kadınların maruz kaldığı, maruz bırakıldığı koşullar cumhuriyetimize yakışmıyor.Örneğin; gençlere ve çocuklara sunulan imkanların azlığı, yetersizliği, adaletsizliği cumhuriyetimize yakışmıyor. O nedenle bu büyük CHP ailesine büyük görevler düşüyor. Öncelikle partimize, partimizin bütün üyelerine ve yönetici kadrolarına büyük görev düşüyor. Tabii ki milletimizin her bir ferdine büyük görevler düşüyor.Hep birlikte ikinci yüzyıla cumhuriyetimizin değerlerine yürekten sahip çıkan, cumhuriyeti demokrasiyle güçlendirecek, hukuk devleti ve sosyal adalet ilkeleriyle zenginleştirecek bir yeni yönetimle süreci en güçlü sürece taşımak zorundayız. Ülkemizi içine düşürüldüğü bu zorlu durumdan çıkarıp herkesin mutlu olacağı ve umutla bakacağı ülkeye çevirmek mecburiyetindeyiz.Her birimiz yaptığımız görevleri, bulunduğumuz mevki ve makamları en üst sorumlulukla hareket etme mecburiyetindeyiz. Zorlu ve hassas bir süreçten geçtiğimizi hepimiz biliyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri en zorlu günlerdir bu günler diye düşünüyorum. Ancak moralimizi en üst seviyede tutmak da zorundayız, inancımızı, enerjimizi, potansiyelimizi en üst seviyede tutmak zorundayız.Kimsenin kuşkusu olmasın bizler geçmişte olduğu gibi, yarın da bu büyük aileyle genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte başaracağız. Başarmak için sadece iki şeye ihtiyacımız var, sorumluluklarımızı yerine getirmek….İkincisi yol arkadaşlığımızın değerini bilerek mücadele etmek. Ellerin attığı taşın değil dostun attığı gülün inciteceğini bilerek hareket etmek. Kimsenin kuşkusu olmasın bizler geçmişte olduğu gibi, yarın da bu büyük aileyle genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte başaracağız. CHP, bu ülkenin kurtuluş, kuruluş mücadelesine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e vefa borcu olduğunu yürekten hisseden insanların partisidir. Cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe ve eşitliğe, adalete bir ömür adayan insanların partisidir. CHP, bu ülke tarihin en köklü ve en inançlı davasının partisidir.'Kimsenin kuşkusu olmasın bizler geçmişte olduğu gibi, yarın da bu büyük aileyle genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte başaracağız'Kimsenin kuşkusu olmasın bizler geçmişte olduğu gibi, yarın da bu büyük aileyle genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte başaracağız.CHP, bu ülkenin kurtuluş, kuruluş mücadelesine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e vefa borcu olduğunu yürekten hisseden insanların partisidir. Cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe ve eşitliğe, adalete bir ömür adayan insanların partisidir.CHP, bu ülke tarihin en köklü ve en inançlı davasının partisidir. Büyük CHP ailesini bir arada tutan davamızdan ve değerlerimizden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Cumhuriyet ve demokrasi temelinde, buluştuğumuz herkesle, her siyasi yelpazeden dostlarımızla, genel başkanımızın en güzel ifadesiyle dostlarımızla kol kola yürüyecek, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hep birlikte bir bayram sabahı coşkusuyla adım atacağız."Kılıçdaroğlu: Ailemizin bir özelliği de kadın erkek arasında eşitliği sağlamak, İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçirmekTörende konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:“Ailemiz güzel bir aile. CHP güzel bir aileden oluşuyor. Ailemiz çağdaş uygarlığı özlüyor. Bütün hedefi çağdaş uygarlığı yakalamak. Ailemizin bir özelliği de kadın erkek arasında eşitliği sağlamak, İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçirmek, üniversiteleri özgür kılmaz. Ailemizin kurucusu var, Gazi Mustafa Kemal.Başka hayallerimiz de var. En büyük hayalimiz de bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmektir. 100 yıldır uğraşıyoruz, 100 yıldır acı bedeller ödedik, 100 yıldır bu ülkede başbakanlar asıldı, fidan gibi gençlerimiz asıldı. Geçen yüzyılın dersini çıkarıp gelecek yüzyıla hazırlanmak zorundayız.Önümüzdeki 13. Cumhurbaşkanı aramızdan çıkacak. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı olacak. Hep birlikte cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Bu bizim temel hedefimiz.Çağdaş uygarlık bağlamında önemli bir adımı atacağız. Asla unutmayın. Geliyor gelmekte olan. Asla unutmayın.

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istanbul, chp, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı, ekrem imamoğlu, millet ittifakı